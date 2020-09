Nữ sinh viên bị sàm sỡ, cướp điện thoại vào đêm khuya

Khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, chị D.N.N.P (22 tuổi, quê Tây Ninh, sinh viên một trường đại học ở TP HCM) chạy xe máy đi làm thêm về trên đường số 18 phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Do quên mang theo chìa khóa cổng, chị P. lấy điện thoại gọi cho bạn ra mở cửa.



Phạm Văn Thái tại cơ quan công an

Lúc này, Thái từ xa chạy xe máy tới có hành động sàm sỡ nhưng bị chị P kháng cự. Không sàm sỡ được cô gái, Thái quay sang dụ dỗ: "Đi chơi với anh không, anh cho em tiền". Chị P. thấy vậy liền dùng điện thoại đang cầm trên tay quay lại video.

Tang vật vụ cướp

Thái phát hiện bị quay nên chửi bới chị P. rồi lên xe bỏ chạy. Chị P. liền gửi đoạn video này cho một người bạn và lục tìm số điện thoại để gọi bạn ra mở cửa.

Thái chạy được 1 đoạn thì quay lại dùng vật nhọn uy hiếp khiến chị P. hoảng sợ kêu cứu nhưng không ai nghe thấy. Thái đe dọa rồi cướp chiếc ĐTDĐ hiệu iPhone XS Max tẩu thoát. Chị P. và người thân đến trụ sở Công an phường Linh Trung trình báo vụ việc.

Nhận tin báo, Công an phường Linh Trung phối hợp cùng lực lượng trinh sát hình sự Công an quận Thủ Đức vào cuộc truy bắt. Chỉ thời gian ngắn, công an đã bắt giữ được Thái đưa về trụ sở công an lấy lời khai.

Tại trụ sở công an, Thái khai làm nghề đi giao hàng và đã có vợ con. Tối hôm đó, Thái thấy chị P. đứng 1 mình nên đến sàm sỡ rồi cướp điện thoại.