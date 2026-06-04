Bố mẹ chồng làm ăn thua lỗ muốn các con gánh nợ cùng, tôi thẳng thừng từ chối và cái kết "hài hước" sau đó

Gia đình chồng tôi gặp biến cố tài chính lớn sau một lần làm ăn thất bại. Khoản nợ đó không nhỏ, và họ quyết định họp gia đình để tìm cách giải quyết. Trong cuộc họp đó, tất cả con cái đều được yêu cầu đóng góp một khoản tiền lớn.

Khi đến lượt vợ chồng tôi, họ đưa ra con số gần như vượt quá khả năng của chúng tôi.

Vấn đề là lúc đó, chúng tôi cũng đang vay ngân hàng để mua nhà riêng. Khoản vay đó đã khiến tài chính của chúng tôi rất căng thẳng. Nếu tiếp tục góp thêm, chúng tôi sẽ không còn khả năng duy trì cuộc sống ổn định.

Tôi đã nói không một cách thẳng thắn. Tôi không nói với thái độ chống đối. Tôi chỉ giải thích rằng chúng tôi không thể gánh thêm trách nhiệm tài chính trong thời điểm này.

Ảnh minh họa

Ngay sau câu nói đó, không khí trong gia đình thay đổi rõ rệt.

Ban đầu là sự im lặng. Sau đó là những cuộc nói chuyện bị ngắt khi tôi bước vào. Những bữa cơm gia đình dần không còn gọi tôi. Tôi vẫn sống trong nhà đó, nhưng cảm giác như mình đã bị tách ra khỏi mọi kết nối.

Chồng tôi ở giữa rất khó xử. Anh không phản đối quyết định của tôi, nhưng anh cũng không thể đứng về phía tôi trước gia đình mình. Chắc họ nghĩ tôi ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Chồng tôi thì không lo được kinh tế nên cũng không dám lên tiếng.

Một lần, nói chuyện về cô hàng xóm bệnh tật rồi được các con cứu chữa mấy tỷ mẹ chồng "quàng" sang tôi, nói thẳng rằng tôi không xem đây là nhà. Tôi không phản ứng lại, vì tôi hiểu cảm xúc của bà lúc đó. Với lại bị bệnh khác với nợ nần do làm ăn thua lỗ mà.

Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất không phải là sự lạnh nhạt, mà là việc một quyết định tài chính đã thay đổi hoàn toàn vị trí của tôi trong gia đình.

Tôi hiểu rằng có những mối quan hệ chỉ tồn tại khi mình luôn đồng ý, và khi mình nói không, mình sẽ bị đẩy ra ngoài. Tôi hiểu rằng ranh giới trong hôn nhân không chỉ là tiền bạc, mà còn là ranh giới của sự thuộc về. Tôi làm thế có sai không?