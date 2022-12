Từ Hy Viên và An Dĩ Hiên: Chị em tốt tranh cãi vì Uông Tiểu Phi, lấy chồng đại gia nhưng đều nhận về trái đắng

Những ngày gần đây, chuyện hôn nhân của Từ Hy Viên và An Dĩ Hiên là những chủ đề thường xuyên được truyền thông nhắc đến. Từ Hy Viên đã tái hôn, nhưng cô và gia đình chồng cũ là doanh nhân Uông Tiểu Phi vẫn thường xuyên lời qua tiếng lại trên mạng xã hội. Cuộc hôn nhân trong nhung lụa của An Dĩ Hiên cũng chẳng yên bình khi chồng tỷ phú vừa bị đưa ra xét xử hồi đầu tháng 12 với hàng loạt tội danh như rửa tiền, kinh doanh sòng bạc trái phép, thành lập và cầm đầu tổ chức tội phạm.

Từ Hy Viên và An Dĩ Hiên từng mâu thuẫn vì Uông Tiểu Phi

Trong thập niên 2000, Từ Hy Viên và An Dĩ Hiên không chỉ là hai ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Đài Loan với tài sắc vẹn toàn. Họ còn là những người bạn thân thiết ngoài đời thực. Tuy nhiên, tình chị em giữa hai cô gái đã chẳng bền lâu khi đứng trước chuyện tình cảm - trong hình dáng chàng thiếu gia Uông Tiểu Phi.

Truyền thông đưa tin trong bữa tiệc sinh nhật tổ chức vào năm 2010, An Dĩ Hiên đã mời Từ Hy Viên đến dự và giới thiệu nữ diễn viên với Uông Tiểu Phi. Thời điểm ấy, đang có nhiều đồn đoán xung quanh việc Uông Tiểu Phi có quan hệ tình cảm với An Dĩ Hiên. Tuy nhiên tiệc tàn cũng là lúc trái tim chàng thiếu gia "đổi chủ". Bóng hồng ấy không ai khác, chính là Từ Hy Viên.

Việc Uông Tiểu Phi vướng tin hẹn hò An Dĩ Hiên nhưng "quay xe" kết hôn với Từ Hy Viên chỉ sau chưa đầy hai tháng quen biết đã khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi. Ảnh: Sohu

Sau 20 ngày quen biết, Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi vội vã thông báo ý định kết hôn và chưa đầy hai tháng sau thì nên duyên vợ chồng trước sự ngỡ ngàng của truyền thông, dư luận và chính An Dĩ Hiên. Theo iFeng, thời điểm thông tin Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi sắp cưới được lan truyền, An Dĩ Hiên từng thẳng thắn đặt vấn đề: "Tôi không biết cô ấy sẽ coi tôi là gì, bà mai, phù dâu hay tình địch?". Chia sẻ này của người đẹp đã khẳng khiến công chúng tin rằng Từ Hy Viên là người thứ ba xen vào mối quan hệ giữa An Dĩ Hiên và Uông Tiểu Phi là thật.

Từ Hy Viên kết hôn với Uông Tiểu Phi vào năm 2011. Cũng từ đó, khán giả không còn thấy hai người đẹp tương tác hay nói về đối phương trước truyền thông, làm dấy lên tin đồn An Dĩ Hiên cạch mặt Từ Hy Viên. Phải tới năm 2017, tảng băng trong mối quan hệ giữa hai người đẹp Đài Loan mới được phá bỏ khi An Dĩ Hiên mời hai vợ chồng Từ Hy Viên, Uông Tiểu Phi tới dự đám cưới của mình và trùm sòng bạc Macau Trần Vinh Luyện.

Loạt ảnh xóa tan nghi án "cạch mặt nhau" của Từ Hy Viên và An Dĩ Hiên. Ảnh: Sina

Cũng nhân dịp này, Từ Hy Viên đã lên tiếng xóa tan tin đồn về việc tranh giành tình cảm giữa mình và An Dĩ Hiên. Người đẹp cho biết chính bạn gái là người đã giới thiệu Uông Tiểu Phi cho mình. Ông xã của Từ Hy Viên cũng khẳng định mình và An Dĩ Hiên chỉ là bạn tốt, chưa bao giờ có quan hệ hẹn hò với cô.

Ngoài đám cưới của An Dĩ Hiên, năm 2017, khán giả cũng được thấy cô và Từ Hy Viên tiếp tục đứng chung một khung hình trong bức ảnh chụp tại buổi hòa nhạc của Châu Kiệt Luân. Hai người đẹp cùng đến xem biểu diễn và đã chụp lại ảnh kỷ niệm.

