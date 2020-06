Bắt giam thầy giáo sàm sỡ 2 học sinh lớp 2

Ngày 17-6, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Châu (SN 1971; giáo viên Trường Tiểu học Minh Thuận 1, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Dâm ô với người dưới 16 tuổi".

Bị hại là em N. (SN 2012) và H. (SN 2012), học chung lớp 2 tại Trường Tiểu học Minh Thuận 1.



Ông Châu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình khi dùng tay sàm sỡ vào vùng kín của 2 nữ sinh lớp 2 tại trường.

Theo đó, vào sáng ngày 11-6, Công an huyện U Minh Thượng tiếp nhận đơn thư tố giác tội phạm về việc em N. và H. bị ông Châu có hành vị sàm sỡ tại nhà vệ sinh của Trường Tiểu học Minh Thuận 1. Đến sáng hôm sau, khi biết bản thân bị tố cáo về hành vi này nên ông Châu dùng thuốc diệt cỏ để tự tử và người thân phát hiện đưa ông này đến bệnh viện ở địa phương cấp cứu.

Sau nhiều ngày được điều trị tích cực, đến ngày 16-6, sức khỏe của ông Châu đã ổn định nên lực lượng chức năng lấy lời khai.

Bước đầu, ông Châu đã thừa nhận do thấy N. và H. dễ thương nên đã dùng tay sờ vào vùng kín của 2 nữ sinh này từ đầu tháng 6 đến khi bị gia đình phát hiện. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện U Minh Thượng có đủ cơ sở để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với thầy giáo này cũng như đưa 2 bị hại đi giám định pháp y để tiếp tục điều tra làm rõ.