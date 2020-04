Ở nhà lâu ngày bí bách khó chịu, cậu nhóc có một giải pháp "cực ngầu" khiến ai nhìn cũng thương nhưng không thể nhịn cười

Diễn biến dịch Covid-19 phức tạp nên học sinh cả nước được nghỉ để bảo đảm sức khỏe bản thân và tránh lây lan trong trường học. Do hơn 2 tháng ở trong nhà nên nhiều học sinh cảm thấy khó chịu, bí bách khi cả ngày quanh quẩn trong 4 bức tường.

Với học sinh lớn tuổi, các em nghĩ ra những trò giết thời gian như nhặt hạt thanh long rồi tính cân nặng, giúp mẹ nấu ăn, làm bánh... Nhưng những học sinh nhỏ tuổi thì ít trò tiêu khiển hơn ngoài chơi đồ chơi, xem phim hoạt hình.

Mới đây, một cậu nhóc hơn 4 tuổi đã khiến mọi người không nhịn được cười sau chuỗi ngày dài không được đi học, đi chơi.

Ở nhà ăn cơm cũng phải ngầu.

Hình ảnh đăng tải cho thấy, dù ở nhà ăn cơm nhưng cậu bé vẫn mặc quần áo chỉnh tề, xịn sò, thậm chí cực ngầu với chiếc kính râm và mũ đội trên đầu. Có lẽ mặc đồ như sắp được bước ra khỏi nhà để đi học, đi chơi thế kia nên cậu bé đã thỏa mãn và ngồi ăn hết bát cơm ngon lành.

Chị Đặng Tân (sống ở Hà Nội) chia sẻ, con trai chị tên ở nhà là Mít, hiện hơn 4 tuổi. Thời gian này nghỉ học ở nhà nên Mít được mẹ cho học chương trình tiếng Anh trên điện thoại. Học xong thì con lấy sách truyện ra xem hoặc chơi đồ chơi. Tuy nhiên, bị nhốt trong nhà nhiều ngày không được đi đâu nên Mít thường bứt rứt tay chân, thỉnh thoảng đấm đá linh tinh.

Đó là lý do suốt ngày Mít đòi mẹ cho lấy mũ ra đội, đồng hồ, kính râm ra đeo. Ngoài ra, cậu bé đòi đeo kính còn vì lý do to tát hơn. "Con thấy trên tivi các bác sĩ đeo kính bảo vệ nên nghĩ đeo kính râm cũng phòng chống được virus corona", chị Tân vui vẻ kể lại.

Clip cậu bé bơi trên sàn nhà.

Không chỉ có bé Mít, nhiều trẻ khác không được đi học, đi chơi cũng bị cuồng chân cuồng tay. Thậm chí có một bé còn cởi trần nằm trên nền nhà để bơi.

Nếu cha mẹ đang "bí" không biết chơi gì cùng con thì hãy tham khảo một số trò chơi vui vẻ, thú vị sau đây:

Thi gắp đồ chơi vào giỏ

Bố mẹ cho con nằm thẳng, đặt một chiếc giỏ đựng trên đầu còn bố mẹ ngồi phía dưới chân đưa gấu bông cho con kẹp bỏ vào giỏ. Với trò này, các con không chỉ vận động mà còn vui thích đếm thành quả mình thực hiện được.

Thả hứng đồ chơi

Dụng cụ là một mặt phẳng, đồ vật được thả từ trên cao xuống. Con đứng ở phía dưới làm nhiệm vụ hứng trúng. Trò chơi giúp con rèn luyện kỹ năng xử lý nhanh và nhiều việc cùng lúc.

Ném bóng

Cho con nằm co chân và bố mẹ thả bóng xuống dưới chân để con bắt ném lên. Đây cũng là trò giúp con được vận động và phản ứng nhanh.