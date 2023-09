Phá vỡ "tư duy lối mòn", nữ sinh Phổ thông Năng khiếu thành công chinh phục học bổng danh giá

Một số thành tích học thuật, ngoại khóa của Nguyên Khanh

Giải thưởng học thuật:

+ Giải Vàng Kỳ thi Olympic Toán - Khoa học quốc tế StemCo 2022.

+ Giải nhì Kỳ thi Ngôn ngữ quốc tế WILLKOMMEN.

+ Giải Bạc Kỳ thi SEAMO - Southeast Asian Mathematical Olympiad (National Round).

+ Certificate of Genius & Certificate of Excellence in GC International Mathematics Olympiad.

+ Điểm tuyển sinh lớp 10 top 1,2% tỉnh Đăk Lăk cùng nhiều học bổng đầu vào cấp 3 toàn phần.

+ 1 trong 6 bạn được chọn tham gia STEM High School Internship của Abbott.

Hoạt động ngoại khóa:

+ Phó ban Chuyên môn 1 dự án kinh tế - kinh doanh 7,5k follower; tổ chức cuộc thi kinh tế giúp thí sinh chuẩn bị cho VEO và IEO; dự án dịch 250+ bài viết kiến thức kinh tế trên Wikipedia từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

+ Trợ lý nghiên cứu cho 2 dự án nghiên cứu (1 toàn cầu và 1 từ Abu Dhabi).

+ Founder của 1 dự án về giáo dục giới tính.

+ Operations Manager của 1 dự án khuyến khích người trẻ trở thành công dân toàn cầu mang bản sắc Việt.

+ Điều phối viên của 1 dự án dạy nghiên cứu kết hợp với Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên, chuyên gia từ ĐHQG và TPHCM.

+ Ban tổ chức cuộc thi về du lịch bền vững.

+ Tham gia chương trình exchange giữa PTNK và Takada High School (Japan), mỗi trường chọn 10 người.

+ Biên tập viên của The Elderly of Saigon.