Với những người hay xem phim Hàn Quốc thì ắt không còn lạ gì với nữ diễn viên Kim So Hyun. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi còn rất nhỏ và nhanh chóng trở thành một trong những diễn viên trẻ được yêu thích nhất tại Hàn Quốc. Cô bắt đầu được chú ý từ vai diễn thời trẻ của nữ chính trong bộ phim "Mặt trăng ôm mặt trời".

Kim So Hyun được biết đến với khả năng diễn xuất đa dạng và có thể đảm nhận nhiều loại vai khác nhau. Từ vai diễn ngây thơ, trong sáng đến những vai có chiều sâu tâm lý phức tạp.

Kim So Hyun là nữ diễn viên có thực lực và ngoại hình sáng của làn điện ảnh Hàn Quốc.

Trong suốt sự nghiệp, Kim So Hyun đã giành được nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm giải thưởng "Best New Actress" tại KBS Drama Awards và nhiều giải thưởng khác cho những vai diễn xuất sắc của mình. Cô cũng được vinh danh là một trong những nữ diễn viên trẻ triển vọng nhất trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.

Loại thịt mà Kim So Hyun thích ăn 2 lần/ngày

Kim So Hyun cho hay, ngoài việc tập luyện thể dục hàng ngày, thì chế độ ăn uống là vô cùng quan trọng để giảm cân giữ dáng hiệu quả.

Ngoài rau củ quả ra, việc bổ sung thịt là vô cùng quan trọng để cung cấp protein giúp cơ bắp khỏe mạnh và săn chắc. Loại thịt mà Kim So Hyun luôn ăn 2 lần/ngày chính là thịt gà.

Nữ diễn viên thường ăn thịt gà 2 lần/ngày để bổ sung protein và tăng cường collagen.

Vào buổi trưa và buổi tối, nữ diễn viên thường ăn thịt gà kèm với rau củ để giữ dáng, bổ sung protein, đôi lúc sẽ ăn thêm khoai lang. Cụ thể hơn, thịt gà chứa vitamin A rất quan trọng để duy trì hệ thống miễn dịch khỏe mạnh và vitamin B, được biết đến với việc tăng cường sức khỏe tế bào.

Thịt gà chứa một lượng lớn glucosamine và gelatin từ các khớp xương khi được ninh nhừ. Các hợp chất này có tác dụng bảo vệ và chữa lành những tổn thương của niêm mạc đường tiêu hoá. Vì thế mà thịt gà hầm hoặc ninh nhừ cũng thích hợp với người đang bị khó tiêu hay có chức năng tiêu hoá kém.

Ngoài ra, thịt gà còn sở hữu các lợi ích tuyệt vời khác như sau:

- Hỗ trợ giảm cân

Thịt gà không chỉ là một loại thực phẩm truyền thống, mà còn có thể giúp giảm cân hiệu quả. Món ăn này chứa nhiều thành phần dinh dưỡng, nhẹ nhàng và dễ tiêu hóa, giúp cung cấp năng lượng mà không làm tăng cường calo cơ thể.

Một trong những lợi ích quan trọng của thịt gà với việc giảm cân là khả năng giảm cảm giác đói. Sự kết hợp của thịt gà và các loại rau củ ăn kèm tạo nên một món ăn giàu chất xơ, giúp duy trì cảm giác no lâu hơn, ngăn chặn việc ăn quá mức.

Thịt gà dễ tiêu hóa nên không gây tăng cân nhiều khi ăn.

Protein trong thịt gà cũng giúp duy trì và phục hồi cơ bắp trong quá trình giảm cân, đồng thời giữ cho cơ thể không mất đi quá nhiều khối lượng cơ. Vậy nên nếu bạn đang muốn giảm cân, thịt gà chính là một trong những sự lựa chọn tuyệt vời.

- Bổ sung collagen cho làn da

Collagen là một loại protein có trong xương, da, và sụn của động vật. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự đàn hồi, cấu trúc làn da, cũng như sự mềm mại của các khớp và xương. Vậy nên, ăn thịt gà còn cung cấp một nguồn collagen tự nhiên rất tốt.

Nước luộc gà nấu chín từ xương gà và da gà chứa nhiều collagen. Lúc nấu lên, collagen bắt đầu tan ra và hòa vào nước dùng. Cho nên khi ăn, collagen này được cơ thể hấp thụ, sử dụng để tái tạo tế bào, hỗ trợ da mềm mại và giữ ẩm, đồng thời cũng có thể giúp cải thiện độ đàn hồi của các khớp, xương.

Đối với những người quan tâm đến làm đẹp và sức khỏe của da, việc bổ sung collagen thông qua thịt gà có thể mang lại những lợi ích đặc biệt. Collagen giúp làm chậm quá trình lão hóa của da, giảm nếp nhăn và tăng khả năng giữ nước, tạo ra làn da mềm mại, đàn hồi hơn.

Collagen trong da, xương và sụn gà sẽ giúp làn da mịn màng hơn.

- Phòng ngừa ung thư

Thịt gà giàu selenium - một loại khoáng chất cần thiết giúp cải thiện hệ miễn dịch, tăng cường trao đổi chất trong cơ thể. Các đặc tính này giúp hỗ trợ giảm cân cũng như tránh xa các loại bệnh tật.

Bên cạnh đó, niacin có trong thịt gà là một vitamin thiết yếu giúp chống lại ung thư. Do đó, nếu thường xuyên ăn thịt gà sẽ bảo vệ cơ thể khỏi các tổn thương di truyền cũng như ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh ung thư.

Những đối tượng không nên ăn thịt gà

Mặc dù thịt gà tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng nên ăn. Nếu bạn thuộc 5 nhóm dưới đây, hãy thận trọng khi ăn và tham khảo ý kiến bác sĩ:

- Người đang bị tăng tiết axit gây trào ngược dạ dày thực quản, viêm loét dạ dày: Do thịt gà kích thích dạ dày tiết dịch vị, cho nên nhóm người này nếu ăn sẽ làm bệnh trầm trọng thêm.

- Người viêm túi mật và sỏi mật: Mỡ gà thường tiết ra khi nấu. Chất béo này sẽ gây hại với người bị viêm túi mật và sỏi mật. Quá nhiều chất béo khiến túi mật bị kích thích và co bóp, làm dịch mật xuống ruột nhiều hơn. Từ đó làm tăng nguy cơ khởi phát tình trạng viêm túi mật cũng như sỏi mật.

Hãy cẩn trọng khi ăn thịt gà vì nó không phải phù hợp cho mọi đối tượng.

- Người bị bệnh gout: Thịt gà sau khi hầm vài giờ sẽ sinh ra nhiều purin không có lợi cho người mắc bệnh gút. Nguyên nhân là do purin sau khi được cơ thể hấp thụ sẽ chuyển hoá thành axit uric – một chất khiến bệnh gout nặng hơn.

- Người bị suy thận: Thịt gà không những giàu protein mà còn giàu chất béo, nên nếu nhóm người này ăn vào sẽ khiến thận bị quá tải, làm bệnh nặng thêm nhiều.

Theo Health-yogi, Healthline