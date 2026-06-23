Nuôi mẹ chồng bằng yến sào, sắm từ iPad đến tủ lạnh: Tôi hối hận tột cùng khi rước người về phụng dưỡng để rồi bị "tước quyền" làm chủ ngay trong nhà mình!

Ngày ba mẹ đẻ tôi lần lượt qua đời, bầu trời trong tôi như sụp đổ. Nỗi đau mất đi đấng sinh thành để lại một khoảng trống hoác trong lòng. Vì muốn trọn đạo làm con, và cũng là để tìm một chỗ dựa tinh thần, tôi bàn với chồng rước mẹ chồng dưới quê lên phố sống chung. Tôi tự nhủ, mình không còn cơ hội báo hiếu ba mẹ ruột nữa, thì hãy dồn hết sự tử tế, hiếu kính này cho mẹ chồng.

Vợ chồng tôi đón bà lên, chăm chút không thiếu một thứ gì. Tôi sắp xếp cho bà một phòng riêng rộng rãi, tiện nghi từ tủ lạnh riêng, tivi riêng, cho đến điện thoại, iPad và máy nghe nhạc để bà giải trí lúc tuổi già. Chuyện ăn uống của bà, tôi lại càng kỹ tính. Bà không ăn thịt, tôi lặn lội tìm mua bằng được cá đồng, cá sông, tôm sông tươi rói về chế biến. Trong tủ lúc nào cũng sẵn yến sào, yến mạch, sữa Ensure để bà bồi bổ. Tôi ngỡ sự tận tụy của mình sẽ đổi lại một tuổi già an yên cho mẹ và sự êm ấm cho gia đình.

Nhưng đúng là, có sống chung dưới một mái nhà mới vỡ mộng.

Sự tử tế đặt sai chỗ và nỗi uất ức của kẻ bị "chiếm quyền"

Khi không thiếu thốn bất cứ thứ gì về vật chất, mẹ chồng tôi bắt đầu tìm cách khẳng định quyền lực. Bà không hài lòng với tư cách của một người được phụng dưỡng, mà muốn vươn lên làm "bề trên", thao túng toàn bộ nếp sống của vợ chồng tôi. Sự mâu thuẫn cứ thế bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhưng lặp đi lặp lại hàng ngày như một sự thách thức lòng kiên nhẫn.

Tôi làm bất cứ việc gì, bà cũng tìm cách làm ngược lại để chứng tỏ cái uy của mình. Khoảng sân nhỏ tôi cất công tìm mua cây về trồng để lấy bóng mát cho tụi trẻ, bà thản nhiên ra nhổ sạch không một lời giải thích. Tôi bài trí, sắp xếp đồ đạc trong nhà sao cho ngăn nắp và tiện dụng cho các con, bà lại tự ý xáo trộn lại theo ý mình. Bà mặc nhiên coi bản thân là nhất, tự quyết định hết tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà mà không bao giờ thèm hỏi ý kiến hay thông báo với vợ chồng tôi một tiếng. Đỉnh điểm của sự ức chế là việc đồ dùng, tài sản trong nhà do chính tay tôi chắt bóp sắm sửa, bà cứ tự tiện lấy đem cho người ngoài, cho họ hàng dưới quê như thể đó là đồ vô chủ.

(Ảnh minh họa)

Căn nhà vốn là tổ ấm, là nơi tôi lui về sau những giờ cày cuốc, bon chen mệt mỏi ở cơ quan, bỗng chốc biến thành một nơi ngột ngạt, nghẹt thở. Bước chân về đến cửa là thấy không gian riêng tư của mình bị xâm chiếm trắng trợn. Mẹ chồng đang tự biến mình thành một vị chủ quản độc đoán, còn vợ chồng tôi những người bỏ tiền túi ra cung phụng bà – lại chẳng khác nào những kẻ đi ở nhờ.

Cái kết đắng cho người đàn bà mang tư duy "báo hiếu bù đắp"

Bao đêm thức trắng nhìn căn phòng đầy đủ tiện nghi của mẹ chồng mà lòng tôi nghẹn đắng. Tôi hối hận. Nỗi hối hận muộn màng của một người đàn bà sống bằng cảm xúc, muốn báo hiếu để nhẹ lòng nhưng lại thiếu đi sự tỉnh táo và ranh giới rõ ràng ngay từ đầu.

Tôi nhận ra sai lầm lớn nhất của mình là đã quá nuông chiều và tạo cho bà một đặc quyền quá lớn, để rồi sự bao dung ấy vô tình nuôi dưỡng nên sự ích kỷ, lấn lướt. Người già cần được tôn trọng, cần được chăm sóc, nhưng tôn trọng không có nghĩa là dung túng cho việc họ giẫm đạp lên quyền làm chủ và sự riêng tư của con cái. Thương xót, hiếu thảo là tốt, nhưng nếu không thiết lập ranh giới và quy tắc sòng phẳng ngay từ ngày đầu tiên, bạn đang tự rước về một bi kịch phá nát hạnh phúc gia đình.

Bây giờ, tôi đang đứng trước một bài toán tâm lý cực kỳ đau đầu. Tiếp tục im lặng chịu đựng thì tôi sẽ trầm cảm mất, mà lên tiếng phản kháng hay tìm cách đưa bà về lại quê thì chắc chắn sẽ vấp phải làn sóng chỉ trích từ chồng và họ hàng dưới quê là "vô ơn", là "con dâu ghê gớm".

Chiều nay bước về nhà, nhìn đống đồ đạc lại bị xáo trộn, tôi thực sự bất lực. Nếu ở trong hoàn cảnh này, mọi người sẽ chọn cách xử lý thế nào để đòi lại quyền làm chủ căn nhà của chính mình mà không mang tiếng ác?