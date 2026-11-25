Ở tuổi 92, Arthur Plummer vẫn đều đặn đạp xe hàng nghìn km mỗi năm, bất chấp tuổi tác, bệnh tật và một vụ va chạm nghiêm trọng khiến ông bất tỉnh. Với người đàn ông Canada này, chiếc xe đạp không chỉ giúp duy trì sức khỏe mà còn là cách để tận hưởng tự do, khám phá cuộc sống và giữ cho mình luôn tràn đầy năng lượng.

Bắt đầu đạp xe ở tuổi 65, không ngờ gắn bó suốt gần 30 năm

Khi nghỉ hưu ở tuổi 65, Arthur Plummer mua một chiếc xe đạp cũ và tham gia câu lạc bộ đạp xe dành cho người cao tuổi tại Waterloo, Ontario, Canada. Em gái ông vốn là thành viên của câu lạc bộ này. Thời điểm ấy, Arthur là một trong những người trẻ tuổi nhất nhóm. Giờ đây, ở tuổi 92, ông đã trở thành thành viên lớn tuổi nhất, nhưng vẫn duy trì thói quen đạp xe khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tính đến tháng 9/2026, Arthur đã đạp được khoảng 4.270 km trong năm. Sau cuộc trò chuyện với phóng viên, ông vẫn dự định tiếp tục hành trình thêm 40 km nữa.

"Tôi yêu việc đạp xe. Dù đi trên những con đường quen thuộc, tôi vẫn luôn tìm thấy điều gì đó mới mẻ", Arthur chia sẻ. Với ông, cảm giác trở về nhà sau một ngày đạp xe dài, dù mệt nhoài, vẫn là một niềm vui khó diễn tả. Ông cảm thấy phấn chấn, tràn đầy năng lượng và tin rằng việc duy trì hoạt động thể chất đã góp phần giúp mình có sức khỏe tốt.

Điều đáng nói là Arthur không phải người đam mê thể thao từ thời trẻ. Ông lớn lên trong một gia đình không khá giả, tuổi thơ gắn với cuộc sống giản dị và nhiều thiếu thốn. Sau khi học xong, ông làm công việc liên quan đến xây dựng, từng tham gia các dự án thủy điện ở miền bắc Quebec trước khi trở về Ontario.

Ông cũng từng trải qua quãng thời gian làm cha đơn thân, nuôi ba cô con gái khi các con mới 9, 11 và 13 tuổi. Sau đó, Arthur tham gia điều hành một công ty chuyên về xây dựng và cải tạo trường học. Công việc căng thẳng đến mức khi chứng kiến một đồng nghiệp bị đau tim, ông quyết định thay đổi hướng đi. Năm 50 tuổi, ông chuyển sang làm thanh tra xây dựng cho chính quyền địa phương và gắn bó với công việc này cho đến khi nghỉ hưu.

Trong những năm tháng còn đi làm, Arthur từng nhìn thấy một đồng nghiệp đạp xe đi làm ngay cả giữa những đợt tuyết mùa đông. Hình ảnh ấy để lại ấn tượng sâu sắc trong ông. Có lẽ, chính từ những quan sát tưởng chừng bình thường đó, niềm yêu thích đạp xe đã dần nảy nở, để rồi trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống sau này.

Khi đôi chân khó đi bộ, chiếc xe đạp lại mở ra một lối đi

Không phải lúc nào hành trình của Arthur cũng thuận lợi. Cuối những năm 80 tuổi, ông mắc viêm đau đa cơ do thấp khớp (polymyalgia rheumatica), một tình trạng viêm gây đau và cứng cơ, thường ảnh hưởng đến vùng vai, cổ và hông. Có thời điểm, ông không thể đi bộ và phải sử dụng xe lăn.

Ngồi ngoài lối vào nhà, nhìn mọi người đi lại trong khi bản thân không thể tự do di chuyển, Arthur cảm thấy như bị mắc kẹt. Nhưng thay vì chấp nhận rằng khả năng vận động của mình đã chấm dứt, ông bắt đầu tự hỏi liệu mình có thể đạp xe trở lại hay không.

"Tôi không thể đi bộ, nhưng nếu có thể ngồi lên xe đạp, có lẽ tôi vẫn đạp được", ông nghĩ.

Và ông đã thử.

Dù việc đi bộ vẫn khó khăn, với những bước chân ngắn và đôi lúc không theo kịp vợ cùng bạn bè trong các chuyến du lịch, Arthur vẫn có thể đạp xe. Hoạt động này giúp ông tiếp tục khám phá thế giới xung quanh theo cách riêng, thay vì để những hạn chế về vận động thu hẹp cuộc sống.

Ông đã đạp xe qua gần như mọi con đường trong khu vực rộng khoảng 260 km² quanh nơi mình sinh sống. Khi muốn đi xa hơn, ông mang xe đạp lên xe buýt rồi tiếp tục hành trình ở những địa điểm mới.

