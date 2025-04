3 phim 18+ cực hay của "kỹ nữ" đẹp nhất Hàn Quốc: Đừng xem thích đấy!

Nhắc đến Cho Yeo Jeong, khán giả sẽ nghĩ ngay tới vai diễn của cô trong Ký Sinh Trùng, bộ phim đã làm nên những chiến tích huy hoàng tại Oscar. Thế nhưng bên cạnh đó, người ta còn nhớ tới cô với tư cách một nữ hoàng cảnh nóng của màn ảnh xứ Hàn. Ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, Cho Yeo Jeong vô cùng xinh đẹp, có một thân hình gợi cảm và sẵn sàng thực hiện những cảnh quay táo bạo, thậm chí khỏa thân hoàn toàn khiến khán giả đứng ngồi không yên.

Thế nhưng tất nhiên, cảnh nóng không phải là điều duy nhất tạo nên sức hút cho những tác phẩm điện ảnh 18+ cô tham gia, mà bên cạnh đó còn có những giá trị về nội dung và nghệ thuật. Trong bài viết này, cùng tìm hiểu 3 bộ phim 18+ cực hay có sự góp mặt của Cho Yeo Jeong.

Người hầu

Cảnh nóng của Cho Yeo Jeong trong phim điện ảnh "Người hầu" ra rạp vào năm 2010.

Cái tên đầu tiên trong danh sách là "Người hầu" (tựa Anh: "The servant"), bộ phim điện ảnh 18+ ra mắt vào năm 2010 do Cho Yeo Jeong, Ryu Seung Beom, Oh Dal Soo và cố tài tử Kim Joo Hyuk đóng chính. Tác phẩm này được lấy cảm hứng từ câu chuyện dân gian về nàng kỹ nữ nổi tiếng Chun Hyang (Xuân Hương).

Nội dung phim là câu chuyện được kể lại từ góc nhìn hồi tưởng từ nhân vật chính Bang Ja. Giờ đây, anh ta là một ông chủ lớn trong vùng nhưng nhiều năm trước, Bang Ja chỉ là một người hầu có địa vị thấp kém mà thôi. Anh ta theo hầu cậu chủ quý tộc và trong một lần tháp tùng cậu chủ đến kỹ viện, Bang Ja gặp được Chun Hyang.

Trong phim, cô vào vai kỹ nữ Chun Hyang.

Bang Ja với những phẩm chất thông minh, nhạy bén đã lọt vào mắt xanh của Chun Hyang. Cô muốn anh giúp mình có thể gả cho cậu chủ quý tộc để thoát khỏi kiếp kỹ nữ. Đổi lại, Bang Ja sẽ được tận hưởng cơ thể quyến rũ của Chun Hyang.

"Người hầu" là một tác phẩm được đánh giá cao về mặt nghệ thuật. Phim nhận nhiều đề cử tại các giải thưởng danh giá, riêng Cho Yeo Jeong nhận đề cử cho hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất tại giải Baeksang và giải Đại Chung. Tại giải Rồng Xanh, cô được đề cử cho hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc và chiến thắng hạng mục Ngôi sao nổi tiếng.

Hậu cung

Cho Yeo Jeong trong phim "Hậu cung".

2 năm sau thành công với "Người hầu", Cho Yeo Jeong một lần nữa khiến khán giả chấn động với vô vàn những cảnh khỏa thân táo bạo trong bộ phim 18+ "Hậu cung" (tựa Anh: "The concubine"). Đây là tác phẩm điện ảnh Cho Yeo Jeong hợp tác cùng các diễn viên nổi tiếng Kim Dong Wook, Kim Min Joon, Ahn Suk Hwan và Park Cheol Min.

Trong phim "Hậu cung", Cho Yeo Jeong đảm nhận vai nữ chính Shin Hwa Yun, cô gái xinh đẹp xuất thân từ một gia đình giàu có. Shin Hwa Yun đem lòng yêu chàng trai Kwon Yoo, người đã cứu mạng cha của Shin Hwa Yun và đang sống cùng gia đình cô. Dù vậy sau đó, tình yêu của họ bị chia cắt khi mà Shin Hwa Yun phải tiến cung do lọt vào mắt xanh của Hoàng tử Sung Won.

5 năm sau, Shin Hwa Yun giờ đã là hoàng hậu và bị cuốn vào cuộc chiến quyền lực đầy khốc liệt. Đồng thời, cô phát hiện tình cũ Kwon Yoo cũng đang ở trong cung với thân phận của một thái giám và anh ta đang ấp ủ một kế hoạch trả thù bí mật.

Người giấu mặt

Phim "Người giấu mặt" do Cho Yeo Jeong, Park Ji Hyun và Song Seung Hun đóng chính.

Cái tên cuối cùng trong danh sách là "Người giấu mặt" (tựa Anh: "Hidden face"), bộ phim gây nhiều chú ý khi ra mắt hồi cuối năm ngoái. Ở tác phẩm này, Cho Yeo Jeong hợp tác với tài tử đình đám Song Seung Hun và mỹ nhân xinh đẹp Park Ji Hyun.

Nội dung phim "Người giấu mặt" xoay quanh chuyện tình phức tạp của nhạc trưởng tài năng Seong Jin, nhạc công Cello đồng thời là hôn thê của Seong Jin - Soo Yeon và cô nàng Kim Mi Joo. Một ngày, Soo Yeon đột ngột biến mất khiến cho Seong Jin phải đi tìm. Sau đó, anh ta găp được Kim Mi Joo và ngoại tình với cô ta.

Dẫu vậy, Seong Jin không biết rằng vị hôn thê của mình đang bị nhốt ở một căn phòng bí ẩn ngay trong nhà, hơn nữa giữa Soo Yeon cùng với Kim Mi Joo còn có một mối quan hệ bí ẩn.