Những nàng dâu hào môn bất hạnh

Sự trùng hợp trong cuộc đời An Dĩ Hiên và Từ Hy Viên không chỉ dừng ở việc đường tình của họ đều từng dính đến Uông Tiểu Phi. Cả hai nữ diễn viên đều được gả vào hào môn, nhưng cuộc sống nhung lụa ấy cũng đặt lên vai họ nhiều áp lực, thậm chí là cả trái đắng.

Tháng 6/2021, tờ ETtoday dẫn lời Từ Hy Viên thông báo nữ diễn viên đã đơn phương đệ đơn ly hôn với Uông Tiểu Phi sau 10 năm chung sống. Ngỡ lấy được chồng giàu là đã yên ấm một đời, nhưng cuộc hôn nhân này đã buộc người đẹp phải đánh đổi bằng cả sức khỏe lẫn tiền bạc. Từ Hy Viên từng phải cay đắng thốt lên trên Instagram cá nhân rằng: "Lấy chồng giàu thế này chỉ mất thêm chứ chẳng được gì".

Khán giả tự hỏi đến bao giờ từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi mới có thể hoàn toàn "dứt nợ" với đối phương. Ảnh: iFeng

Từ Hy Viên bị áp lực nặng nề từ mẹ chồng xoay quanh việc phải sinh bằng được con trai nối dõi. Trong lần mang thai và sinh em bé thứ hai, cô từng bị hậu sản, tính mạng có lúc ngàn cân treo sợi tóc. Khi chồng kinh doanh thua lỗ, nữ diễn viên lại phải bỏ tài sản riêng ra hỗ trợ, xoay sở cách kiếm tiền nuôi gia đình. Nữ diễn viên cũng chịu nhiều ấm ức khi Uông Tiểu Phi không ít lần bị tố có quan hệ "ngoài luồng".

Ngay cả khi đã bước ra khỏi cuộc hôn nhân với Uông Tiểu Phi, Từ Hy Viên vẫn chưa được yên thân. Người đẹp tiếp tục bị cuốn vào cuộc đấu tố, kỳ kèo tiền nong qua lại với chồng cũ và mẹ chồng cũ trên mạng xã hội, trở thành trò cười cho dư luận. Mâu thuẫn với Uông Tiểu Phi khiến hình ảnh Từ Hy Viên trong mắt công chúng bị hoen ố. Theo Sohu, chỉ trong thời gian ngắn, nữ diễn viên đã bị mất nhiều hợp đồng quảng cáo, một trong số này có giá trị lên tới 500.000 USD (khoảng 11,8 tỷ).

An Dĩ Hiên và chồng - trùm sòng bạc Macau Trần Vinh Luyện. Ảnh: Sina

Về phần An Dĩ Hiên, cuộc hôn nhân đã bước sang năm thứ 5 của cô với trùm sòng bạc Macau Trần Vinh Luyện từng được truyền thông đánh giá là viên mãn. Người đẹp được chồng yêu chiều, thường xuyên tặng các món quà xa xỉ như bất động sản, trang sức… Tuy nhiên, hồi tháng 1 năm nay, gia đình nhỏ của An Dĩ Hiên có nguy cơ tan vỡ khi tỷ phú Trần Vinh Luyện bị cảnh sát bắt giữ.

Theo thông tin từ Sohu, Trần Vinh Luyện bị bắt để phục vụ điều tra việc đánh bạc trái phép. Việc sa vòng lao lý cũng gián tiếp khiến vị tỷ phú mất gần 50% khối tài sản. Vốn có tiền sử bệnh tim, sức khỏe An Dĩ Hiên sa sút sau khi chồng bị bắt. Theo Apple Daily, An Dĩ Hiên hiện sống ở Macau, một mình chăm sóc hai con nhỏ và bố chồng ngoài 90 tuổi. Cô từng nhờ vả các mối quan hệ để cứu chồng.

Suốt thời gian qua, truyền thông nhiều lần đưa tin An Dĩ Hiên được cho là đang hoàn tất các thủ tục ly hôn Trần Vinh Luyện nhằm tránh bị liên lụy và bảo vệ một phần khối tài sản. Nữ diễn viên chưa đưa ra bất cứ thông báo chính thức nào xoay quanh chủ đề này. Tuy nhiên, theo QQ, An Dĩ Hiên và nhà chồng đã không có mặt tại phiên xét xử đầu tiên vụ án của Trần Vinh Luyện được tổ chức hôm 5/12.

Nguồn tin: QQ, Sohu, iFeng