Bạn nghĩ sao nếu một ngày nọ, thay vì phải duy trì những liều thuốc chống trầm cảm đắng ngắt kèm theo nỗi lo về tác dụng phụ, chỉ cần đeo một cặp kính áp tròng đặc biệt khoảng 30 phút mỗi ngày. Nghe như kịch bản của một bộ phim khoa học viễn tưởng, nhưng việc kiên trì đeo kính để chữa lành tâm trí lại là phát minh hoàn toàn có thật của các nhà khoa học xứ sở kim chi. Nghiển cứu này mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho việc chăm sóc sức khỏe tinh thần chứ không chỉ mối điều trị trầm cảm.

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Bước đột phá từ chiếc kính áp tròng thông minh

Hiện nay, cuộc chiến chống lại căn bệnh trầm cảm chủ yếu dựa vào các loại thuốc điều trị hoặc những liệu pháp kích thích vùng não bộ kiểm soát tâm trạng. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học uy tín Cell Reports Physical Science đã làm rúng động giới y khoa.

Nhà khoa học Jang-Ung Park thuộc Đại học Yonsei (Hàn Quốc) cùng các cộng sự đã phát triển thành công một loại kính áp tròng thông minh đặc biệt. Thiết bị này tận dụng các kết nối thần kinh tự nhiên giữa mắt và não để kích thích không xâm lấn lên các vùng não bộ điều chỉnh cảm xúc.

Về mặt cấu tạo, chiếc kính này hoàn toàn trong suốt và linh hoạt, được tích hợp các điện cực chế tạo từ những lớp oxit gali và bạch kim siêu mỏng. Nhờ cấu trúc tinh vi này, người đeo sẽ không cảm thấy cộm hay khó chịu, đồng thời đảm bảo tính thẩm mỹ cao.

"Cổng thần kỳ" dẫn thẳng vào trung tâm cảm xúc

Nhiều người sẽ thắc mắc, tại sao đeo kính ở mắt lại có thể tác động đến căn bệnh của tâm trí? Câu trả lời nằm ở bí mật giải phẫu: Võng mạc chính là một phần mở rộng của bộ não, đóng vai trò như một "cửa ngõ" hoàn hảo dẫn thẳng vào sâu bên trong hệ thần kinh trung ương.

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Cơ chế điều trị của phát minh này dựa trên ba nguyên tắc cốt lõi:

- Đường dẫn truyền qua võng mạc: Các nhà khoa học dùng võng mạc làm lối đi tắt để truyền các tín hiệu điện sinh học trực tiếp đến vùng điều chỉnh cảm xúc trong não mà không cần bất kỳ sự can thiệp dao kéo nào.

- Sự can thiệp về mặt thời gian: Chiếc kính áp tròng sẽ phát ra hai bộ tín hiệu điện giao nhau một cách chuẩn xác. Sự giao thoa này chỉ kích thích đúng các vùng sâu trong não chịu trách nhiệm về tâm trạng, hoàn toàn không gây tổn thương cho bề mặt mắt hay võng mạc.

- Khôi phục các kết nối bị tổn thương: Khi một người rơi vào trầm cảm, các kết nối thần kinh giữa hồi hải mã và vỏ não trước trán sẽ bị thoái hóa, khiến họ mất đi khả năng cảm nhận niềm vui. Liệu pháp kích thích điện từ kính áp tròng giúp tái tạo và khôi phục lại chính xác những "sợi dây liên lạc" đã mất này.

Kính áp tròng đặc biệt có thể thay thế hoàn toàn thuốc trị trầm cảm hay không?

Đầu tiên, hãy xét đến hiệu quả của loại kính đặc biệt này. Để chứng minh, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm trên những con chuột bị trầm cảm bằng cách cho chúng đeo loại kính áp tròng này 30 phút mỗi ngày, duy trì liên tục trong vòng ba tuần. Kết quả thu được sau lộ trình này khiến giới chuyên môn kinh ngạc khi các chỉ số sinh học biến chuyển vô cùng tích cực.

Đáng chú ý nhất, lượng serotonin (thường được gọi là "hormone hạnh phúc" trong não) đã tăng vọt lên 47%. Ngược lại, hormone cortisol (tác nhân chính gây ra căng thẳng và lo âu) đã giảm mạnh tới 48%. Bên cạnh đó, các dấu hiệu viêm trong não cũng giảm đáng kể, giúp những con chuột thử nghiệm khôi phục lại hành vi và hoạt động não bộ bình thường.

Báo cáo nghiên cứu thậm chí còn chỉ ra rằng, liệu pháp đeo kính áp tròng thông minh này cho hiệu quả cải thiện tâm trạng tương đương với Prozac, một trong những loại thuốc chống trầm cảm phổ biến nhất hiện nay. Điểm cộng lớn nhất là các thí nghiệm cho thấy phương pháp này không hề gây tác dụng phụ hay để lại tổn thương trên võng mạc.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cũng đưa ra lời cảnh báo quan trọng: Mặc dù sở hữu tiềm năng cách mạng hóa việc điều trị tâm thần, phát minh này vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm trên động vật và không thể thay thế thuốc chữa bệnh ở thời điểm hiện tại.

Ảnh minh họa

Trước khi chính thức bước ra thị trường và đến tay người bệnh, sản phẩm bắt buộc phải trải qua các quy trình đánh giá lâm sàng cực kỳ nghiêm ngặt trên cơ thể người. Trong thời gian tới, nhóm nghiên cứu Hàn Quốc sẽ tiếp tục tối ưu hóa công nghệ bằng cách tích hợp kết nối không dây, thử nghiệm độ an toàn dài hạn trên các loài động vật lớn hơn và xây dựng phác đồ kích thích cá nhân hóa cho từng mức độ bệnh.

Dù chặng đường phía trước còn dài, nhưng phát minh này đã thắp lên một tia hy vọng lớn cho hàng triệu người đang phải đấu tranh với trầm cảm mỗi ngày về một phương pháp chữa lành nhẹ nhàng và tự nhiên hơn trong tương lai.