Nữ sinh được tặng hoa cho Tổng thống Mỹ Joe Biden chia sẻ những điều đã giúp ích cho em trong sự kiện quan trọng

Chiều 10/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đến sân bay Nội Bài bằng chiếc chuyên cơ Air Force One (Không lực 1), bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Joe Biden kể từ khi ông nhậm chức đầu năm 2021.

Trong lễ đón tại sân bay, một nữ sinh Thủ đô gây chú ý khi đại diện cho Việt Nam tặng hoa chào đón Tổng thống Joe Biden. Được biết, nữ sinh may mắn này là em Nguyễn Trà My, học sinh lớp 12H, Trường Phổ thông liên cấp Olympia, Hà Nội.

Nữ sinh Trà My được vinh dự tặng hoa Tổng thống Mỹ Joe Biden

Khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng vô cùng ý nghĩa

Trà My biết tin mình được chọn là người tặng hoa Tổng thống Joe Biden khoảng 1 tuần trước sự kiện. Em được hướng dẫn rất kỹ càng như phải nói như thế nào, trang phục ra sao, tâm thế đón tiếp,... Nữ sinh đã đi may gấp một bộ áo dài - trang phục truyền thống của Việt Nam để chuẩn bị cho cuộc gặp quan trọng.

Nhớ lại giây phút được gặp Tổng thống Joe Biden, Trà My cho biết: "Khi Tổng thống xuất hiện, mọi người rất vui mừng. Không khí lúc đó rất trang nghiêm, áp lực, an ninh thắt chặt. Em tặng hoa và nói chào mừng Tổng thống đến với Việt Nam, ông đã nói cảm ơn. Do khoảng cách từ máy bay đến xe ô tô rất gần nên thời gian trò chuyện chỉ vài câu rất ngắn và nhanh".

Với Trà My, khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng rất có ý nghĩa trong cuộc đời em. Bởi em nhận thức được rằng, mình đang đại diện cho cả thế hệ trẻ Việt Nam để gửi lời chào đến một chính trị gia có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới, trong một sự kiện tầm cỡ của quốc gia.

Những điều đã giúp ích cho em trong sự kiện quan trọng

Ngoài chuẩn bị kỹ về trang phục, tâm thế và phong thái, trước khi đón tiếp Tổng thống Mỹ, Trà My cũng tìm hiểu thêm một số vấn đề liên quan đến việc Việt Nam và Mỹ. Nữ sinh cho biết, các kiến thức mà em đã học được trước đó về lịch sử chính trị các quốc gia trong môn Humanities của Olympia hay phong thái làm việc của các chính trị gia, các nhà ngoại giao qua hoạt động đóng vai đại diện quốc gia tham dự Hội nghị Liên Hợp Quốc mà trường tổ chức, đã giúp ích em rất nhiều khi tham dự sự kiện lần này.

Trà My hiện đang học tại trường Phổ thông liên cấp Olympia

Sau sự kiện, Trà My đã quay lại tập trung cho việc học tập. Ở trường, em nhiều năm liền là học sinh giỏi, được thầy cô đánh giá là học sinh tích cực và hoà nhã. Do năm nay là cuối cấp nên Trà My quyết tâm học giỏi, đạt điểm cao để thực hiện mục tiêu đỗ vào ngôi trường yêu thích ở Australia để học chuyên ngành Nha khoa.