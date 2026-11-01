Sau gần một năm vắng bóng, nữ YouTuber Kelly - chủ kênh TheKellyYang với khoảng 770.000 người đăng ký - khiến người hâm mộ chú ý khi trở lại với video chia sẻ cuộc sống thường ngày, thu hút khoảng 400.000 lượt xem. Kelly được mệnh danh là "nữ thần không nhận bất kỳ đánh giá tiêu cực nào" hay “nữ thần không có anti-fan”.

Bên cạnh những cập nhật về cuộc sống, cô còn tiết lộ cách ăn uống và tập luyện từng giúp mình giảm 11kg. Không nhịn ăn khắc nghiệt hay lao vào những buổi tập cường độ cao ngay từ đầu, Kelly lựa chọn tự chuẩn bị bữa ăn, kết hợp tập sức mạnh với cardio và duy trì đi bộ mỗi ngày. Đặc biệt, cô tìm được một bí quyết để việc tập luyện không còn là nhiệm vụ giảm cân nhàm chán.

Đáng chú ý, những chia sẻ về cách duy trì vóc dáng của Kelly cho thấy cô không đặt nặng việc giảm cân cấp tốc. Thay vào đó, nữ YouTuber chú trọng xây dựng thói quen có thể duy trì lâu dài, từ lựa chọn thực phẩm đến việc từng bước nâng mức độ vận động.

1. Tự chuẩn bị bữa ăn với thịt bò nạc, ức gà, khoai lang và đậu phụ

Một trong những thói quen được Kelly chia sẻ là tự chuẩn bị các bữa ăn tại nhà. Những nguyên liệu cô lựa chọn khá quen thuộc, gồm thịt bò xay nạc, ức gà ướp, đậu phụ, khoai lang, khoai tây và dưa chuột muối ăn kèm.

Cô cũng từng kết hợp khoai tây, khoai lang, thịt bò xay và phô mai cottage cheese (phô mai tươi dạng hạt) để tạo thành một bữa ăn đủ đa dạng, thay vì chỉ quanh quẩn với những món luộc đơn điệu.

Việc tự nấu ăn giúp Kelly chủ động hơn trong lựa chọn nguyên liệu, cách chế biến và khẩu phần. Thịt bò, thịt gà và đậu phụ cung cấp protein, trong khi khoai lang và khoai tây bổ sung carbohydrate, giúp cơ thể có năng lượng cho các hoạt động hằng ngày và tập luyện.

Điều đáng học hỏi là thực đơn giảm cân không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn tinh bột. Thay vì kiêng khem cực đoan, việc kết hợp đa dạng thực phẩm, kiểm soát khẩu phần phù hợp và duy trì chế độ ăn cân bằng có thể giúp hành trình kiểm soát cân nặng dễ thực hiện hơn.

2. Kết hợp tập sức mạnh với cardio, tăng dần thời lượng qua từng giai đoạn

Kelly từng tiết lộ mình giảm được 11kg nhờ một quá trình tập luyện được xây dựng theo từng giai đoạn. Thay vì chạy bộ thật lâu hoặc tập nặng ngay từ những ngày đầu, cô bắt đầu bằng những bài vận động vừa sức rồi tăng dần thời lượng và cường độ.

Giai đoạn 1: Đi bộ nhanh trên máy chạy bộ trong 15-20 phút. Kelly điều chỉnh độ dốc của máy và duy trì đi bộ nhanh trong khoảng 2-3 tháng để cơ thể thích nghi với việc vận động thường xuyên.

Giai đoạn 2: Bắt đầu kết hợp tập sức mạnh và cardio. Cô dành 10-15 phút cho các bài tập sức mạnh, sau đó tập cardio trong 15-20 phút. Giai đoạn này kéo dài khoảng 4 tháng.

Giai đoạn 3: Tăng thời gian tập cardio lên 25-30 phút. Kelly vẫn duy trì 10-15 phút tập sức mạnh trước khi chuyển sang cardio, thực hiện trong khoảng 3 tháng.

Giai đoạn 4: Tăng thời lượng tập sức mạnh lên 20-25 phút. Cô lựa chọn hai nhóm cơ thể để tập luyện, sau đó tiếp tục với 25-30 phút cardio.

