Cách nước Mỹ khiến World Cup đắt đỏ chưa từng có

Giá vé trận chung kết hiện lên tới gần 11.000 USD (khoảng 289 triệu đồng), cao gấp nhiều lần so với các kỳ World Cup trước. Ngay cả những trận đấu vòng bảng cũng có mức giá khiến không ít người hâm mộ bất ngờ. Điều này làm dấy lên tranh luận về việc liệu World Cup đang dần trở thành một sản phẩm giải trí cao cấp thay vì ngày hội bóng đá dành cho số đông.

World Cup 2026 đắt đỏ chưa từng có, vé chung kết VIP vượt 10.000 USD

Dù FIFA vẫn tiếp tục mở bán vé theo từng giai đoạn, những thông tin chính thức và mức giá được công bố cho thấy một xu hướng rõ ràng: chi phí để theo dõi World Cup 2026 đang tăng mạnh.

Hạng vé mới mang tên "Supporter Entry Tier" (Tạm dịch: Hạng vé khởi điểm dành cho người hâm mộ) có giá khởi điểm khoảng 60 USD (khoảng 1,5 triệu đồng) và được xem là lựa chọn dễ tiếp cận nhất dành cho người hâm mộ. Thậm chí, mức giá này còn thấp hơn một số kỳ World Cup trước đây. Tuy nhiên, số lượng vé rất hạn chế và chỉ được phân phối trong những điều kiện cụ thể.

Ảnh: AP

Từ mức giá khởi điểm đó, giá vé tăng nhanh theo từng hạng. Đối với các trận đấu được quan tâm nhiều, đặc biệt tại những thành phố lớn của Mỹ, người hâm mộ có thể phải chi hàng trăm, thậm chí hàng nghìn USD cho một tấm vé.

Ở phân khúc cao cấp, mức giá còn cao hơn rất nhiều. Một số gói vé VIP và Gói trải nghiệm cao cấp dành cho khách hàng đặc biệt được bán với giá vượt 10.000 USD (khoảng 263 triệu đồng) đối với trận chung kết. Trong khi đó, các gói trải nghiệm sang trọng đi kèm khu vực tiếp khách riêng, phòng chờ cao cấp và nhiều dịch vụ độc quyền có thể lên tới 15.000 USD (khoảng 395 triệu đồng).

Không chỉ thị trường chính thức, giá vé trên thị trường chuyển nhượng cũng leo thang tới những mức khó tin và dường như chỉ dành cho giới siêu giàu.

Theo ghi nhận từ một số nền tảng bán lại vé, nhiều vé trận chung kết được niêm yết với mức giá phá vỡ mọi kỷ lục trước đây, dù điều đó không đồng nghĩa các vé này thực sự được giao dịch thành công.

Đáng chú ý, một vé ngồi phía sau khung thành trong trận chung kết từng được rao bán với giá lên tới 2,3 triệu USD (khoảng 60 tỷ đồng). Mức giá này gần như không có khả năng tìm được người mua, song ngay cả những vé được xem là "dễ tiếp cận hơn" cũng vẫn ở mức rất cao.

Nhiều vé được niêm yết từ 38.000 USD đến hơn 207.000 USD (khoảng từ 1 - 5,4 tỷ đồng), bao gồm cả trên nền tảng bán lại vé chính thức của FIFA.

Khoảng cách ngày càng lớn so với các kỳ World Cup trước

So với các kỳ World Cup trước đây, sự thay đổi về giá vé được đánh giá là rất lớn.

Tại World Cup 2014 ở Brazil, vé trận chung kết từng bị xem là đắt đỏ vào thời điểm đó nhưng vẫn được đánh giá là tương đối dễ tiếp cận nếu so với hiện nay. Những vị trí đẹp nhất khi đó có giá khoảng 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng).

Đến World Cup 2018 tại Nga, giá vé tiếp tục tăng và các vị trí cao cấp lần đầu vượt ngưỡng 1.100 USD (khoảng gần 29 triệu đồng). Dù vậy, phần lớn người hâm mộ vẫn có thể lên kế hoạch di chuyển và tham dự giải đấu mà không phải đối mặt với chi phí quá lớn.

World Cup 2022 tại Qatar được xem là dấu hiệu rõ ràng đầu tiên cho thấy FIFA đang thay đổi cách tiếp cận trong việc bán vé. Giá vé tăng đáng kể, đặc biệt ở các khu vực ghế cao cấp và các gói dịch vụ dịch vụ cao cấp.

Tuy nhiên, World Cup 2026 được đánh giá đã đưa xu hướng này lên một cấp độ hoàn toàn mới.

