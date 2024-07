Em chồng tôi tên Nhân, là người phụ nữ độc lập về kinh tế, năng động, trẻ trung, mỗi tháng kiếm được hơn 20 triệu. Em ấy có thể chi tiền triệu để mua túi xách, quần áo. Mỗi tháng, em đều cho con tôi 1-2 triệu để mua sữa hoặc đóng tiền học ở nhà trẻ. Nhưng đó là lúc Nhân chưa lấy chồng. Còn bây giờ, Nhân không đi làm nữa mà đã trở thành một bà mẹ bỉm sữa theo đúng nghĩa đen, suốt ngày chỉ biết đi chợ, vào bếp, trông con.

Chồng Nhân giàu có nên tiền bạc đối với anh ta không mấy quan trọng. Đó cũng là lý do anh ta ép vợ nghỉ việc ở nhà, dọn dẹp, nấu nướng và đợi chồng về mỗi tối. Lúc Nhân nộp đơn xin nghỉ việc, tôi đã khuyên can rất nhiều nhưng không có tác dụng. Nhân bảo chồng mình rất ghen tuông, chỉ cần thấy em nói chuyện với một người đàn ông nào, dù là đồng nghiệp thì cũng sẽ khó chịu, nặng lời chửi bới, xúc phạm vợ. Em đã nghĩ rằng chỉ cần mình chịu nghỉ việc, toàn tâm toàn ý với chồng con thì chồng sẽ tôn trọng và tin tưởng vợ thôi.

Nhưng rồi em chồng tôi nhanh chóng nhận ra, nghỉ việc là quyết định sai lầm nhất của em. Dù mỗi tháng chồng đưa 30 triệu, Nhân vẫn không thấy vui vẻ, hạnh phúc. Cuộc sống của em gói gọn trong 4 bức tường và quanh quẩn bên chồng. Em thường nhắn tin rủ tôi đến nhà chơi, trò chuyện cho đỡ buồn chán. Khi Nhân có thai, sinh con, cuộc sống càng gò bó, tù túng và mệt mỏi hơn.

Suốt ngày, em chỉ chăm con, nấu nướng, thức đêm đợi chồng về rồi lại thức đêm chăm sóc con. Em kể, dù chồng có tiếp khách hàng, về lúc 12h khuya thì em cũng phải đợi chứ không được ngủ. Chồng vừa vào nhà, em phải hâm nóng thức ăn, ngồi nhìn chồng ăn xong rồi dọn dẹp. Chồng Nhân cũng không giúp đỡ vợ việc nhà cửa và chăm con mà luôn miệng bảo đó là việc của đàn bà, anh ta chỉ đưa tiền cho vợ thôi là hoàn thành trách nhiệm. Mỗi lần Nhân đề cập đến chuyện đi làm là chồng lại đập đồ hoặc xúc phạm, thậm chí "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" với vợ vì không muốn vợ bước chân ra ngoài xã hội nữa. Biết chuyện em chồng, tôi tức lắm nhưng cũng không thể can thiệp được, chỉ có thể lắng nghe em ấy tâm sự thôi.

Đêm qua, tôi đang ngủ thì nhận được điện thoại của em chồng. Em khóc nức nở, bảo tôi đến cứu em với. Vợ chồng tôi hốt hoảng đến nhà em chồng, đập cửa, gọi to tên em. Nhân từ trong nhà lếch thếch bước ra, một bên tay vẫn còn bầm tím và một bên mắt cũng bị bầm đen, còn có cả vết xước dài trên mặt. Chồng tôi giận dữ hỏi em rể đâu thì Nhân nói anh ta đã bỏ đi rồi, sau khi đánh vợ xong, anh ta liền lái ô tô bỏ đi về nhà nội ở.

Hàng xóm nghe tiếng vợ chồng tôi mắng chửi chồng Nhân thì cũng sang hỏi han. Bác ấy còn dẫn tôi ra mặt ngoài ngôi nhà, chỉ vào vệt xước dài, đậm trên tường, bảo đó là do chồng Nhân dùng cây chổi đánh vợ nhưng bị hụt. Tôi thấy dấu vết trên tường mà kinh hãi, anh ta đánh vào tường mà để lại dấu vết đậm đến thế, nếu như rơi vào da thịt con người thì còn kinh khủng ra sao nữa? Bác hàng xóm còn bảo thường xuyên nghe chồng Nhân chửi vợ con, đập phá đồ đạc và đánh vợ. Bác ấy sang can ngăn thì anh ta mắng đuổi về. Có lần, bác ấy còn phải sang can thiệp nhưng rồi tình trạng vũ phu vẫn diễn ra.

Chồng tôi tức quá, liền bảo em gái thu dọn đồ đạc và bế con về nhà chúng tôi. Giờ em chồng muốn ly hôn nhưng lại lo lắng về quyền nuôi con khi bé đã hơn 3 tuổi và em không có việc làm. Bên chồng Nhân cũng gây sức ép, nhắn tin dọa nạt, yêu cầu vợ bế con về. Thật lòng, chúng tôi muốn giúp em mà không biết phải làm sao cho ổn thỏa nữa.