"Nữ thần thể hình" sở hữu gần 9 triệu người theo dõi chia sẻ 5 thói quen giúp cơ thể tự "đốt mỡ" mà không cần tập luyện cật lực

Trong nhịp sống hối hả ngày nay, nhiều chị em công sở thường rơi vào vòng quẩn quanh: Muốn giảm cân nhưng công việc quá bận rộn, sợ mệt, sợ chấn thương hoặc đơn giản là không thể sắp xếp thời gian đến phòng tập.

Tuy nhiên mới đây, Pamela Reif - "nữ thần fitness" (nữ thần hình thể) nước Đức sở hữu gần 9 triệu lượt theo dõi - đã chia sẻ trên Instagram cá nhân một phương pháp mang tên "Giảm cân thụ động". Phương pháp này ngay lập tức làm thay đổi hoàn toàn quan niệm giảm cân truyền thống. Không cần dùng đến ý chí kiên cường để bóp mồm bóp miệng, cũng chẳng cần hùng hục check-in phòng gym, bạn chỉ cần thay đổi vài thói quen nhỏ trong sinh hoạt để kích hoạt cơ chế tự đốt mỡ của cơ thể, giúp tiêu hao thêm 800 calo mỗi ngày một cách nhẹ nhàng.

5 thói quen cốt lõi được Pamela đưa ra đều dựa trên các nghiên cứu khoa học về quá trình trao đổi chất của cơ thể, cực kỳ dễ áp dụng vào thực tế:

Pamela Reif là ai?

Nếu là một tín đồ của xu hướng tập luyện tại nhà (home workout), chắc chắn bạn không còn xa lạ với cái tên Pamela Reif. Cô nàng sở hữu thân hình bốc lửa, cơ bụng số 11 săn chắc không một chút mỡ thừa. Các video hướng dẫn giảm mỡ, tăng cơ của Pamela luôn thu hút hàng triệu lượt xem nhờ sự khoa học và năng lượng tích cực.

Tuy nhiên trong chia sẻ mới nhất, "nữ thần fitness" lại không dạy bất kỳ động tác thể dục nào. Thay vào đó, cô hướng dẫn cách "không vận động vẫn có thể gầy" thông qua 5 mẹo nhỏ dưới đây.

5 thói quen "thần thánh" giúp đốt cháy 800 calo mỗi ngày

1. Uống ít nhất 2,5 lít nước mỗi ngày (Giảm ~100 calo)

Nước lọc chính là "thần dược" miễn phí cho vóc dáng và làn da. Việc bổ sung đủ ít nhất 2,5 lít nước mỗi ngày giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất mạnh mẽ, giúp cơ thể tự động đốt cháy thêm khoảng 100 calo. Đồng thời, thói quen này còn giúp thải độc, mang lại làn da căng bóng, khỏe mạnh từ bên trong.

2. Sống trong môi trường mát mẻ (Giảm 80 - 100 calo)

Đừng quá lạm dụng điều hòa sưởi ấm hoặc đóng kín cửa. Hãy giữ cho không gian sống và làm việc luôn thông thoáng, hơi mát mẻ một chút. Khi nhiệt độ môi trường giảm xuống, cơ thể sẽ phải tự động bật cơ chế điều hòa thân nhiệt, từ đó tiêu hao thêm 80 – 100 calo một cách hoàn toàn vô thức.

3. Ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày (Bớt nạp 200 - 400 calo)

Một giấc ngủ chất lượng và đủ giấc là chìa khóa vàng để giải tỏa căng thẳng (stress) – nguyên nhân hàng đầu gây tăng cân. Khi bạn ngủ đủ 8 tiếng, cơ thể sẽ ức chế hormone thèm ăn, giúp bạn cắt giảm được từ 200 - 400 calo nạp vào mỗi ngày mà không cần tốn sức kiềm chế cơn thèm ăn hay đối mặt với nguy cơ ăn uống vô độ.

4. Đi bộ 5.000 bước/ngày (Giảm 180 - 250 calo)

Không cần chạy bộ mệt lử, bạn chỉ cần tích lũy khoảng 5.000 bước chân mỗi ngày là đã có thể giải phóng thêm 180 - 250 calo. Một mẹo nhỏ cho dân công sở là khi đi xe buýt hoặc tàu điện, hãy thử xuống trước một trạm và dành ra 10 phút đi bộ thư thả đến điểm đích.

5. Rời ghế và đi lại nhẹ nhàng sau bữa ăn (Giảm 100 - 150 calo)

Ăn no xong nằm ườn ra ghế chính là "kẻ thù" của vòng eo thon. Thay vào đó, việc đứng dậy đi dạo một quãng ngắn sau khi ăn sẽ giúp ổn định đường huyết, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru. Theo nghiên cứu, thói quen này giúp đốt cháy thêm 100 – 150 calo. Lần tới khi đi ăn nhà hàng cùng bạn bè, thay vì bắt xe về ngay, hãy rủ nhau đi dạo loanh quanh vài vòng nhé!

Lời kết:Giảm cân không phải là một cuộc hành trình hành xác, mà là kết quả của những thói quen lành mạnh nối tiếp nhau. Bằng cách áp dụng 5 mẹo "giảm cân thụ động" cực kỳ khoa học từ Pamela Reif, bạn hoàn toàn có thể duy trì vóc dáng thon gọn mà vẫn tận hưởng cuộc sống một cách thoải mái nhất.