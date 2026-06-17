"Nửa tháng đã tiêu hết 30 triệu": Mẹ 3 con than trời vì không biết siết khoản nào, dân tình thi nhau vào "hiến kế"

"Mới ngồi cộng lại chi tiêu mà mình giật mình. Chỉ nửa tháng thôi đã hết gần 30 triệu, không biết nên cắt giảm ở đâu nữa".

Đó là chia sẻ của một người vợ trong một hội nhóm về chi tiêu gia đình. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi đây cũng là nỗi trăn trở của không ít gia đình trẻ đang nuôi con nhỏ.

Gia đình có 3 con nhỏ, mới nửa tháng đã tiêu hết 30 triệu

Theo chia sẻ của người vợ, gia đình cô có 5 người (hai vợ chồng và 3 đứa con). Mỗi tháng chống đưa vợ 25 triệu, còn bản thân cô có mức lương khoảng 15 triệu. Tổng số tiền chị trực tiếp chi tiêu và quản lý là khoảng 40 triệu/tháng.

Điều đáng chú ý là gia đình không phải trả tiền thuê nhà vì công ty của chồng hỗ trợ chỗ ở với mức khoảng 12 triệu/tháng. Hai vợ chồng cũng đã có nhà riêng ở quê, chỉ là chưa sở hữu nhà ở gần nơi làm việc nên hiện chỉ phải đóng khoảng 600.000 đồng phí quản lý hàng tháng.

Tuy nhiên, dù đã giảm được một khoản chi lớn là tiền thuê nhà, áp lực tài chính vẫn không hề nhỏ. Theo bảng chi tiêu mà chị chia sẻ, tổng các khoản đã lên tới khoảng 29,5 triệu đồng.

Theo bảng chi tiêu được chia sẻ thì mới 15 ngày mà gia đình đã tiêu hết 30 triệu.

Trong đó, học phí cho các con là khoản lớn nhất với 15,5 triệu, chiếm hơn một nửa tổng chi tiêu. Tiếp theo là tiền gửi về quê 3 triệu, tiền ăn uống gần 2,8 triệu, tiền điện 2,3 triệu, quần áo 2,1 triệu và chi phí y tế 1,3 triệu. Ngoài ra còn có các khoản như mỹ phẩm, giao lưu, đi lại, liên lạc và bỉm cho con.

Người vợ chia sẻ: "Nhìn bảng chi tiêu mà mình không biết nên cắt khoản nào. Tiền học của con thì không thể giảm, tiền ăn cũng phải đảm bảo. Chỉ mong tìm được cách chi tiêu hợp lý hơn để cuối tháng còn dư chút ít tiết kiệm".

Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù tổng thu nhập gia đình không quá thấp và không phải gánh tiền thuê nhà, việc nuôi 3 con nhỏ vẫn khiến ngân sách luôn trong tình trạng căng thẳng. Chỉ riêng học phí đã chiếm hơn 50% tổng chi tiêu, cho thấy áp lực đầu tư cho giáo dục ngày càng lớn đối với nhiều gia đình hiện nay.

Từ việc cắt các khoản mua sắm đến việc nói chuyện lại với chồng: Muôn kiểu góp ý của cư dân mạng

Bài đăng nhanh chóng nhận về hàng trăm bình luận với đủ "sáng kiến" từ cộng đồng mạng.

Nhiều người cho rằng gia đình nên siết lại các khoản mua sắm không thiết yếu như quần áo, mỹ phẩm hay các buổi giao lưu. Theo họ, chỉ cần hạn chế mua sắm theo cảm hứng và tận dụng đồ còn sử dụng tốt cũng có thể tiết kiệm được vài triệu đồng mỗi tháng.

Một số ý kiến khác lại hướng đến khoản chi lớn nhất là học phí. Có người gợi ý chuyển con sang trường công hoặc lựa chọn mô hình học có chi phí thấp hơn để giảm áp lực tài chính. Tuy nhiên, không ít phụ huynh phản bác quan điểm này, cho rằng việc học của con là khoản đầu tư lâu dài và không nên cắt giảm chỉ vì muốn tiết kiệm trước mắt.

Đáng chú ý nhất là nhóm ý kiến cho rằng vấn đề không nằm ở cách chi tiêu, mà nằm ở nguồn thu nhập mà người vợ đang quản lý.

Một tài khoản bình luận: "Nhà 3 con nhỏ mà chồng đưa 25 triệu/tháng để lo sinh hoạt thì thực sự rất áp lực. Chưa kể chị ấy còn không biết tổng thu nhập của chồng là bao nhiêu. Hai vợ chồng nên ngồi lại trao đổi để minh bạch tài chính và tính toán lại mức đóng góp".

Người khác cũng đồng tình: "Nếu đúng chỉ có 25 triệu từ chồng để lo cho cả gia đình thì khó có thể đủ. Thay vì cố cắt từng trăm nghìn tiền quần áo hay tiền điện, nên nói chuyện với chồng để anh ấy hỗ trợ thêm nếu điều kiện cho phép".

Bên cạnh đó, nhiều người cũng khuyên chị nên lập quỹ tiết kiệm riêng ngay khi nhận lương, ghi chép chi tiêu chi tiết và phân loại rõ khoản nào là bắt buộc, khoản nào có thể linh hoạt điều chỉnh.

Với nhiều gia đình có con nhỏ, áp lực tài chính không chỉ đến từ việc chi tiêu mà còn từ cách phân bổ trách nhiệm kinh tế giữa vợ chồng. Thay vì chỉ tìm cách cắt giảm từng khoản nhỏ, nhiều người cho rằng điều quan trọng hơn là cả hai cùng chia sẻ thông tin về thu nhập, thống nhất ngân sách và cùng gánh vác trách nhiệm tài chính để việc nuôi dạy con cái bớt áp lực hơn.