Bệnh nhân là em T.T.Đ. (16 tuổi, dân tộc H'Mông, tỉnh Lào Cai). Theo người nhà, khoảng 6 tháng gần đây bụng em to bất thường nhưng do điều kiện khó khăn nên chưa đi khám. Chỉ đến khi khối u phát triển quá lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và đi lại, gia đình mới đưa em đến Bệnh viện K.

Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân có hai khối u buồng trứng kích thước rất lớn. Trong đó, khối u buồng trứng phải kích thước khoảng 20x25cm, còn khối u buồng trứng trái đường kính khoảng 50cm, chiếm gần như toàn bộ ổ bụng.

Bệnh viện K đã phẫu thuật thành công, bảo toàn khả năng sinh sản cho nữ sinh (Ảnh: BVCC)

Các bác sĩ cho biết khối u lớn đẩy các tạng trong ổ bụng lên cao, chèn ép cơ hoành, làm biến dạng lồng ngực khiến bệnh nhân đi lại khó khăn, thường xuyên khó thở. Đáng chú ý, dù mang trong người khối u khổng lồ nhưng nữ sinh chỉ nặng 47kg, cơ thể gầy yếu và có nguy cơ cao gặp biến chứng trong quá trình điều trị.

Nhận định đây là ca bệnh đặc biệt phức tạp, Bệnh viện K tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa để xây dựng phương án điều trị tối ưu. Theo các chuyên gia, thách thức lớn nhất là khối u chiếm toàn bộ ổ bụng, chèn ép nhiều cơ quan quan trọng như gan, lách, ruột và cơ hoành, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ suy tim cấp khi lấy khối u ra khỏi cơ thể.

Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, ê-kíp phẫu thuật đã cắt bỏ khối u buồng trứng trái, đồng thời bóc tách khối u ở buồng trứng phải nhằm bảo tồn tối đa chức năng sinh sản cho bệnh nhân.

Kết thúc ca mổ, các bác sĩ lấy thành công khối u buồng trứng trái kích thước 50x30cm, nặng 9,5kg và khối u buồng trứng phải kích thước 20x25cm, nặng 5,3kg. Tổng trọng lượng hai khối u lên tới gần 15kg.

TS.BS Lê Trí Chinh, Trưởng khoa Ngoại Phụ khoa, Bệnh viện K cho biết đây là trường hợp hiếm gặp khi bệnh nhân còn rất trẻ nhưng khối u phát triển tới kích thước khổng lồ. Ngoài mục tiêu loại bỏ hoàn toàn tổn thương và đảm bảo an toàn tính mạng, ê-kíp điều trị đặc biệt chú trọng bảo tồn khả năng sinh sản trong tương lai cho người bệnh.

Theo các bác sĩ, việc giữ lại tử cung và phần buồng trứng lành còn lại sẽ giúp nữ sinh vẫn có cơ hội mang thai sau này.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan trước những dấu hiệu bất thường như bụng to nhanh, đau bụng kéo dài, rối loạn kinh nguyệt hoặc cảm giác nặng tức vùng bụng dưới. Việc thăm khám sớm giúp phát hiện bệnh kịp thời, nâng cao hiệu quả điều trị và hạn chế các biến chứng nguy hiểm.