Nước đi sai lầm của Khả Ngân?

Bộ phim truyền hình mới Bác sĩ hạnh phúc – remake (làm lại) từ bom tấn y khoa Bác sĩ thiên tài (Good Doctor) của Hàn Quốc nhận nhiều ý kiến trái chiều về dàn diễn viên, diễn xuất… Trước Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản từng làm lại sê-ri gây sốt này và nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Nội dung phim xoay quanh cuộc đời bác sĩ Phạm Hoàng Nam (Trần Phong) tài năng nhưng mắc chứng bệnh tự kỷ. Lớn lên anh tốt nghiệp khoa bác sĩ nội trú Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và làm việc tại bệnh viện lớn Thảo Lộc – nơi tập trung thiết bị hiện tại, nhiều bác sĩ giỏi như Tiến sĩ Đỗ Hoàng (Lâm Thanh Nhã), Trà My (Khả Ngân) và Kim Dung (Trương Mỹ Nhân)…

Trong vai nữ chính, Khả Ngân đảm nhận vai Trà Mi – bác sĩ Cha Yoon Seo (do Moon Chae Won đóng) trong bản gốc. Nhiều khán giả cho rằng đây là bước đi sai lầm như nữ diễn viên sinh năm 1997.

Khán giả vẫn “ám ảnh” Hậu duệ mặt trời bản Việt

Năm 2018, Khả Ngân từng đóng vai nữ chính bác sĩ Hoài Phương trong Hậu duệ mặt trời bản Việt. Thời gian phim phát sóng, Khả Ngân nhận nhiều chê trách về diễn xuất.

Nhiều trích đoạn của diễn viên được chia sẻ lên mạng xã hội, đặt cạnh bản gốc của Song Hye Kyo, người xem nhận xét Khả Ngân diễn non tay, vô hồn, không phù hợp với hình tượng phẫu thuật viên bản lĩnh, giàu kinh nghiệm. Tương tác giữa cô và bạn diễn Song Luân cũng được cho là gượng gạo, thiếu cảm xúc.

Khả Ngân từng bị chê diễn xuất thậm tệ khi đóng

Tiếp tục với dự án mua lại bản quyền, vai diễn tương tự trong Bác sĩ hạnh phúc , Khả Ngân dễ dàng khiến người xem nhớ đến hình tượng của cô trong Hậu duệ mặt trời bản Việt. Theo nhiều khán giả, diễn xuất của Khả Ngân so với thời Hậu duệ mặt trời đã cải thiện hơn, tuy vậy vẫn chưa thể chinh phục được người xem.

Không ít người nói công sức của Khả Ngân bị phí phạm sau khi thành công xây dựng danh tiếng nhờ hai phim truyền hình ăn khách của VFC là 11 tháng 5 ngày và Gia đình mình vui bất thình lình .

“Thành thật mà nói Khả Ngân có tiến bộ nhưng là khi có tương tác tốt với Thanh Sơn. Bạn ấy nên đóng ngôn tình, không phải là phim chuyên môn ngành nghề cao thế này, lại còn là tác phẩm remake”, “Khả Ngân đang muốn chứng minh thực lực sau vai bác sĩ thảm hoạ của Hậu duệ mặt trời nên mới nhận vai này sao? Rất tiếc tôi thấy không thành công”, “Khả Ngân Bắc tiến có phản hồi tốt, tẩy được cái diễn xuất trong Hậu duệ mặt trời nhưng thấy sai lầm khi tham gia dự án này, tôi thấy hình ảnh ngày xưa cũ quay lại”… Khán giả để lại ý kiến khi Khả Ngân đóng dự án mới.

So với dàn diễn viên, Khả Ngân vẫn may mắn bởi nam chính do Trần Phong thủ vai bị chê “phá nát bản gốc”. Khán giả la ó về diễn xuất nhạt nhòa, ngô nghê của diễn viên: “Nam chính đọc thoại y chang vietsub bản Hàn”, “Làm ơn đừng remake tác phẩm nào nữa”, “Phim chính kịch nhưng nét diễn như phim hài, phá nát bản gốc”…

Vai diễn bác sĩ của Khả Ngân trong phim mới khiến khán giả liên tưởng đến hình tượng trong Hậu duệ mặt trời bản Việt. Ảnh: MXH.

