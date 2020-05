Nửa đêm Jennie (BLACKPINK) spam cả BST ảnh, rinh 25 triệu like: Thay 101 bộ đồ hiệu, selfie lăn lộn trên giường, sốc vì body

Nửa đêm qua, "nữ hoàng sang chảnh Kpop" Jennie (BLACKPINK) gây náo loạn cả mạng xã hội khi spam 1 lúc cả chục bức ảnh trên Instagram. Đáng nói, cô nàng này khiến triệu fan toàn cầu và cả những chuyên gia thời trang cũng phải "á ố" vì trình độ selfie tại gia mà như chụp ảnh bìa tạp chí.



Để quảng cáo cho nhãn hàng mới ra mắt, Jennie đã chọn ra 1001 bộ đồ hiệu tại nhà, tự đặt điện thoại ở 1 góc cạnh giường, tự làm tóc và make up rồi tạo dáng lăn lộn sexy muốn "nổ mắt" trên giường. Đặc biệt trong loạt ảnh diện bộ váy ngủ màu hồng, Jennie không ngần ngại hở bạo để khoe body nóng bỏng miễn chê. Từ vòng eo con kiến, bờ vai với độ cong hiếm có đến vòng 1 đẫy đà, nữ idol sinh năm 1996 làm dân tình không thể rời mắt. Từ đêm qua đến sáng nay, netizen rầm rộ bàn tán về loạt hình này, like tớt tấp đến mức với cả bộ ảnh selfie, Jennie đạt được 25 triệu like chỉ trong 1 đêm. Mỗi bài đăng tối qua của "một mẩu" BLACKPINK này đều đạt 2-4 triệu like.

Jennie diện chiếc váy ngủ da báo bồng khoe body triệt để trên giường, cô nàng tạo dáng sang chảnh, biến khung hình selfie thành ảnh tạp chí

Body đẹp mướt mắt, đặc biệt là vòng 1, vòng eo con kiến và bờ vai của Jennie khiến dân tình không thể rời mắt

Cô nàng này chuẩn bị 1001 bộ đồ hiệu sang chảnh, đeo phụ kiện, làm tóc và tự make up để quảng cáo sản phẩm như ảnh chiến dịch PR đầu tư

Jennie khiến dân tình vô cùng bất ngờ vì trình độ phối đồ, chuẩn bị trang phục và tạo dáng bằng điện thoại tại gia

Chỉ cần khoác chiếc áo vest to bản, đeo chút phụ kiện, thả tóc sương sương là nữ idol này đã biến một bức ảnh selfie thành bìa tạp chí rồi

Jennie lăn lộn khắp giường thôi mà sao nhìn "ngầu" thế này? Đó là thắc mắc của không ít netizen từ đêm qua đến giờ. Cô nàng tận dụng góc chụp và tư thế tạo dáng để khoe body sexy "nổ mắt"

Được biết, vì đặc thù mùa dịch, người người phải cách ly ở nhà nên các nhãn hàng cao cấp đã có chiến dịch gửi sản phẩm, trang phục về cho người mẫu tự chụp như một hình thức PR mới. Jennie lần này cũng áp dụng phương pháp trên và ngay lập tức nhận được phản hồi "bùng nổ" từ công chúng. Quả đúng là nữ hoàng viral của Kbiz, mọi động thái đều có thể tạo trend.

Loạt hình hôm qua đạt tổng 25 triệu like

Mỗi "lô" ảnh, cô nàng rinh được cả 3-4 triệu like như thế này đây

Nguồn: IG