Lộ trình này cho thấy Kelly không cố gắng ép cơ thể đạt hiệu suất cao ngay lập tức mà từng bước điều chỉnh để thích nghi với cường độ vận động.

Tập sức mạnh giúp phát triển và duy trì cơ bắp, trong khi cardio hỗ trợ cải thiện sức bền tim phổi và tăng mức tiêu hao năng lượng. Kết hợp hai hình thức vận động, cùng chế độ ăn phù hợp, là cách tiếp cận hữu ích cho sức khỏe và kiểm soát cân nặng.

Tuy nhiên, thời gian tập và mức độ vận động cần được điều chỉnh theo thể lực, sức khỏe và lịch sinh hoạt của mỗi người. Lộ trình của Kelly là kinh nghiệm cá nhân, không phải công thức bắt buộc để tất cả mọi người giảm được 11kg.

3. Biến thời gian chạy bộ thành lúc suy nghĩ và giải tỏa căng thẳng

Không ít người biết vận động có lợi cho sức khỏe nhưng vẫn khó duy trì vì cảm thấy tập luyện nhàm chán hoặc xem đó là nhiệm vụ bắt buộc để giảm cân.

Kelly từng chia sẻ rằng chạy bộ đôi khi cũng khiến cô cảm thấy buồn tẻ. Tuy nhiên, theo thời gian, cô nhận ra đây lại là khoảng thời gian mình có thể suy nghĩ về những vấn đề trong cuộc sống, sắp xếp các kế hoạch sắp tới và thậm chí nảy ra những ý tưởng mới.

Nhờ vậy, thời gian cardio không còn đơn thuần là khoảng thời gian tiêu hao năng lượng. Nó trở thành lúc cô được ở một mình, tạm rời khỏi những công việc thường ngày và sắp xếp lại suy nghĩ.

Đây cũng là một cách tiếp cận đáng tham khảo với những người thường xuyên bỏ dở kế hoạch tập luyện. Thay vì chỉ tập trung vào cân nặng hay lượng calo tiêu hao, hãy tìm một điều khiến mình thực sự yêu thích khi vận động: nghe nhạc, nghe podcast hoặc tận hưởng khoảng thời gian riêng tư.

Khi việc tập luyện đem lại cảm giác dễ chịu và phù hợp với nhu cầu cá nhân, khả năng duy trì thói quen lâu dài có thể được cải thiện.

4. Đi bộ 10.000 bước mỗi ngày để tăng vận động trong sinh hoạt

Bên cạnh những buổi tập có kế hoạch, Kelly còn cố gắng đi bộ để đạt mục tiêu khoảng 10.000 bước mỗi ngày.

Không phải lúc nào vận động cũng cần một buổi tập riêng với quần áo thể thao và những bài tập được lên lịch sẵn. Đi bộ khi ra ngoài, đi làm việc cá nhân hoặc chủ động tăng quãng đường di chuyển đều có thể góp phần tích lũy hoạt động thể chất trong ngày.

Đối với người chưa quen tập luyện hoặc không thích những bài tập cường độ cao, đi bộ là lựa chọn tương đối dễ bắt đầu. Khi kết hợp với các buổi tập sức mạnh và cardio phù hợp, hình thức vận động này giúp phân bổ hoạt động thể chất trong suốt ngày dài, thay vì chỉ phụ thuộc vào một khoảng thời gian tập luyện cố định.

Dù vậy, 10.000 bước không phải mục tiêu bắt buộc với tất cả mọi người. Người ít vận động có thể bắt đầu từ mức phù hợp với thể lực hiện tại rồi tăng dần theo thời gian.

Từ câu chuyện của Kelly, điều đáng chú ý không chỉ là con số giảm 11kg mà còn là cách cô xây dựng thói quen: Chủ động chuẩn bị thức ăn, tập luyện theo từng bước, tìm niềm vui trong vận động và tận dụng những hoạt động thường ngày để tăng mức độ hoạt động thể chất.

Giảm cân bền vững không phụ thuộc vào một bí quyết duy nhất. Chế độ ăn cân bằng, vận động đều đặn, ngủ đủ giấc và khả năng duy trì những thay đổi phù hợp với cuộc sống mới là nền tảng quan trọng để kiểm soát cân nặng lâu dài.