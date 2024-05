Nữ tiếp viên hàng không bị xe tông trên đường đi làm: Giông bão đã đi qua

Tai nạn thương tâm

Vào khoảng hơn 5h ngày 30/1/2020, Nguyễn Thị Bích Hường mặc áo dài đồng phục của một hãng hàng không để tới chỗ làm. Cô chuẩn bị cho chuyến bay sắp tới. Như thường lệ, Hường gọi xe gắn máy công nghệ vì từ nhà cô tới hãng không xa.

Khi đi tới đường Hồng Hà, Phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM, chiếc xe gắn máy do tài xế Lê Mạnh Thường điều khiển chở Hường bị xe ô tô hiệu Mercedes-Benz, biển số 51G - 902.57 do Nguyễn Trần Hoàng Phong tông trực diện.

Cáo trạng sau đó đã ghi nhận "Khi đến khúc đường cong trước nhà hàng Tri Kỷ, địa chỉ số 123 Hồng Hà, P.9, Q. Phú Nhuận, do chạy nhanh không làm chủ tốc độ nên Nguyễn Trần Hoàng Phong để xe lấn trái sang làn đường ngược chiều, va chạm trực diện vào xe mô tô hiệu Honda Wave RSX F1, biển số 62P1 - 401.23 do ông Lê Mạnh Thường điều khiển, phía sau chở chị Nguyễn Thị Bích Hường, khiến ông Thường, chị Hường ngã văng vào lề đường. Xe ô tô do Phong điều khiển tiếp tục va chạm vào cây xanh trên vỉa hè".

Vụ tai nạn này đã để lại hậu quả: tài xế xe gắn máy công nghệ, ông Thường, đã tử vong tại bệnh viện, còn Hường thì bị chấn thương nặng. Hai chiếc xe đều hư hỏng, cây phượng vĩ trên lề đường buộc phải đốn hạ.

Sau khi gây tai nạn, Nguyễn Trần Hoàng Phong tự ý rời khỏi hiện trường. Tới 22h30 ngày 1/2/2020, nam tài xế này đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Phú Nhuận đầu thú. Kết quả kiểm tra chất ma túy lúc 23 giờ 30 phút ngày 1/2/2020, Nguyễn Trần Hoàng Phong dương tính với Methamphetamine và MDMA.

Ngoài ra, Phong khai, để thuê xe tự lái, Phong đã dùng giấy phép lái xe giả, chứng minh nhân dân giả đặt làm qua mạng và sử dụng các giấy tờ này đi đường. Sau tai nạn trên đường về đầu thú, Phong đã vứt bỏ giấy phép lái xe giả, không rõ vứt ở đâu.

Hường và con trai. Ảnh: NVCC

Tại phiên xử sơ thẩm lần 2, TAND quận Phú Nhuận tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong 7 năm tù, thấp hơn mức phạt tại phiên sơ thẩm lần 1 là 6 tháng (phiên sơ thẩm lần 1, bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong bị TAND quận Phú Nhuận tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù cùng tội danh Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ).

Hội đồng xét xử cũng công nhận sự thỏa thuận bồi thường giữa bị cáo và các bị hại. Bị cáo Phong bồi thường cho người đại diện hợp pháp cho bị hại Lê Mạnh Thường 417 triệu đồng và bị hại Nguyễn Thị Bích Hường 1,5 tỉ đồng.

Thêm một lần thanh xuân

Nguyễn Thị Bích Hường sinh năm 1990, thời điểm bị tai nạn, cô tròn 30 tuổi. Với tỉ lệ thương tật 79%, cô đã trải qua rất nhiều ca phẫu thuật "chết đi sống lại". Thời gian đó, Hường vừa chia tay chồng, con trai mới được gần 1 tuổi, kinh tế khó khăn, sức khỏe và tính mạng "chạm tới cửa tử". "Em khi đó bị sốc vì nhìn trước, nhìn sau thấy bản thân đã gần như mất tất cả", Hường kể câu chuyện của cuộc đời cô trong nước mắt.

Chồng cũ của Hường là kỹ sư, làm việc cùng hãng hàng không với cô. Hai người tới với nhau vì tình yêu. Lúc mới gắn bó, anh chiều chuộng và yêu thương bạn gái lắm. Nhưng đám cưới vừa xong là mọi thứ rạn nứt.

Nguyễn Thị Bích Hường đã tìm thấy được sự bình an sau các biến cố cuộc đời

Chồng cũ của Hường đào hoa quá, anh theo đuổi một lúc nhiều "bóng hồng". Trong một lần lớn tiếng với nhau, khi ấy, Hường đang bụng mang dạ chửa, chồng cũ đã không kiềm chế được, tát vợ, đẩy vợ té ngã. Vậy là cặp đôi vừa mới cưới xong, còn chưa kịp đăng ký kết hôn, đã chia tay trong những ấm ức nghẹn đắng.

