Sinh năm 1980, An Dĩ Hiên sinh ra đã là con nhà giàu, cha là phú nhị đại nắm giữ sản nghiệp lớn, còn là chủ tịch tập đoàn bảo an và dệt quân dụng. Chưa kể, ông nội của An Dĩ Hiên còn là cái tên quyền lực trong ngành quân sự, còn bà nội là địa chủ sở hữu hàng loạt bất động sản khủng. Chính vì vậy, An Dĩ Hiên bước vào showiz với thân phận tiểu thư "lá ngọc cành vàng".

Chỉ học cao đẳng nhưng với gia thế khủng, An Dĩ Hiên dễ dàng vào showbiz với tư cách diễn viên thần tượng dưới trướng Hoa Nghị Huynh Đệ. Cô bắt đầu với dự án Ma lạp Tiên Sư, thế nhưng phải đến dự án Đấu Ngư, cái tên An Dĩ Hiên mới bắt đầu được biết đến rộng rãi. Tuy là phim thần tượng nhưng Đấu Ngư đã tạo nên làn sóng gây sốt toàn châu Á, cùng với nhiều phim như Cùng Ngắm Mưa Sao Băng, Hoàng Tử Ếch... mở ra thời đại vàng cho phim ngôn tình Đài Loan (Trung Quốc).

Nhờ tên tuổi lên tầm cao mới, An Dĩ Hiên có cơ hội tham gia nhiều bom tấn rating như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Vân Nương... với Vân Nương lọt top 3 phim có rating cao nhất Trung Quốc (tính từ năm 2007 trở đi). Tiếp theo đó, An Dĩ Hiên thừa thắng xông lên với Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc và Phận Hồng Nhan đều lập kỷ lục rating cao tại thị trường Đài Loan (Trung Quốc) và Thượng Hải, giúp An Dĩ Hiên có được danh xưng "thần dược rating".

Đó là lý do mà dù có xuất thân diễn viên thần tượng nhưng An Dĩ Hiên rất được các ekip o bế, tranh giành nhau kịch liệt, từ đó khiến An Dĩ Hiên ngày càng có tính tiểu thư hơn, thậm chí bị cho là "chảnh chọe". Thế nhưng An Dĩ Hiên chưa bao giờ quan tâm, thậm chí vẫn ung dung theo đuổi thứ mà mình thích.

Tuy vậy, cuộc đời của An Dĩ Hiên chỉ thật sự thay đổi khi cô làm quen và kết hôn với tỷ phú Trần Vinh Luyện. Tập đoàn của tổng tài họ Trần không chỉ xoay quanh kinh doanh bất động sản, mà còn nắm giữ sòng bài tại Macau. Có thể nói, cuộc đời của An Dĩ Hiên không thể nào viên mãn hơn được nữa. Song, chỉ sau thời gian ngắn, An Dĩ Hiên từ trên cao rớt xuống vực thẳm sau khi Trần Vinh Luyện phạm tội, bị phạt tù 14 năm vì nhiều tội danh. Kết quả, Trần Vinh Luyện bị phạt 90 triệu USD (hơn 2300 tỷ đồng), ảnh hưởng nặng nề với cuộc sống của An Dĩ Hiên.

An Dĩ Hiên xuống sắc, mất vẻ tự tin sau khi chồng ngồi tù

Vì chồng ngồi tù, An Dĩ Hiên ê chề, đau khổ và quyết định tháo chạy khỏi showbiz. Chỉ đến tận khoảng đầu năm nay, An Dĩ Hiên mới xuất hiện trở lại trong một sự kiện, song nhan sắc và khí chất không còn xinh tươi, tự tin như trước.