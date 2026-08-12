Ở nhà chồng nuôi, cô vợ chia sẻ nguyên tắc giữ lửa hôn nhân: “Chồng về là nhà cửa, cơm nước phải tươm tất”

27 tuổi, không tất bật với công sở hay những deadline vội vã mỗi sáng, người vợ này chọn cho mình một ngã rẽ khác: "Ở nhà chồng nuôi", làm nội trợ toàn thời gian. Chồng gánh vác kinh tế, còn cô lùi về sau vun vén tổ ấm.

Nhiều người hẳn sẽ chép miệng: "Ở nhà chồng nuôi thế thì nhàn quá, sướng cái thân lắm đây!". Nhưng với cô, làm hậu phương chưa bao giờ đồng nghĩa với việc sống phó mặc hay để bản thân trôi tuột qua ngày. Trái lại, cô có những nguyên tắc riêng rất kiên định, bắt đầu từ việc trân trọng chính bản thân mình.

Không bao giờ để bản thân xuề xòa, càng đi cùng chồng thì càng phải xinh đẹp hơn

Một trong những điều cô đặc biệt chú trọng là ngoại hình của bản thân, dù ở nhà nội trợ, không đi làm, nhưng chưa bao giờ cô ăn mặc hay đầu tóc xuề xòa.

"27 tuổi, ở nhà chồng nuôi, mình có một thói quen là ra ngoài lúc nào cũng phải chỉn chu và xinh đẹp. Không có chuyện mặc đại rồi đi cho xong, chưa bao giờ luôn. Đặc biệt là khi đi cùng chồng thì càng phải xinh hơn nha các chị em. Không chỉ để chồng mình cảm thấy tự hào khi sánh bước cùng vợ, mà quan trọng hơn là bản thân mình cũng sẽ tự tin hơn rất nhiều" - cô chia sẻ.

Với cô, làm đẹp không phải để chứng minh mình hơn ai, càng không phải chỉ để làm vừa lòng chồng. Đó trước hết là cách một người phụ nữ giữ lại sự tự tin và cảm giác yêu chính mình sau khi đã dành phần lớn thời gian cho gia đình.

Bởi khi trở thành vợ, thành mẹ, phụ nữ rất dễ quen với hình ảnh tóc buộc vội, quần áo mặc cho tiện, cả ngày quanh quẩn với bỉm sữa, cơm nước. Có thể một ngày, rồi vài ngày, người ta chẳng còn nhớ lần cuối mình ngồi trước gương thật lâu, nhìn ngắm lại bản thân hay trang điểm cho thật xinh đẹp... là khi nào.

Ở nhà chăm con, cô vẫn muốn mình đẹp. Ra ngoài càng muốn chỉn chu. Và khi đi cùng chồng, cô càng chăm chút hơn một chút, bởi cô thích cảm giác hai người cùng xuất hiện với diện mạo khiến đối phương tự hào.

Nhưng nếu chỉ nhìn vào vẻ ngoài ấy, có lẽ chưa đủ để hiểu về cuộc sống của một người phụ nữ "ở nhà chồng nuôi".

Ở nhà một ngày, tưởng nhàn nhưng chẳng có lúc nào thật sự được nghỉ

Cô từng chia sẻ rằng, chỉ những người chưa làm vợ, làm mẹ mới dễ nghĩ ở nhà là sướng. Không phải đi làm, không chịu áp lực kiếm tiền, muốn ngủ lúc nào thì ngủ, muốn nằm xem điện thoại bao lâu cũng được.

Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

"Sáng mở mắt ra là nghĩ hôm nay nấu gì, con dậy chưa, con ăn gì, hết sữa chưa, quần áo giặt chưa, nhà cửa dọn chưa..., đến tối chồng đi làm về có cơm nóng để ăn chưa? Có những hôm mệt lắm chỉ ước được nằm một ngày không phải làm gì. Nhưng vừa nằm xuống lại nghe tiếng con gọi: "Mẹ ơi", thế là tự động ngồi dậy, không ai bắt, chỉ vì mình là mẹ" - cô tâm sự.

Dù đôi lúc mệt mỏi, cô vẫn luôn cố gắng giữ một nhịp điệu êm ả cho tổ ấm: Trước khi chồng đi làm về, nhà cửa đã gọn gàng, cơm nước sẵn sàng, con cái sạch sẽ. Cô muốn khoảnh khắc chồng mở cửa bước vào, thứ đón anh là sự bình yên, dễ chịu của một gia đình đúng nghĩa, chứ không phải một mớ bừa bộn ngổn ngang.

"Ở nhà thì mình có một quy tắc riêng. Khi chồng chưa về, mình muốn nằm lướt điện thoại nghỉ ngơi hay làm gì cũng được, nhưng đến lúc chồng sắp về là cơm nước phải sẵn sàng, nhà cửa gọn gàng, con cái sạch sẽ. Không phải để diễn mà vì mình muốn khi chồng bước vào nhà sẽ cảm nhận được đây thật sự là một tổ ấm".

Không có bữa cơm, cả nhà mới thấy thiếu. Nhà không được dọn, mọi người mới nhận ra sự gọn gàng vốn chẳng tự nhiên mà có. Con không được chăm sóc chu đáo, ai cũng lập tức cảm nhận được sự khác biệt.

Bởi vậy, với cô, ở nhà không phải là không làm gì, mà là làm rất nhiều thứ để những người mình yêu thương có thể sống trong một không gian đủ đầy và bình yên.

Điều khiến cô cảm thấy may mắn nhất là chồng hiểu được điều đó.

"Một người phụ nữ ở nhà chăm con không phải là đang hưởng thụ, mà là đang chọn dành thời gian, sức khỏe và cả tuổi trẻ của mình để chăm sóc những người mình yêu nhất. Nên nếu sau này các bạn lấy chồng, đừng chỉ chọn một người có thể kiếm nhiều tiền. Hãy chọn một người đàn ông biết nói với vợ rằng: 'Anh biết em vất vả'. Chỉ một câu nói thôi, đôi khi cũng đủ để người phụ nữ có thêm động lực cố gắng mỗi ngày".

Anh đi làm, cô chăm con và lo việc nhà. Hai người có những phần trách nhiệm khác nhau, nhưng không vì thế mà công sức của một người trở nên ít giá trị hơn.

Có lẽ đây cũng chính là điều khiến câu chuyện của cô tạo ra nhiều tranh luận: Trong hôn nhân hiện đại, phụ nữ không nhất thiết phải lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình theo một khuôn mẫu duy nhất. Có người thích đi làm, có người muốn ở nhà chăm con. Điều quan trọng là đó phải là lựa chọn được cả hai vợ chồng thống nhất và tôn trọng.



Bởi một mái nhà ấm áp không tự nhiên mà có. Nó được tạo nên từ những bữa cơm, những ngày chăm con, những lần nhường nhau một chút và cả sự cố gắng âm thầm của hai người cùng muốn giữ gìn cuộc hôn nhân này.

(Nguồn: @onhacungphaixinh.2111)

