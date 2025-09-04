Trong 7 tháng đầu năm 2025, quỹ Bảo hiểm Y tế (BHYT) chi trả hơn 967 triệu đồng viện phí cho nữ sinh trú tại Hà Nội. Em không may mắc cùng lúc bệnh bạch cầu dạng nguyên bào, tổn thương võng mạc, viêm phổi và các vấn đề nghiêm trọng về cơ thể, phải điều trị dài ngày tại các cơ sở y tế chuyên sâu.

Đây là một trong nhiều trường hợp học sinh, sinh viên trên cả nước được quỹ BHYT hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh lớn trong năm nay.

Thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025, hơn 4,3 triệu lượt học sinh sinh viên khám chữa bệnh bằng BHYT, với tổng chi phí được quỹ chi trả gần 1.770 tỷ đồng.

Đáng chú ý, 20 học sinh, sinh viên được chi trả từ 200 triệu đến gần 1 tỷ đồng. Các trường hợp điển hình khác gồm như một bệnh nhân tại TP.HCM bị nhiễm trùng đường hô hấp, bạch cầu tủy, được hỗ trợ hơn 473 triệu đồng; một học sinh ở Nam Định bị u lympho, hội chứng động kinh và bạch cầu tủy, được chi trả hơn 452 triệu đồng.

Nhiều trường hợp khác cũng được hỗ trợ viện phí lớn khi không may mắc các bệnh nặng như nhiễm trùng huyết, suy tim, suy hô hấp, phải điều trị nhiều đợt, dài ngày.

Tấm thẻ bảo hiểm y tế được ví như chiếc phao cứu sinh với nhiều gia đình có con mắc bệnh hiểm nghèo. (Ảnh minh hoạ)

Theo BHXH Việt Nam, tấm thẻ BHYT giờ đây không chỉ là tấm thẻ bảo hiểm, mà là chiếc phao cứu sinh với nhiều gia đình có con em mắc bệnh hiểm nghèo.

Năm học 2024–2025, cả nước có hơn 20,8 triệu học sinh sinh viên tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 98,4%, tăng gần 1% so với năm học trước. Trong 6 tháng đầu năm 2025, quỹ đã chi trả hơn 2.075 tỷ đồng cho 4,3 triệu lượt khám chữa bệnh - tăng lần lượt 17% và 7,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Từ 1/7/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 188/2025/NĐ-CP, quy định học sinh sinh viên được ngân sách hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT. Nhờ đó, mức phí mỗi học sinh, sinh viên phải đóng giảm còn khoảng 631.800 đồng/năm, tiết kiệm 252.720 đồng so với năm trước.

Hiện cả nước có khoảng 20,5 triệu học sinh sinh viên thuộc diện tham gia BHYT (chưa tính con em lực lượng vũ trang được cấp thẻ miễn phí). Nghĩa là chỉ riêng trong năm học mới, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ khoảng một nửa chi phí BHYT cho hơn 20 triệu học sinh, sinh viên.

Trong bối cảnh năm học 2025–2026 được dự báo tiềm ẩn nhiều dịch bệnh, ngành bảo hiểm xác định mục tiêu 100% học sinh sinh viên tham gia BHYT, đảm bảo thế hệ trẻ được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, giảm gánh nặng tài chính cho gia đình khi có rủi ro sức khỏe.

Để đạt được mục tiêu này, ngành BHXH kêu gọi sự phối hợp chặt chẽ từ các cấp chính quyền, đặc biệt là sự vào cuộc tích cực của nhà trường, thầy cô giáo và phụ huynh trong việc tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT đúng hạn.