Ở căn hướng Đông vài năm mới nhận ra một điều: Ánh nắng đẹp buổi sáng chưa chắc bù được 3 bất tiện này

Một người từng mua nhà kể rằng vài năm trước, khi đến xem dự án, anh gần như mặc định căn hướng Đông là lựa chọn tốt nhất. Nhân viên bán hàng liên tục nhấn mạnh lợi thế đón ánh nắng buổi sáng, tránh nắng gắt buổi chiều và cả những quan niệm truyền thống về hướng Đông. Cuối cùng, anh chấp nhận trả mức giá cao hơn để sở hữu căn hộ này.

Thế nhưng sau một thời gian sinh sống, suy nghĩ của anh thay đổi. “Mọi người thường nói căn phía Đông tốt hơn, nhưng ở rồi tôi mới thấy căn phía Tây cũng không tệ như mình từng nghĩ. Nếu được chọn lại, có lẽ tôi sẽ cân nhắc kỹ hơn trước khi bỏ thêm một khoản tiền chỉ để lấy hướng Đông”, anh nói.

Vì sao căn hộ hướng Đông thường được ưa chuộng?

Lợi thế dễ nhận thấy nhất của căn hộ hướng Đông là ánh sáng buổi sáng. Vào những ngày thời tiết đẹp, nắng sớm chiếu vào phòng khách, phòng ngủ tạo cảm giác sáng sủa, dễ chịu mà không quá gay gắt. Với những gia đình có thói quen thức dậy sớm, ăn sáng tại nhà hoặc có người lớn tuổi, trẻ nhỏ thường xuyên ở nhà vào buổi sáng, đây là điểm cộng khá rõ ràng.

Một ưu điểm khác thường được nhắc tới là khả năng tránh nắng chiều. Những căn có mặt thoáng chính quay về Tây dễ chịu tác động của bức xạ mặt trời mạnh vào khoảng giữa và cuối buổi chiều, đặc biệt trong mùa hè. Trong khi đó, căn phía Đông thường mát hơn vào thời điểm này.

Chính những ưu điểm đó, cộng thêm tâm lý chuộng hướng Đông tồn tại từ lâu, khiến nhiều dự án định giá căn phía Đông cao hơn. Tuy nhiên, những người đã ở lâu cũng nhận ra rằng căn phía Đông không hoàn toàn “toàn ưu điểm”.

1. Có nắng sớm nhưng thời gian nhận nắng có thể ngắn

Điểm hạn chế đầu tiên là ánh sáng trực tiếp thường tập trung chủ yếu vào buổi sáng. Khi mặt trời lên cao rồi dịch dần về phía Tây, lượng nắng chiếu vào căn hộ giảm khá nhanh.

Tùy thiết kế tòa nhà, vị trí ban công và công trình xung quanh, từ đầu giờ chiều một số căn hướng Đông đã bắt đầu thiếu ánh sáng tự nhiên. Vào mùa đông hoặc những ngày nhiều mây, cảm giác này càng rõ. Nếu phòng khách hoặc phòng ngủ bị các tòa nhà khác che chắn, gia đình thậm chí phải bật đèn sớm hơn dù bên ngoài trời chưa tối.

Điều này cũng ảnh hưởng đến việc phơi quần áo, chăn ga. Những gia đình thường giặt đồ vào chiều tối có thể thấy khoảng thời gian có nắng trực tiếp không đủ dài như kỳ vọng ban đầu.

2. Nguy cơ ẩm, thấm còn phụ thuộc vị trí và chất lượng công trình

Một vấn đề khác thường được người mua nhà quan tâm là tường ngoài chịu mưa tạt. Ở những khu vực có mùa mưa kéo dài hoặc gió thường xuyên đẩy mưa trực tiếp vào mặt đứng phía Đông, các khe cửa sổ, ban công và lớp chống thấm ngoài nhà cần được thi công tốt.

Nếu chất lượng chống thấm kém, sau vài năm có thể xuất hiện tình trạng bong sơn, ẩm hoặc mốc ở chân tường, quanh khung cửa. Tuy nhiên, đây không phải vấn đề mặc định của mọi căn hướng Đông. Khả năng thấm nước còn phụ thuộc rất nhiều vào hướng gió của từng địa phương, cấu tạo mặt ngoài tòa nhà, tuổi công trình, vật liệu và chất lượng thi công.

Vì vậy, khi xem nhà, điều đáng kiểm tra không chỉ là “hướng nào” mà còn phải quan sát kỹ tường ngoài, khe cửa, logia, các dấu hiệu ẩm mốc và hỏi cư dân cũ về tình trạng nhà trong mùa mưa.

Căn hướng Tây liệu có thực sự đáng ngại?

Nỗi lo lớn nhất đối với căn hộ hướng Tây là nắng nóng vào buổi chiều. Khoảng 14-17 giờ mùa hè, bức xạ mặt trời có thể khiến kính cửa, tường ngoài và nhiệt độ trong phòng tăng đáng kể. Với những căn có diện tích kính lớn, không có ban công hoặc mái che, cảm giác nóng có thể rất rõ.

