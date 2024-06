Năm 2009, T-ara ra mắt và dần nổi lên như một hiện tượng châu Á. Tên gọi của nhóm bắt nguồn từ "tiara" (có nghĩa là vương miện) với mong muốn nhóm sẽ trở thành "Nữ hoàng của làng nhạc". Và quả thật, nhóm nữ này đã gặt hái được rất nhiều thành công dù chỉ xuất thân từ công ty nhỏ. Âm nhạc bắt tai, các thành viên đồng đều về nhan sắc và tài năng đã nhanh chóng đưa T-ara lên hàng ngũ những girlgroup hàng đầu gen 2, thậm chí cạnh tranh với cả nhóm nữ quốc dân thời điểm đó là SNSD.

Tại Việt Nam, fan Kpop hẳn thuộc nằm lòng những hit Roly poly, Day by day, We were in love, Sexy love, Lovey-dovey ... T-ara còn là một trong những nhóm gen 2 có fandom Việt đông đảo bậc nhất. Thế nhưng, sự nghiệp các cô gái điêu đứng chỉ vì một scandal bị khơi mào bởi thành viên đảm nhận vai trò rap chính Hwayoung.

Hwayoung (ngoài cùng bên trái) góp mặt trong ca khúc đình đám nhất của T-ara là Roly Poly

Đáng buồn thay, Hwayoung gia nhập T-ara khi nhóm đang thành công với loạt hit đình đám

Scandal chấn động năm 2012 khiến T-ara bị dân Hàn tẩy chay kịch liệt

Năm 2012, Hwayoung thường xuyên xuất hiện trước công chúng với hình ảnh mệt mỏi, tiều tụy, đặc biệt là khoảnh khắc ngồi xe lăn đã in đậm trong ký ức của người hâm mộ. Tháng 7 năm ấy, Hwayoung đơn phương rời nhóm khiến tin đồn bắt nạt lan rộng. Thời điểm đó, fan của T-ara đã ra sức chứng minh những bằng chứng được cho là "bắt nạt" thực sự đã bị dàn dựng, cắt ghép nhằm vu khống, hạ bệ nhóm nhưng không mấy ai tin. T-ara từ nhóm nhạc hàng đầu rơi thẳng xuống đáy vực, trở thành "con ghẻ quốc dân". Trong 5 năm sau đó, các thành viên T-ara lầm lũi mang danh "kẻ bắt nạt" và Hwayoung nhờ sự thương cảm của công chúng đã có sự nghiệp diễn xuất thành công. Công ty chủ quản không có động thái bảo vệ các cô gái, để T-ara “tự sinh tự diệt".

Những tấm ảnh được cho là bằng chứng Hwayoung bị T-ara bắt nạt

Đến tháng 11/2017, khi thành viên Ahreum quyết định công khai mọi tình tiết, mối oan của T-ara mới được sáng tỏ. Ngoài ra, một quản lý cũ của T-ara vì quá bức xúc khi nhìn Hwayoung đóng vai nạn nhân trên truyền hình, đã tung ra những bằng chứng chứng minh Hwayoung không phải nạn nhân, mà thực sự là "trùm cuối" trong vụ scandal năm nào. Và một năm sau đó, CEO Kim Kwang Soo của MBK Entertainment cũng đã làm rõ tất cả.

Khoảnh khắc rơi nước mắt cá sấu của Hwayoung khiến người quản lý cũ tức giận và tung hết mọi bằng chứng để minh oan cho T-ara

Một trong những khoảnh khắc khiến Hwayoung được ca ngợi, đó chính là bị thương vẫn chống nạng lên sân khấu. Sự tình về sau đã rõ, Hwayoung chỉ giả vờ bị thương, thậm chí còn bỏ buổi tập để đi làm móng nhưng lại mang nạng để lấy lòng thương từ công chúng. Một nhân viên đã nói với các thành viên T-ara rằng: "Hwayoung đã đi lại trong nhà tắm mà không hề có băng quấn hay chống nạng. Cô ấy yêu cầu tôi đưa đến tiệm nail để làm móng".