Khoảng cách giữa hạng vé rẻ nhất và đắt nhất hiện ở mức rất lớn. Trong khi một số ít người hâm mộ có thể tiếp cận những vé giá thấp với số lượng hạn chế, nhiều gói vé cao cấp lại được định giá ở mức tương đương một chiếc ô tô hoặc thậm chí một căn hộ tại nhiều quốc gia.

Điều này làm dấy lên tranh luận rằng trải nghiệm World Cup đang ngày càng bị phân hóa theo khả năng tài chính, khi người hâm mộ được chia thành những "tầng lớp" khác nhau ngay từ khâu mua vé. Với nhiều người, giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh đang dần trở thành một sự kiện giải trí cao cấp hơn là ngày hội dành cho tất cả người hâm mộ như trước đây.

Nước Mỹ khiến vé World Cup đắt đỏ chưa từng có như thế nào?

Có nhiều nguyên nhân khiến chi phí tham dự World Cup 2026 tăng vọt, từ quy mô giải đấu chưa từng có đến cách FIFA khai thác tiềm năng thương mại của thị trường Mỹ.

Trước hết, World Cup 2026 là giải đấu lớn nhất trong lịch sử khi lần đầu tiên quy tụ 48 đội tuyển và có tới 104 trận đấu, tăng mạnh so với 64 trận ở các kỳ World Cup trước. Quy mô mở rộng đồng nghĩa với chi phí tổ chức, an ninh, vận hành và hậu cần đều tăng đáng kể.

Bên cạnh đó, trong 104 trận đấu của giải, Mỹ tổ chức tới 78 trận, nhiều hơn rất nhiều so với Canada và Mexico. Điều này khiến phần lớn hoạt động của giải đấu diễn ra tại quốc gia có chi phí tổ chức sự kiện và tiêu dùng thuộc hàng cao nhất thế giới.

Theo ông Simon Chadwick, giáo sư chuyên ngành kinh doanh thể thao tại Trường Kinh doanh Emlyon (Thượng Hải), việc Mỹ trở thành địa điểm tổ chức chính không chỉ đơn thuần là vấn đề địa lý.

"Một trong những lý do chính khiến World Cup diễn ra tại Mỹ là tiềm năng tạo doanh thu khổng lồ mà thị trường này mang lại", ông nhận định.

Ảnh: Football Ground Guide

Khác với nhiều quốc gia khác, Mỹ từ lâu được xem là một trong những thị trường thể thao phát triển nhất thế giới. Người hâm mộ tại đây đã quen với việc bỏ ra hàng trăm, thậm chí hàng nghìn USD để xem các trận đấu NFL, NBA, MLB hoặc những chương trình biểu diễn âm nhạc quy mô lớn. Chính đặc điểm này tạo điều kiện để FIFA triển khai các chiến lược thương mại mạnh tay hơn so với những kỳ World Cup trước.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là việc FIFA áp dụng cơ chế định giá linh hoạt (dynamic pricing), mô hình vốn rất phổ biến trong ngành thể thao và giải trí Mỹ.

Theo cơ chế này, giá vé không được cố định mà thay đổi liên tục theo nhu cầu thị trường. Giá của cùng một trận đấu có thể tăng hoặc giảm đáng kể chỉ trong vài giờ, tùy thuộc vào lượng người quan tâm và số vé còn lại.

Mô hình này đã được áp dụng rộng rãi tại NBA, NFL cũng như các tour lưu diễn âm nhạc lớn. Tuy nhiên, với nhiều người hâm mộ bóng đá truyền thống, việc giá vé liên tục biến động bị xem là đi ngược tinh thần vốn có của World Cup, nơi các trận đấu được kỳ vọng sẽ dễ tiếp cận hơn với đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới.

Không chỉ dừng ở việc bán vé, FIFA còn đẩy mạnh khai thác các nguồn thu từ nhóm khách hàng có khả năng chi trả cao. Các khu vực phòng chờ VIP, gói dịch vụ cao cấp (hospitality) và những trải nghiệm độc quyền ngày càng trở thành một phần quan trọng trong chiến lược doanh thu của tổ chức này.

Mức độ đắt đỏ của World Cup 2026 cũng được phản ánh rõ nét trên thị trường bán lại vé.

Theo ghi nhận, một vé ngồi phía sau khung thành trong trận chung kết từng được rao bán với giá lên tới 2,3 triệu USD (khoảng 60 tỷ đồng). Dù mức giá này được cho là khó có khả năng tìm được người mua thực sự, nó vẫn cho thấy sức nóng và giá trị thương mại khổng lồ mà giải đấu đang tạo ra.

