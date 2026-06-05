Nửa đêm chồng về nhà trong tình trạng loạng choạng, dúi vào tay tôi một chiếc balo, mở ra xem mà tay chân tôi lạnh ngắt

Vợ chồng tôi ở với nhau đã hơn 10 năm. Chồng tôi vốn là người chăm chỉ, đi làm đều đặn, cuộc sống tuy không dư dả nhưng ổn định. Thế nhưng gần 1 tháng nay, tôi bắt đầu thấy anh khác lạ.

Ngày nào anh cũng đi từ sáng sớm, nhiều hôm tôi còn chưa thức dậy thì anh đã ra khỏi nhà. Tối đến, tôi và các con ăn cơm trước. Có hôm 11 giờ đêm anh mới về, có hôm 1 giờ sáng. Đỉnh điểm là một lần gần 3 giờ sáng tôi vẫn nghe tiếng chìa khóa lạch cạch ngoài cửa.

Tôi hỏi thì anh chỉ đáp qua loa là bận công việc. Có lần tôi cố gặng thêm vài câu, anh bực bội bảo tôi đừng hỏi nhiều, anh tự biết lo cho gia đình.

Câu nói đó khiến tôi tự ái. Từ đó tôi không hỏi nữa nhưng trong lòng lúc nào cũng bất an. Chồng đi sớm về khuya liên tục, điện thoại lại hay có tin nhắn. Tôi không nghĩ anh ngoại tình, nhưng cảm giác có chuyện gì đó anh đang giấu khiến tôi không yên tâm.

Cho đến chủ nhật tuần trước, khoảng nửa đêm, điện thoại tôi đổ chuông. Chồng gọi bảo xuống mở cửa. Tôi chạy ra thì thấy anh bước xuống từ một chiếc taxi, người nồng nặc mùi rượu nhưng vẫn còn tỉnh táo.

Vừa nhìn thấy tôi, anh dúi ngay vào tay tôi một chiếc balo rồi loạng choạng đi thẳng vào nhà.

Tôi tò mò mở khóa kéo, chỉ nhìn thoáng qua thôi mà chân tay tôi đã lạnh ngắt: Trong balo toàn là tiền.

Những cọc tiền 500 nghìn xếp kín bên trong. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền mặt như vậy. Tim tôi đập thình thịch, đầu óc hiện lên đủ thứ suy nghĩ đáng sợ. Tôi chạy vào phòng hỏi chồng số tiền đó ở đâu ra?

Anh cười lớn rồi bảo tôi đừng hoảng. Hóa ra gần đây anh đang góp vốn cùng một người bạn đầu tư 2 căn chung cư. Họ mua được giá rẻ do chủ bán gấp, sau đó sang nhượng được giá ngay cho người khác. Sau khi chia nhau, riêng phần của anh được hơn 500 triệu.

Nghe xong tôi vẫn chưa hết sợ. 500 triệu là số tiền mà vợ chồng tôi phải tích cóp nhiều năm mới có được. Vậy mà anh lại kiếm được chỉ trong thời gian ngắn.

Từ hôm đó, chồng tôi như mở ra một thế giới mới. Ngày nào anh cũng nói về thị trường bất động sản, về những căn hộ sắp tăng giá, về cơ hội đầu tư, về những người kiếm tiền tỷ chỉ sau vài tháng.

Còn tôi thì hoàn toàn ngược lại. Tôi biết cảm giác cầm trong tay 500 triệu lợi nhuận rất hấp dẫn. Nhưng tôi cũng hiểu đồng tiền kiếm càng nhanh thì rủi ro càng lớn. Lần này lời 500 triệu, nhưng nếu lần sau thị trường đảo chiều thì sao? Nếu mất 1 tỷ, mất cả số tiền tích góp của gia đình thì sao?

Tôi nhiều lần nhẹ nhàng khuyên chồng nên dừng lại ở mức vừa phải, giữ tiền cho an toàn. Nhưng anh đều gạt đi, nói tôi không hiểu cơ hội làm giàu. Nhìn chồng ngày càng hào hứng với những thương vụ mới, còn mình thì thấp thỏm mỗi đêm, tôi không biết nên tiếp tục ủng hộ anh hay tìm cách ngăn anh lại trước khi mọi thứ đi quá xa?