Hình ảnh bị thương hóa ra được cô nàng làm giả để khán giả mủi lòng

Về sau, CEO Kim Kwang Soo cho biết Hwayoung đã làm loạn ở Music Bank, quăng nạng và tuyên bố không biểu diễn. Điều này khiến T-ara vô cùng bối rối, các thành viên phải thay đổi đội hình và học thuộc nhanh line rap của Hwayoung để ghi hình.

Dù được minh oan nhưng lúc này, danh tiếng của T-ara đã giảm sút và Kpop đang ở giai đoạn bùng nổ của các nhóm nhạc gen 3. Dù nhiều tiếc nuối nhưng T-ara đã mãi mãi đánh mất hào quang, sự thật hé lộ muộn màng khiến chiều hướng đảo chiều. Hwayoung kể từ đây bị gắn mác "rắn độc", tội đồ phá huỷ sự nghiệp T-ara nhưng luôn đóng vai nạn nhân.

T-ara dù rất nỗ lực nhưng không thể vực dậy tên tuổi được nữa

Năm 2017, 4 thành viên T-ara bật khóc nức nở trên sân khấu khi giành được chiếc cúp âm nhạc đầu tiên sau năm tháng bị tẩy chay

T-ara mãi mãi không lấy lại được ánh hào quang, còn Hwayoung thì sao?

Vì bị cho là "rắn độc" hủy hoại T-ara mà Hwayoung trở thành cái gai trong mắt cộng đồng fan của nhóm, công chúng cũng đánh mất cảm tình với cô nàng. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, Hwayoung đã bất ngờ xuất hiện tại show hát giấu mặt King Of Masked Singer vào năm 2020. Tuy nhiên màn tái xuất của Hwayoung đã vấp phải sự tẩy chay nặng nề của khán giả, đặc biệt là cộng đồng người hâm mộ T-ara. Cựu idol kiêm diễn viên sinh năm 1993 bị chỉ trích là "mặt dày" vì vẫn xuất hiện trên truyền hình sau bê bối đời tư cũng như scandal liên quan đến nhóm nhạc cũ của mình. Cư dân mạng liên tục thả biểu tượng rắn vào phần bình luận ở video Hwayoung biểu diễn tại King Of Masked Singer nhằm ám chỉ cô là "rắn độc", họ còn đồng loạt nhấn dislike để phản đối sự xuất hiện của cô.

Cũng từ đây, sự nghiệp ca sĩ của Hwayoung chính thức khép lại. Cô dần chuyển hướng sang làm diễn viên và có cơ hội góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như Hậu duệ mặt trời, Quý ông trở lại, Hội bạn gái cũ... Thậm chí, cựu idol còn giành được giải Nữ chính xuất sắc nhất năm 2022.

Hwayoung chuyển hướng làm diễn viên và cũng có thành tích nhất định

Tuy nhiên, khi đã rời nhóm rồi, Hwayoung vẫn còn rất cay nghiệt với T-ara. Không hiểu là vô tình hay cố ý, Hwayoung thường chủ động trả lời phỏng vấn hay tiết lộ đôi chút về T-ara mỗi khi nhóm comeback. Khi thì cô nàng tiết lộ mâu thuẫn, khi thì cô nàng tỏ ra vẻ "đã bỏ qua mọi chuyện", khi thì khóc lóc đóng vai nạn nhân. Và đặc biệt, cô nàng còn không ngừng đá đểu nhóm qua mạng xã hội.

Khi T-ara phát hành ca khúc Little apple, Hwayoung đã đăng tải hình ảnh một quả táo găm đầy đinh nhọn

Tính đến thời điểm hiện tại, mỗi thành viên T-ara đều tìm được hướng đi riêng cho bản thân, người tiếp tục theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật, người lấn sân sang khác các lĩnh vực khác, còn Hwayoung thì vẫn nhận kịch bản phim đều đặn. Nhiều người cảm thấy bất công khi T-ara dành cả thanh xuân chứng minh mình bị oan nhưng cuối cùng vẫn không tìm lại được hào quang, còn "rắn độc" Hwayoung thì vẫn ung dung hoạt động mà không gặp bất cứ trở ngại gì.