"Tôi luôn tìm kiếm những khung cảnh mới", Arthur nói.

Với ông, đạp xe không đơn thuần là một hình thức vận động. Đó còn là cách giữ lại cảm giác độc lập, được tự mình lựa chọn nơi đến và chủ động tận hưởng những điều mình yêu thích.

Từng ngã xe nhiều lần, có lần bất tỉnh sau va chạm với ô tô

Yêu thích đạp xe không có nghĩa Arthur chưa từng đối mặt với nguy hiểm. Ông đã bị ngã qua ghi đông xe tới sáu lần. Vài năm trước, một chiếc ô tô vượt đèn đỏ đâm vào ông, khiến ông ngã mạnh xuống đường, vỡ mũ bảo hiểm và bất tỉnh.

"Tôi nghe kể rằng mình đã ngã chúi đầu xuống đường, làm vỡ mũ bảo hiểm rồi bất tỉnh. Khi tỉnh lại, việc đầu tiên tôi làm là chạy ngay đến chỗ chiếc xe đạp", Arthur kể lại.

May mắn, sau vụ va chạm, ông chỉ bị trầy xước và bầm tím. Tuy nhiên, trải nghiệm ấy cũng cho thấy những rủi ro không thể xem nhẹ khi đạp xe, đặc biệt ở tuổi cao.

Arthur hiểu rằng cơ thể không còn như trước. Nếu từng có thể duy trì tốc độ khoảng 25 km/h, hiện ông thường đạp ở mức 15-20 km/h. Mục tiêu quãng đường mỗi năm cũng được điều chỉnh xuống khoảng 5.000 km.

Ở tuổi 90, ông quyết định dừng trượt tuyết vì lo ngại nguy cơ gãy xương. Với đạp xe, ông vẫn tiếp tục, nhưng lựa chọn tốc độ và cường độ phù hợp hơn với khả năng của bản thân.

Câu chuyện của Arthur không phải lời khuyến khích người cao tuổi bất chấp nguy hiểm để theo đuổi sở thích. Điều đáng chú ý nằm ở cách ông thích nghi: không từ bỏ hoàn toàn hoạt động mình yêu thích, nhưng biết điều chỉnh để phù hợp với những thay đổi của cơ thể.

92 tuổi vẫn háo hức mỗi sáng, gọi xe đạp là người bạn thân nhất

Vài năm gần đây, Arthur chuyển đến sống trong một căn hộ cao tầng ở khu trung tâm thành phố. Chiếc xe đạp carbon hiệu Cannondale được đặt trên giá ngay cạnh giường ngủ, luôn ở trong tầm mắt của ông.

"Tôi coi chiếc xe đạp là người bạn thân nhất. Chúng tôi là một đội", Arthur nói. Nếu tỉnh giấc giữa đêm, ông còn vui vẻ chào chiếc xe như chào một người bạn đồng hành quen thuộc.

Ở tuổi mà nhiều người bắt đầu thu hẹp các hoạt động thường ngày, Arthur vẫn cảm thấy mình có quá nhiều năng lượng cần được giải phóng. Ông muốn ra ngoài, lên xe và tiếp tục khám phá những con đường.

Điều khiến câu chuyện của Arthur trở nên đặc biệt không chỉ là quãng đường hàng nghìn km ông đã đi qua. Đó còn là việc ông tìm thấy một niềm vui đủ lớn để duy trì suốt gần ba thập kỷ, bắt đầu từ thời điểm nhiều người nghĩ rằng cuộc sống sau nghỉ hưu nên chậm lại.

Arthur không đặt mục tiêu phải trẻ hơn tuổi thật, cũng không cố chứng minh mình có thể làm mọi thứ như thời trai trẻ. Ông chỉ tiếp tục làm điều khiến bản thân cảm thấy khỏe khoắn, tự do và hạnh phúc, đồng thời điều chỉnh nhịp độ theo khả năng hiện tại.

"Tôi hy vọng ngày cuối cùng của mình vẫn là trên chiếc xe đạp. Tôi thường nói rằng mình đang đạp xe hướng tới cõi vĩnh hằng, và hành trình ấy dài hơn tôi từng nghĩ", ông chia sẻ.

Ở tuổi 92, Arthur vẫn đang tiếp tục hành trình của mình. Câu chuyện của ông nhắc chúng ta rằng nghỉ hưu không nhất thiết đồng nghĩa với việc khép lại những trải nghiệm mới. Đôi khi, một sở thích được bắt đầu muộn, một thói quen được duy trì đều đặn hay đơn giản là niềm háo hức bước ra khỏi nhà mỗi ngày cũng có thể mang đến ý nghĩa lớn lao cho những năm tháng tuổi già.