Ngay cả những mức giá được xem là "thực tế hơn" cũng đủ khiến nhiều người choáng váng. Trên các nền tảng chuyển nhượng vé, một số vé trận chung kết được niêm yết từ khoảng 38.000 USD đến hơn 207.000 USD (khoảng từ 1 - 5,4 tỷ đồng). Đáng chú ý, một số mức giá này được cho là xuất hiện ngay trên nền tảng bán lại vé chính thức của FIFA.

Bóng đá đang trở nên đắt đỏ với người hâm mộ truyền thống

Theo giới quan sát, câu chuyện của World Cup 2026 không chỉ nằm ở những tấm vé đắt đỏ mà còn phản ánh sự thay đổi trong cách FIFA vận hành giải đấu.

Trong nhiều thập kỷ, World Cup được xem là ngày hội dành cho người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Tuy nhiên, khi phần lớn các trận đấu diễn ra tại Mỹ, FIFA dường như đang áp dụng ngày càng nhiều mô hình kinh doanh vốn quen thuộc với ngành thể thao và giải trí nước này, từ định giá linh hoạt đến việc đẩy mạnh các gói dịch vụ cao cấp dành cho khách hàng có khả năng chi trả cao.

Ông Simon Chadwick, giáo sư chuyên ngành kinh doanh thể thao tại Trường Kinh doanh Emlyon (Thượng Hải), cho rằng việc kết hợp giữa cơ chế định giá linh hoạt và chiến lược bán vé cao cấp cho thấy nỗ lực tối đa hóa doanh thu từ thị trường Mỹ.

Tuy nhiên, cách tiếp cận này cũng kéo theo những lo ngại về khả năng tiếp cận của người hâm mộ truyền thống.

"Cách tiếp cận đó có thể khiến một bộ phận người hâm mộ không còn khả năng mua vé, đồng thời làm thay đổi cơ cấu khán giả trên khán đài theo hướng giàu có hơn", ông Chadwick nhận định.

Thực tế, nhiều hội cổ động viên tại châu Âu đã lên tiếng chỉ trích chính sách giá vé của FIFA. Tổ chức Football Supporters Europe (FSE) cho biết hồ sơ đăng cai ban đầu của liên danh Bắc Mỹ từng đề cập khả năng có vé từ 21 USD (khoảng 500.000 đồng). Tuy nhiên trên thực tế, số lượng vé ở mức giá này rất hạn chế và khó tiếp cận.

Trên mạng xã hội, không ít người hâm mộ cho rằng World Cup đang dần mang dáng dấp của những sự kiện thể thao siêu thương mại tại Mỹ, nơi các khu vực khán đài ngày càng dành nhiều chỗ cho khách doanh nghiệp, khách VIP và những người có khả năng chi trả cao.

Một cổ động viên bình luận rằng với cơ chế phân bổ vé hiện nay, phần lớn chỗ ngồi có nguy cơ rơi vào tay khách doanh nghiệp hoặc nhóm khán giả giàu có, trong khi những người hâm mộ trung thành ngày càng khó có cơ hội trực tiếp theo dõi các trận đấu.

Ở chiều ngược lại, FIFA vẫn bảo vệ chiến lược của mình. Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, cho rằng World Cup là nguồn thu quan trọng nhất của tổ chức trong chu kỳ 4 năm và khoản doanh thu này được sử dụng để hỗ trợ 211 liên đoàn thành viên trên toàn thế giới.

Dẫu vậy, với nhiều người hâm mộ, World Cup 2026 đang đánh dấu một bước ngoặt của bóng đá hiện đại. Từ quy mô giải đấu lớn nhất lịch sử, mô hình định giá theo nhu cầu cho đến sự bùng nổ của các gói dịch vụ cao cấp, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngày càng mang màu sắc của một ngành công nghiệp giải trí toàn cầu.

Và trong mắt không ít cổ động viên, đây không chỉ là kỳ World Cup đắt đỏ nhất từ trước đến nay mà còn là minh chứng rõ nét cho quá trình thương mại hóa ngày càng mạnh mẽ của bóng đá.

Bất chấp tất cả, World Cup 2026 vẫn chật kín khán giả

Dù phải đối mặt với nhiều tranh cãi về giá vé cao kỷ lục và các hạn chế đi lại đối với một bộ phận du khách quốc tế, World Cup 2026 vẫn chứng minh sức hút đặc biệt của mình khi liên tục ghi nhận lượng khán giả đến sân ở mức rất cao.

Theo phân tích của Reuters dựa trên dữ liệu FIFA, sau 44 trận đấu đầu tiên, giải đấu đã thu hút hơn 2,85 triệu lượt khán giả, trong khi tỷ lệ lấp đầy trung bình tại các sân vận động đạt khoảng 99,6%.

