Ở nhà giãn cách, chị em phát hiện làm bánh mì Việt Nam không khó, lại nướng được bằng nồi chiên không dầu

Làm nóng nồi chiên không dầu ở nhiệt độ 200 độ C trong 5 phút. Cho bánh vào nướng lần 1 ở nhiệt độ 200 độ C trong 8 phút, trở mặt bánh, xịt nước và nướng tiếp ở nhiệt độ 200 độ C trong 3 phút. Sau đó tiếp tục nướng bánh ở nhiệt độ 180 độ C trong khoảng 3 đến 5 phút tùy theo việc bánh đã vàng hay chưa.

Tùy vào loại nồi chiên không dầu mà các bạn set nhiệt độ và thời gian cho phù hợp nhé!