Đảm nhận các vai quan trọng trong phim, cả Khả Ngân và Trần Phong không tránh khỏi những áp lực. Theo ngôi sao 11 tháng 5 ngày , cô không cho phép mình bỏ lỡ cơ hội diễn xuất. Để chuẩn bị cho vai diễn, cô dành nhiều thời gian nghiên cứu và, cộng thêm diễn xuất được đánh giá tiến bộ khiến Khả Ngân cảm thấy tự tin hơn.

Theo Trần Phong, việc đặt lên bàn cân với các phiên bản Hàn Quốc hay Mỹ là điều khó lòng tránh được. Anh phản ứng bình thường khi đối diện với bình luận khen, chê xoay quanh phim. “Có khen, có chê thì cũng xem như là thành công, vì ít ra khán giả có quan tâm đến bộ phim. Sau khi đọc bình luận khen chê, tôi rút ra những bài học giá trị để thay đổi, trau dồi bản thân nhiều hơn" – diễn viên chia sẻ.

Ác cảm với dòng phim remake

Tại Việt Nam, dự án phim remake “nở rộ” từ truyền hình tới điện ảnh trong nhiều năm qua, nhưng tác phẩm khiến khán giả bằng lòng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhiều tác phẩm hot của điện ảnh Hàn Quốc được chuyển thể sang bản Việt từng gây tranh cãi, phải kể đến Vua bánh mì khi nhân vật nữ chính hóa “tiểu tam”, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nhưng được “tẩy trắng thành công”; Gia đình là số 1 phần 2 có cách xây dựng nhân vật đi ngược với chuẩn mực văn hóa Việt Nam, Cô nàng xinh đẹp (She was pretty) quy tụ dàn sao nổi tiếng như Ninh Dương Lan Ngọc, Bình An, Chi Pu, Bê Trần nhưng bị chê diễn lố để gây cười…

Các bộ phim truyền hình hot như Thương ngày nắng về, Người phán xử, Hương vị tình thân, Cả một đời ân oán, Gạo nếp gạo tẻ… đều là phim remake. Loạt tác phẩm này nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, rating thu về cao, song vẫn tạo tranh luận khi lạm dụng drama khiến tình tiết trở nên vô lý, ức chế.

Nhiều phim Việt remake từ bản Hàn bị gọi là "thảm họa".

Trên các diễn đàn phim, nhiều khán giả đặt câu hỏi “Phải chăng các nhà làm phim đã cạn kiệt ý tưởng?”. Việc sử dụng ý tưởng cũ để đưa vào tác phẩm mới nhưng làm không đến nơi đến chốn, diễn xuất, bối cảnh, nội dung… bị chê kém hơn bản gốc khiến phim remake tại Việt Nam ngày càng bị đánh giá thấp. Nhiều tác phẩm thậm chí thiếu sáng tạo, bê nguyên từng câu thoại của bản gốc khiến khán giả chỉ biết ngán ngẩm.



Trước cái bóng quá lớn từ bản gốc, phim remake vẫn được ưa chuộng bởi lẽ đây là sự lựa chọn an toàn cho nhà sản xuất khi họ tận dụng sự nổi tiếng, nội dung hấp dẫn, bản làm lại có thể nhận được sự quan tâm lớn của khán giả.

Nếu tạo được nét độc đáo, hòa quyện giữa kịch bản và diễn xuất vẫn đáng khen ngợi như Tiệc trăng máu (2020), Anh trai yêu quái (2019), Tháng năm rực rỡ (2018)… Nhưng nếu thiếu sự chỉn chu, mờ nhạt trong lối diễn, sao chép từng câu thoại của bản gốc dễ dàng đi đến thất bại ê chề. Nhiều đạo diễn từng thừa nhận khâu kịch bản là áp lực lớn khi bắt tay làm tác phẩm remake.

Đến nay, phim remake vẫn là con dao hai lưỡi. Việc tạo chất riêng, sáng tạo, tạo điểm nhấn nhưng không xóa bỏ cái cũ, thông điệp từ bản phim gốc là điều không hề dễ dàng với các nhà làm phim và cả diễn viên.