Tuy nhiên, đổi lại, hướng Tây cũng có một số lợi thế mà người mua nhà ít để ý.

1. Thời gian có ánh sáng vào buổi chiều dài hơn

Nếu căn hộ không bị che chắn, ánh sáng có thể duy trì đến cuối buổi chiều. Điều này đặc biệt hữu ích vào mùa đông, khi nắng yếu và thời gian chiếu sáng ngắn.

Với người đi làm cả ngày, đây thậm chí có thể là lợi thế. Họ rời nhà từ sáng sớm, khi căn hướng Đông đang có ánh sáng đẹp nhất, nhưng trở về vào cuối buổi chiều. Lúc này, một căn phía Tây vẫn còn sáng tự nhiên trong khi căn phía Đông có thể đã tương đối tối.

2. Phơi quần áo, chăn ga thuận tiện hơn

Nắng chiều thường mạnh nên phù hợp với những gia đình giặt quần áo vào cuối buổi sáng hoặc đầu giờ chiều. Chăn, ga, quần áo dày có thể khô nhanh hơn chỉ sau vài giờ.

Ở những gia đình có trẻ nhỏ hoặc nhu cầu giặt giũ lớn, đây là một ưu điểm khá thực tế, dù ít khi được nhắc đến trong lúc mua nhà.

3. Bài toán chống nóng ngày nay có nhiều cách xử lý hơn

Căn hướng Tây chắc chắn vẫn có nguy cơ nóng hơn vào mùa hè. Nhưng với các tòa nhà mới, mức độ nóng còn phụ thuộc vào loại kính, kết cấu tường, lớp cách nhiệt, ban công, lam chắn nắng và khả năng thông gió.

Rèm cản nhiệt, rèm hai lớp, phim cách nhiệt, cửa kính tốt, hệ thống điều hòa phù hợp hoặc cây xanh ở ban công đều có thể giúp giảm đáng kể cảm giác nóng. Vì vậy, thay vì chỉ nghe câu “hướng Tây rất nóng”, người mua nên xem căn hộ thực tế vào khoảng 15-17 giờ trong ngày nắng để biết mức độ ảnh hưởng cụ thể.

Đừng chỉ nhìn hướng Đông hay Tây, hãy nhìn cả căn hộ

Trên thực tế, hướng nhà chỉ là một trong nhiều yếu tố quyết định chất lượng sống. Một căn hướng Đông nhưng nằm ở tầng thấp, bị tòa nhà đối diện che kín, thông gió kém chưa chắc dễ chịu bằng một căn hướng Tây ở vị trí thoáng, có ban công sâu và hệ kính tốt.

Ngược lại, một căn hướng Tây với mảng kính lớn, không có bất kỳ giải pháp che nắng nào có thể khiến chi phí làm mát tăng đáng kể vào mùa hè.

Bởi vậy, trước khi quyết định, người mua có thể cân nhắc 3 yếu tố.

Thứ nhất, xem điều kiện khí hậu nơi mình sống. Những khu vực nóng kéo dài cần quan tâm nhiều hơn đến khả năng chống nóng của căn phía Tây. Khu vực mưa ẩm lại cần đặc biệt chú ý đến chất lượng chống thấm, bất kể căn hộ nằm ở phía nào.

Thứ hai, xem lịch sinh hoạt của gia đình. Người thức dậy sớm, làm việc tại nhà vào buổi sáng có thể thích ánh nắng phía Đông. Trong khi đó, người đi làm cả ngày và chỉ về nhà vào buổi chiều có thể tận dụng ánh sáng phía Tây nhiều hơn.

Thứ ba, xem mức chênh lệch giá có thực sự đáng hay không. Nếu hai căn cùng tầng, cùng diện tích và chất lượng tương đương nhưng căn hướng Đông đắt hơn đáng kể, người mua nên tính xem khoản tiền chênh lệch đó đổi lại được lợi ích thực tế gì.

Mua nhà là quyết định có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình trong hàng chục năm. Vì vậy, những câu như “hướng Đông luôn tốt” hay “hướng Tây tuyệt đối không nên mua” đều quá đơn giản.

Cách tốt nhất vẫn là đến xem căn hộ vào nhiều thời điểm khác nhau trong ngày, đặc biệt vào buổi sáng và khoảng 15-17 giờ; kiểm tra ánh sáng, nhiệt độ, thông gió, tiếng ồn, tường ngoài, khả năng che chắn và hỏi những người đã sống trong tòa nhà.

Sau cùng, căn hộ đáng mua nhất không nhất thiết là căn có “hướng đẹp” nhất trên lời quảng cáo, mà là căn phù hợp nhất với khí hậu, ngân sách và cách sống của chính gia đình mình.