Giữa một sự kiện ngoại giao quy tụ nhiều nhà lãnh đạo thế giới, người ta thường dành sự chú ý cho những nhân vật bước xuống thảm đỏ, những cái bắt tay và nghi thức đón tiếp trang trọng. Thế nhưng, tại Hội nghị cấp cao APEC 2026 diễn ra ở Thâm Quyến, Trung Quốc, một người phụ nữ làm nhiệm vụ phía sau Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum lại bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội.

Không phải chính khách, cũng chẳng phải ngôi sao giải trí, nữ vệ sĩ gây ấn tượng bằng dáng đứng thẳng, bước đi dứt khoát và ánh mắt luôn tập trung quan sát xung quanh. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu cô khiến công chúng tò mò về danh tính.

Chỉ vài giây xuất hiện bên Tổng thống Mexico, nữ vệ sĩ đã khiến dân mạng chú ý

Ngày 16/11, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đến thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, để tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33. Trong những hình ảnh được truyền thông ghi lại tại sân bay, nữ Tổng thống bước xuống máy bay và di chuyển qua khu vực thảm đỏ giữa nghi thức đón tiếp chính thức.

Ảnh: Tân Hoa Xã

Tuy nhiên, bên cạnh nhân vật chính, sự xuất hiện của một nữ nhân viên an ninh Trung Quốc lại nhanh chóng thu hút sự chú ý. Người phụ nữ này giữ khoảng cách gần với Tổng thống Sheinbaum, liên tục quan sát môi trường xung quanh và di chuyển theo đoàn với tác phong dứt khoát.

Khi Tổng thống Mexico tiến đến chiếc limousine Hongqi màu đen, nữ vệ sĩ nhanh chóng bước tới mở cửa sau để bà lên xe. Sau khi vị khách được bố trí vào xe an toàn, cô chuyển đến ngồi ở ghế hành khách phía trước.

Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng, gọn gàng, không có động tác thừa. Theo SCMP, nữ vệ sĩ mặc đồng phục cảnh đốc bậc một của lực lượng Cảnh sát Nhân dân Trung Quốc. Thế nhưng, thứ khiến cô gây ấn tượng không chỉ là bộ đồng phục hay vị trí đứng cạnh một nguyên thủ quốc gia.

Đó còn là phong thái điềm tĩnh, ánh mắt tập trung và cách di chuyển đầy cảnh giác trong suốt quá trình làm nhiệm vụ. Trên mạng xã hội Trung Quốc, những đoạn video ghi lại khoảnh khắc ấy được chia sẻ và bàn luận. Nhiều người chú ý đến vẻ ngoài sắc sảo, sự mạnh mẽ và khí chất chuyên nghiệp của nữ nhân viên an ninh.

Có lẽ hiếm khi một người chỉ xuất hiện trong vài giây của nghi thức ngoại giao lại khiến dân mạng tò mò đến vậy. Điều thú vị là dù thu hút sự chú ý, nữ vệ sĩ hoàn toàn không có hành động nào nhằm gây nổi bật. Cô chỉ tập trung thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, nhưng chính sự nghiêm túc ấy lại tạo nên sức hút riêng.

Từng xuất hiện bên phu nhân Tổng thống Pháp, danh tính nữ vệ sĩ gây tò mò

Sau khi đoạn video tại APEC 2026 lan truyền, nhiều người nhanh chóng nhận ra nữ vệ sĩ có ngoại hình và phong thái quen thuộc.

Theo SCMP, người phụ nữ này được xác định là Xu Jin, một nhân viên thuộc lực lượng an ninh của Bộ Công an Trung Quốc, chuyên tham gia bảo vệ khách nước ngoài. Truyền thông Trung Quốc từng ghi nhận sự xuất hiện của Xu Jin trong một phóng sự do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) thực hiện năm 2020.

Đáng chú ý, tên tuổi cô không phải đến APEC 2026 mới được quan tâm.

Ảnh: CCTV

Tháng 12/2025, một nữ vệ sĩ được truyền thông nhận diện là Xu Jin từng gây chú ý khi làm nhiệm vụ bảo vệ bà Brigitte Macron, phu nhân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong chuyến thăm Trung Quốc. Thời điểm ấy, hình ảnh người phụ nữ luôn theo sát phu nhân Tổng thống Pháp với phong thái chuyên nghiệp đã thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội.

Ảnh: thestandard

Trước đó, cô cũng được truyền thông cho là từng tham gia công tác bảo vệ bà Asma al-Assad trong chuyến thăm Trung Quốc năm 2023 và bà Paetongtarn Shinawatra, khi đó là Thủ tướng Thái Lan, vào tháng 2/2025. Việc liên tục xuất hiện trong những hoạt động đón tiếp cấp cao khiến nữ vệ sĩ được công chúng quan tâm và đặt cho những biệt danh như "nữ vệ sĩ nổi tiếng nhất Trung Quốc".