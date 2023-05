So sánh dàn sao Good Doctor bản Việt với bản Hàn: Khả Ngân khác biệt hoàn toàn vì một điều

Bác Sĩ Hạnh Phúc là bộ phim remake từ bom tấn y khoa Good Doctor (Bác Sĩ Nhân Ái) của Hàn Quốc. Trước Việt Nam, Nhật Bản và Hoa Kỳ cũng từng làm lại bom tấn lừng danh này và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Bản Việt mới đây đã phát hành 20 tập, ngay lập tức khán giả cũng ít nhiều có những so sánh về dàn diễn viên của hai phiên bản.

























1. Trần Phong - Joo Won

Đảm nhận vai nam chính ở hai phiên bản là Trần Phong và Joo Won. Về ngoại hình thì cả hai đều tương đối phù hợp với nhân vật: một thanh niên trẻ mắc chứng tự kỷ nhưng lại sở hữu bộ não thiên tài và khao khát trở thành bác sĩ. So về kinh nghiệm diễn xuất thì cả hai cũng ngang ngửa nhau bởi ở thời điểm năm 2013, Joo Won mới đóng phim vài năm, chưa có nhiều tác phẩm nổi bật. Trong khi đó, thời điểm đóng Bác Sĩ Hạnh Phúc, Trần Phong cũng đã bỏ túi một số bộ phim điện ảnh với nhiều kiểu vai diễn khác nhau. Tuy nhiên khách quan mà nói, màn thể hiện của Joo Won vẫn vượt trội hơn hẳn, cả về diễn xuất nói chung lẫn việc tái hiện những hành vi đặc trưng của người tự kỷ.

2. Khả Ngân - Moon Chae Won

Đảm nhận vai nữ chính ở hai phiên bản là Khả Ngân và Moon Chae Won. Vai Trà Mi và Cha Yoon Seo được mệnh danh là "bác sĩ thiên thần" vì vẻ ngoài xinh đẹp, thánh thiện và thái độ tận tình, luôn mỉm cười với các bệnh nhân. Với vẻ đẹp dịu dàng, đắm thắm và cũng rất thánh thiện, Moon Chae Won thể hiện vô cùng thành công vai diễn này. Cô cũng được khen ngợi vì không ngại xuất hiện với mặt mộc, đầu tóc có phần xuề xòa, phù hợp với hình tượng một nữ bác sĩ bận rộn, hết mình vì công việc mà quên đi bản thân. Khả Ngân trong vai Trà Mi thì có phần chải chuốt kỹ càng hơn, toát ra vẻ sắc sảo, cá tính chứ không phải thánh thiện như phiên bản gốc. Về diễn xuất, Moon Chae Won thể hiện quá tốt vai diễn trong khi Khả Ngân có nhiều tiến bộ so với lần đóng bác sĩ trước ở Hậu Duệ Mặt Trời bản Việt.

3. Lâm Thanh Nhã - Joo Sang Wook

Lâm Thanh Nhã và Joo Sang Wook vào vai Đỗ Hoàng - Kim Do Han, vị bác sĩ xem công việc là lý tưởng cuộc đời. Anh ta mang vẻ ngoài đáng sợ, luôn lạnh lùng với mọi người nhưng thực chất lại sở hữu trái tim ấm áp, luôn hết lòng vì công việc và bệnh nhân, không bao giờ để tiền bạc, địa vị làm ảnh hưởng đến việc cầm dao mổ. Vẻ ngoài chững chạc của Joo Sang Wook khiến anh có phần trông hợp vai hơn so với một Lâm Thanh Nhã với gương mặt khá "non" đi kèm bộ râu nhìn hơi... giả.

4. Trương Mỹ Nhân - Kim Min Seo

Vai nữ phụ xinh đẹp, giàu có của hai phiên bản là Trương Mỹ Nhân và Kim Min Seo. So với đàn chị ở bản gốc, Trương Mỹ Nhân có phần xinh đẹp, trẻ trung hơn, tạo hình cũng đậm chất tiểu thư sang chảnh. Tuy nhiên về diễn xuất, nữ phụ bản Việt lại có phần thua kém khi giọng thoại không tự nhiên, biểu cảm cũng chưa linh hoạt được như mỹ nhân bản Hàn.

Nguồn ảnh: Netflix