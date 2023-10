Nữ sinh khóc, quỳ trước cửa lớp do đặt bánh sinh nhật sai ý cô chủ nhiệm giao

Nội dung trên được nêu trong báo cáo của trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn) gửi Sở GD&ĐT Hà Nội ngày 1/10.

Theo báo cáo, ngày 30/9, nhà trường THPT Đa Phúc mời lớp trưởng và hai học sinh có liên quan làm việc; tổ chức họp kiểm điểm giáo viên và học sinh. Trong tường trình, cô P, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D4, đồng thời là giáo viên dạy môn Giáo dục công dân cho biết hôm 29/9 giao em N.T.K.C là Bí thư chi đoàn lớp làm nhiệm vụ đặt bánh sinh nhật tháng cho các bạn trong lớp. Tuy nhiên, sau đó em C đã đặt bánh không đúng theo ý của cô giáo chủ nhiệm đã giao.

Sau khi trao đổi, cô P yêu cầu học sinh C ra đứng ở ngoài cửa lớp và tự giải quyết chiếc bánh đã đặt.

Khi lớp kê bàn ghế và bày cỗ chuẩn bị sinh nhật cho các bạn trong tháng, giáo viên chủ nhiệm P đi ra cửa thì học sinh C khóc, quỳ xuống ở cửa lớp xin lỗi cô. Cô P bảo đứng lên nhưng C không đứng. Do sức khỏe không tốt, học sinh C nằm ra cửa lớp. Thấy vậy cô P đã kéo áo học sinh.

Hình ảnh được cho là cô giáo lôi, kéo nữ sinh đang quỳ trước cửa lớp. (Ảnh cắt từ clip)

Trong biên bản làm việc và bản tường trình, cô P thừa nhận đây là hành động chưa chuẩn mực, xử lý nóng vội, gây hiểu lầm. Hiệu trưởng nhà trường đã nhắc nhở giáo viên P có hành vi kéo học sinh đứng lên chưa chuẩn mực, hành động chưa đúng với vị trí của giáo viên chủ nhiệm.

Đồng thời, hiệu trưởng nhà trường gọi điện cho bố học sinh C đến trường gặp gỡ, làm việc. Hiệu trưởng nhận trách nhiệm khi để xẩy ra vụ việc đáng tiếc, mong học sinh C và gia đình thông cảm về hành động kéo lê học sinh của cô P.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã quyết định chuyển công tác giảng dạy môn Giáo dục công dân và chủ nhiệm lớp 12D4 của nữ giáo viên này sang giáo viên khác. Khi có kết luận của cơ quan công an, nhà trường sẽ xử lý trách nhiệm của cá nhân.

Hiện công an huyện Sóc Sơn tiếp tục làm việc với các bên liên quan để tìm hiểu sự việc.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao đoạn clip một nữ sinh quỳ khóc trước cửa lớp đến kiệt sức, sau đó, cô giáo túm áo, kéo lê học sinh này. Đoạn clip được cho là quay tại hành lang lớp 12D4, trường THPT Đa Phúc (huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Theo nội dung clip, nữ sinh bị cô giáo đuổi ra ngoài hành lang và khóc đến mức kiệt sức. Thế nhưng cô giáo đi ra tiếp tục mắng khiến nữ sinh hoảng loạn ôm chân cô và liên tục nói "Em xin lỗi cô, cô tha cho em". Đỉnh điểm của vụ việc là hành động cô giáo túm cổ áo, kéo lê học sinh.