Dù giải đấu năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 104 trận, tăng mạnh so với 64 trận ở các kỳ trước, lượng khán giả vẫn đang trên đà vượt qua kỷ lục gần 3,6 triệu người được thiết lập tại World Cup 1994, lần gần nhất Mỹ đăng cai giải đấu.

Theo ông Victor Matheson, chuyên gia kinh tế thể thao tại Trường Cao đẳng Holy Cross, một phần nguyên nhân đến từ việc Mỹ sở hữu hệ thống sân vận động có sức chứa thuộc hàng lớn nhất thế giới.

"Chúng tôi có những sân vận động khổng lồ", ông nói.

Tuy nhiên, quy mô sân bãi không phải là lời giải thích duy nhất. Reuters cho biết tỷ lệ lấp đầy tại các sân đấu World Cup 2026 hiện cao hơn phần lớn các kỳ World Cup trong thế kỷ 21, ngoại trừ World Cup 2006 tại Đức. Điều đó cho thấy nhu cầu theo dõi trực tiếp giải đấu vẫn rất lớn bất chấp mức giá vé chưa từng có trong lịch sử.

Theo các chuyên gia, hiện tượng này phản ánh xu hướng tiêu dùng đặc trưng của người Mỹ. Báo cáo do Nielsen IQ công bố hồi tháng 5 cho thấy dù niềm tin tiêu dùng vẫn ở mức thấp, người dân Mỹ không cắt giảm chi tiêu cho những sản phẩm hoặc trải nghiệm mà họ cho là xứng đáng. Thay vào đó, họ có xu hướng tiết kiệm ở các khoản chi tiêu thường ngày để dành tiền cho những sự kiện quan trọng.

Ông Dan Rascher, chuyên gia kinh tế thể thao tại Đại học San Francisco, cho rằng hiện tượng này phản ánh một đặc điểm quen thuộc của thị trường Mỹ.

"Người Mỹ thích những sự kiện lớn. Họ muốn được có mặt trong những khoảnh khắc đáng nhớ", ông nói.

Ông cũng cho rằng điều thu hút phần lớn khán giả Mỹ không hẳn nằm ở tình yêu dành cho bóng đá mà ở vị thế đặc biệt của World Cup. "Người Mỹ luôn muốn trải nghiệm những gì tốt nhất. Và World Cup chính là đỉnh cao của bóng đá thế giới", ông nhận định.

Thực tế, bóng đá vẫn chưa phải môn thể thao được yêu thích hàng đầu tại Mỹ. Theo báo cáo của Nielsen công bố hồi tháng 6, lượng khán giả Mỹ theo dõi giải vô địch quốc gia Mexico Liga MX vẫn cao hơn giải nhà nghề Mỹ MLS.

"Chúng ta luôn nghĩ World Cup sẽ giúp MLS tăng lượng người xem, nhưng cho đến nay điều đó vẫn chưa thực sự xảy ra", ông Rascher cho biết.

Thay vì sức hút của giải đấu quốc nội, những ngôi sao toàn cầu như Lionel Messi hay Kylian Mbappé mới là yếu tố có thể kéo hàng nghìn người hâm mộ đến sân chỉ nhờ tên tuổi cá nhân.

Lượng khán giả đông đảo cũng đang mang lại nguồn thu khổng lồ cho FIFA. Tổ chức này dự báo doanh thu từ bán vé và các gói dịch vụ cao cấp (hospitality) sẽ vượt 3 tỷ USD (khoảng 79.000 tỷ đồng) trong kỳ World Cup năm nay.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng con số thực tế có thể còn cao hơn đáng kể. Ông Matheson ước tính doanh thu từ hai hạng mục này có thể chạm ngưỡng 4 tỷ USD (khoảng hơn 105.000 tỷ đồng).

Nếu dự báo đó trở thành hiện thực, World Cup 2026 sẽ tạo ra bước nhảy vọt chưa từng thấy về mặt thương mại. Để so sánh, doanh thu từ bán vé và dịch vụ hospitality của World Cup 2022 tại Qatar chỉ vào khoảng 949 triệu USD (khoảng 25.000 tỷ đồng), trong khi World Cup 2018 tại Nga đạt khoảng 712 triệu USD (khoảng 18.000 tỷ đồng).

Những con số này cho thấy, bên cạnh việc hướng tới các kỷ lục về lượng khán giả, World Cup 2026 cũng đang trở thành kỳ World Cup thành công nhất về mặt doanh thu, minh chứng rõ nét cho sức mạnh thương mại mà thị trường Mỹ mang lại cho FIFA.

Nguồn: Reuters, Euronews