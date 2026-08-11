Cặp vợ chồng triệu view: Từ thúng xôi mưu sinh đến nhà đẹp xe sang là nhờ 1 bí quyết

Nếu ai đã theo dõi gia đình Hoàng Dương - Thảo Nguyễn từ những ngày đầu, có lẽ sẽ hiểu rằng những gì hai vợ chồng có được hôm nay không phải là thành quả đến sau một đêm. Trước khi trở thành những gương mặt quen thuộc trên MXH, Hoàng Dương và Thảo Nguyễn từng có quãng thời gian mưu sinh khá vất vả với công việc bán xôi.

Trước khi chuyển sang bán xôi, Dương và Thảo từng làm nghề cắt tóc. Tuy nhiên, công việc không thực sự ổn định nên hai vợ chồng quyết định thử một hướng đi khác. Từ đó, những gánh xôi trở thành công việc gắn bó với cuộc sống của cả hai. Đằng sau những hộp xôi nóng hổi ấy là những buổi sáng bắt đầu từ khi nhiều người còn đang say giấc.

Thông thường, Thảo phải thức dậy từ khoảng 2 rưỡi sáng để chuẩn bị nguyên liệu và làm xôi. Riêng những ngày Rằm, Mùng 1, lượng khách và lượng xôi bán ra nhiều hơn nên cô phải bắt đầu công việc từ khoảng 1 rưỡi sáng. Công việc tuy không hào nhoáng nhưng đòi hỏi sự chăm chỉ, đều đặn và rất nhiều sức lực. Với một gia đình trẻ, đó cũng là khoảng thời gian cả hai cùng nhau cố gắng để vun vén cuộc sống.

Bước ngoặt lớn hơn đến khi Hoàng Dương bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội với những video trêu vợ trong lúc Thảo đang bán xôi. Khoảng năm 2025, cái tên anh chàng dần trở thành một hiện tượng được nhiều người chú ý.

Điều khiến những video này gây thích thú không hẳn nằm ở những tình huống cầu kỳ hay nội dung quá đặc sắc, mà chính là sự "lầy lội" và những màn xuất hiện không giống ai của Dương.

Mỗi lần trêu vợ, anh chàng lại xuất hiện với một diện mạo khác. Khi thì hóa thân thành gói mì tôm, lúc lại diện trang phục "mạ vàng", khi khác lại biến thành đầu bếp, thợ điện... Thậm chí, Dương còn từng hóa thân thành Spider-Man với tạo hình khiến nhiều người liên tưởng đến những trò nghịch ngợm của trẻ con. Chính sự vô tri, hài hước và có phần "ố dề" ấy lại vô tình trở thành điểm nhận diện riêng của Dương.

Đằng sau những màn chọc vợ khiến cộng đồng mạng bật cười, Dương từng chia sẻ rằng anh làm clip vừa vì muốn trêu vợ, vừa bởi bản thân có niềm đam mê với vợ. Những video tưởng như chỉ là những trò đùa trong cuộc sống thường ngày lại giúp hình ảnh của hai vợ chồng hài hước hơn.

Sau khi những video Dương trêu vợ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, công việc của hai vợ chồng cũng dần có những chuyển biến tích cực. Từ việc bán xôi cho đến sáng tạo nội dung, cả hai đều có thêm những cơ hội mới.

Những nỗ lực ấy cuối cùng cũng bắt đầu có "trái ngọt". Không chỉ được nhiều người biết đến trên mạng xã hội, hai vợ chồng còn từng bước cải thiện cuộc sống và hiện đã có thể tự sắm cho mình một chiếc ô tô. Với những người thường xuyên theo dõi gia đình Dương - Thảo, chiếc xe không đơn thuần là một món tài sản mới mà còn được xem như dấu mốc cho cả một hành trình cố gắng.

Điều khiến nhiều người yêu mến gia đình này có lẽ không chỉ nằm ở những clip hài hước, mà còn ở câu chuyện phía sau đó: một cặp vợ chồng trẻ từng bắt đầu từ những buổi sáng tinh mơ bên những gói xôi, rồi từng bước xây dựng cuộc sống bằng chính sức lao động của mình.

Hiện tại, Thảo Nguyễn đang mang bầu lần hai. Cả gia đình đang háo hức chờ đón sự xuất hiện của cô công chúa thứ hai. Trên TikTok, gia đình Dương - Thảo vẫn duy trì những video mang màu sắc hài hước, nhưng thay vì chỉ tập trung vào những màn troll vợ "vô tri" như trước, Dương ngày càng ghi lại nhiều khoảnh khắc đời thường của vợ và con gái.

Dù không ít lần bị vợ càu nhàu vì những trò đùa của mình, Dương dường như vẫn chưa có ý định "thay đổi". Bởi với anh, những tiếng cười trong gia đình cũng là một phần của cuộc sống. Nhiều người còn vui vẻ nhận xét rằng: "Có một người chồng như Hoàng Dương thì cả ngày chẳng bao giờ sợ buồn chán". Phía sau những trò đùa ấy, Dương không chỉ biết chọc vợ cười mà còn đồng hành và hỗ trợ Thảo trong công việc cũng như cuộc sống gia đình.

Từ những ngày thức dậy lúc 1-2 giờ sáng để chuẩn bị xôi, đến khi trở thành một gia đình được đông đảo cư dân mạng biết tới, hành trình của Hoàng Dương và Thảo Nguyễn có lẽ vẫn đang tiếp tục viết thêm nhiều chương mới của cuộc đời. Và lần này, niềm vui lớn nhất mà cả hai đang chờ đợi chính là ngày cô công chúa thứ hai cất tiếng khóc chào đời.