Hường kể: "Mọi thứ đúng là số phận. Em làm đám cưới xong thì liên tiếp gặp bi kịch. Cuộc sống cứ thế trôi xuống dốc không phanh. Vừa chia tay anh xã, em phải sinh con và kiếm sống một mình. Khi bé Kun (con trai của Hường - PV) chưa đầy một tuổi thì lại gặp tai nạn tưởng đã không còn sống trên đời. Và liên tiếp là các cuộc phẫu thuật đau đớn vô cùng tận".

Các đồng nghiệp trong hãng hàng không thời gian đầu đã hỗ trợ Hường chi phí cho các cuộc mổ. Sau đó, khi đã hồi phục hơn, Hường lấy tiền dự trữ cá nhân ra để chi trả. Để có thêm chi phí lo cho gia đình, Hường tích cực làm việc. Cô bán mỹ phẩm, nước hoa, son môi online. Có những ngày mổ xong, vừa tỉnh dậy là Hường lại vào trang cá nhân để bán hàng.

Nhưng nếu nhìn ở khía cạnh tích cực thì Hường vẫn gặp may mắn rất nhiều. Hường dù bị thương tật nặng nhưng vẫn giữ được mạng sống để nuôi con nhỏ. Cô có con trai và mẹ ruột ở kế bên, hủ hỉ lo lắng và chia sớt vui buồn.

Tháng 3/2024, Hường được nhận hơn 1 tỷ đồng từ phía bên bị cáo Phong đền bù. Khi cơ quan Thi hành án quận Gò Vấp thông báo và thực hiện việc này, Hường cũng mừng vì có tiền chi trả cho rất nhiều khoản phẫu thuật và chi phí sinh hoạt đời thường.

"Sức khỏe của em từ sau tai nạn bị suy giảm nhiều, đề kháng yếu hơn. Em cũng không vận động nhanh, không chạy, không tập gym được. Vừa mua thẻ tập mấy năm, mà chưa tập được bao nhiêu đã bị tai nạn nên em đành bỏ. Nhưng rất may rằng, sau 6 lần phẫu thuật thì chân của em đi lại chỉ còn "cà nhắc" một chút. Nhiều bạn bè động viên em rằng, nếu để ý kỹ thì mới nhìn thấy sự khác biệt này", Hường cho biết.

Cho tới thời điểm hiện nay, Hường thừa nhận cuộc sống của cô đã tốt hơn, tích cực và lạc quan hơn. "Sức khỏe tiến triển, hồi phục, tình cảm bình an thì công việc, tiền bạc sẽ từ từ tới", Hường nói. Mỗi tuần, Hường tới làm việc tại văn phòng của Đoàn tiếp viên trong hãng 2 buổi. Các ngày còn lại, cô được làm online. Hường khoe công việc trong công ty rất tốt. Đoàn trưởng và các đồng nghiệp đều dễ mến và hòa đồng.

Bên cạnh những người tốt hỗ trợ, động viên tinh thần mẹ con Hường, thì cũng có những người vào trang cá nhân của cô bình luận khá vô duyên và kỳ thị.

"Em có nhận được các bình luận tương tác: "Nhìn bên ngoài thế thôi chứ người nát hết rồi". Khi nhận được các lời "body shaming" này, em cảm thấy rất thương những người khuyết tật. Với em, là sự rất may mắn rồi. Em đã giữ được mạng sống và dần dần khôi phục sức khỏe sau tai nạn", Hường chia sẻ.

Những ngày đi làm, Hường đi taxi từ nhà tới công ty. Từ lúc bị tai nạn, cô thường di chuyển bằng taxi vì mang tâm lý rất lo sợ. Gần đây, cũng có những ngày cô làm quen dần với việc đi xe gắn máy, nhưng cứ thấy xe ô tô tới gần là lo tái mặt, tim đập thình thịch.

Từ lúc chia tay chồng và bị tai nạn, Hường thấy khó để làm quen với người đàn ông mới. Cũng có người ngỏ ý tìm hiểu và thương yêu cô, nhưng Hường vẫn chưa cảm thấy phù hợp. Cô nói bản thân không tự ti về các vết sẹo chằng chịt trên cơ thể nhưng để tìm thấy hạnh phúc đích thực, cần hội tụ nhiều yếu tố và phù hợp với hoàn cảnh cá nhân.

"Bởi vì em là mẹ đơn thân, lại trải qua rất nhiều biến cố rồi nên cũng hơi khó để tìm lại được cảm xúc như thời trước", Hường tâm sự.

Những ngày được nghỉ phép, Hường đưa con trai và mẹ đi du lịch. Chuyện tình cảm, hãy để số phận quyết định. Nhưng với tinh thần lạc quan, tươi trẻ của mình, Hường thêm một lần nữa sở hữu được thời thanh xuân đáng nhớ trong cuộc đời.