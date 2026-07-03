Nửa ngày công sáng nay ở nhà xem đá bóng là nửa ngày công hoàn toàn xứng đáng!

Sáng hôm nay, khắp các văn phòng từ Hà Nội đến Sài Gòn, có một "hiện tượng" kỳ lạ diễn ra: những tiếng thở dài, những ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, và bầu không khí im ắng đến nghẹt thở. Hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã chấp nhận một buổi sáng đi làm muộn, chấp nhận bị trừ nửa ngày công, thậm chí là cả ngày công. Nhưng lướt khắp cõi mạng lúc này, câu trả lời chung của tất cả đều là: "Hoàn toàn xứng đáng!"

Nửa ngày công đó là cái giá quá rẻ để đổi lấy tấm vé chứng kiến một trong những khoảnh khắc điên rồ và xúc động nhất lịch sử túc cầu giáo: trận thư hùng sinh tử tại vòng 32 đội World Cup 2026 giữa Bồ Đào Nha và Croatia. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về phía Bồ Đào Nha. Người ta gọi đây là "Vũ điệu cuối cùng", và khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nó cũng chính thức khép lại một chương sử thần thoại mang tên Luka Modric.

Cristiano Ronaldo: Viết tiếp giấc mơ World Cup ở tuổi 41

Bên đường biên chiến thắng, Cristiano Ronaldo lại một lần nữa chứng minh mình là một thực thể nằm ngoài quy luật của thời gian. Ở tuổi 41, cái tuổi mà hầu hết các huyền thoại cùng thời đã an vị trên băng ghế huấn luyện hoặc tận hưởng cuộc sống điền viên, CR7 vẫn miệt mài chạy, vẫn khát khao và vẫn biết cách cùng Bồ Đào Nha giành tấm vé bước tiếp vào vòng trong tại World Cup 2026.

Nhìn Ronaldo ăn mừng, người ta thấy một ý chí sắt đá không thể lay chuyển. Giấc mơ vàng World Cup của anh vẫn sống, bản lĩnh của một vị vua ghi bàn vẫn ở đó. Anh oách, anh ngạo nghễ, và anh có quyền tự hào vì hành trình bền bỉ vô tiền khoáng hậu của mình. Thế nhưng, trong một buổi sáng đầy nắng như hôm nay, niềm vui của Ronaldo dường như cũng trầm lại một nhịp khi anh nhìn sang người đồng đội cũ ở phía bên kia chiến tuyến.

Luka Modric: Ký ức bất tử của một huyền thoại không có "hater"

Đối nghịch với nụ cười chiến thắng là đôi mắt đỏ hoe, đượm buồn của Luka Modric. Ở tuổi 40, sau hơn 100 phút miệt mài chiến đấu không biết mệt mỏi, "lão tướng" người Croatia đã phải dừng bước. World Cup 2026 chính thức khép lại với anh theo một cách nghiệt ngã nhất.

Mạng xã hội sáng nay ngập tràn những hình ảnh xúc động về anh: cái cúi đầu bất lực, bờ vai run lên vì những giọt nước mắt nuối tiếc. Fan bóng đá trên toàn thế giới thương anh, tiếc cho anh vô cùng. Bóng đá đôi khi tàn nhẫn như thế, không phải lúc nào những câu chuyện cổ tích cũng có cái kết viên mãn. Từ một cậu bé gầy gò lớn lên giữa bom đạn quê hương gian khổ, Modric đã kéo cả một thế hệ Croatia đi qua những mùa hè rực rỡ nhất lịch sử: Á quân World Cup 2018, hạng ba World Cup 2022.

Nhưng có lẽ, bóng đá đã trao cho Modric một thứ phần thưởng còn lớn hơn cả chiếc cúp vàng: Sự bất tử trong lòng người hâm mộ. Modric là một trong số cực kỳ ít những cầu thủ trên thế giới mà không một ai, kể cả fan đối thủ, có thể buông lời ghét bỏ. Anh chơi bóng bằng sự lịch lãm, bằng tư duy thiên tài của một nhạc trưởng và bằng một nhân cách chuẩn mực.

Cái ôm của hai người đàn ông khiến tất cả xúc động

Khoảnh khắc đẹp nhất, lấy đi nhiều nước mắt của khán giả nhất trong buổi sáng hôm nay chính là lúc Cristiano Ronaldo tiến đến ôm chặt lấy Luka Modric ở cuối trận.

Đó không đơn thuần là cái ôm xã giao giữa hai đội trưởng. Đó là cái ôm của hai người đồng đội cũ từng cùng nhau thống trị châu Âu, hai đối thủ truyền kiếp ở cấp đội tuyển, và là hai tượng đài vĩ đại của bóng đá thế giới. Ronaldo ghé tai Modric nói những lời an ủi, cái vỗ vai đầy tôn trọng của CR7 như một lời khẳng định: Cậu đã quá vĩ đại rồi, Lukita!

Chiến dịch World Cup của Croatia có thể đã dừng lại ở vòng 32 đội, nhưng tên tuổi của Luka Modric đã được khắc ghi vĩnh viễn vào những trang sử trang trọng nhất của bóng đá nhân loại. Thời gian có thể xóa nhòa mọi tỷ số, nhưng thời gian sẽ không bao giờ xóa nhòa được hình ảnh người đội trưởng nhỏ bé với mái tóc lãng tử, miệt mài tung những đường chuyền má ngoài (trivela) ảo diệu làm say đắm lòng người.

Nửa ngày công hay một ngày công bị trừ sáng nay thực sự chẳng là gì cả. Vì chúng ta, những người may mắn của thế hệ này, vừa được trực tiếp chứng kiến một chương lịch sử khép lại.

Cảm ơn anh vì tất cả, Luka Modric!