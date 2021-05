Nữ sinh có màn "bẻ lái" gắt nhất Olympia: Đang xếp chót bất ngờ vượt mặt đối thủ, ẵm luôn vòng nguyệt quế

Đường Lên Đỉnh Olympia vừa khép lại trận thi tuần 3, tháng 2, quý 3 với sự kịch tính và hấp dẫn đến từ 4 nhà leo núi. Tập thi lần này khiến khán giả không khỏi hồi hộp vì sự bám đuổi điểm số của các thí sinh, người chiến thắng chỉ được xác định ở câu hỏi cuối cùng trong vòng thi Về đích.

Người may mắn được đội vòng nguyệt quế của tuần thi này đó là bạn Đỗ Thị Phương Nga (THPT Trần Phú, Lâm Đồng). 3 bạn cùng chơi với cô gái nhỏ nhắn này là Nguyễn Hải Lâm (THPT Phúc Thọ, Hà Nội), Nguyễn Thảo Anh Thư (THPT Chuyên Long An, Long An), Dương Minh Hiển (THPT Kiến An, Hải Phòng).

Ảnh: Fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia

Phương Nga được MC Diệp Chi giới thiệu ngay ở đầu phần thi Khởi động là một cô gái cá tính, mạnh mẽ, cô nàng đứng ở vị trí tiền đạo trong đội bóng đá nữ của lớp. Trải qua 12 câu hỏi của mình, 10X dành được 80 điểm. Cô nàng chỉ xếp sau Minh Hiển ở vòng thi này.

Qua phần thi Vượt chướng ngại vật, dù chỉ mới lật mở được 1 hàng ngang nhưng cô bạn Anh Thư từ Long An đã quyết định nhấn chuông trả lời. Với sự nhanh tay và nhạy bén của mình, 10X đã bứt phá vươn lên dẫn đầu với 130 điểm, xếp theo sau là Minh Hiển và Phương Nga cùng với 90 điểm.

Ở vòng thi Tăng tốc, cả 4 thí sinh đều tận dụng 4 câu hỏi để nâng cao điểm số của mình. Người thể hiện mình trong phần thi này tốt nhất là chàng trai đến từ đất cảng Minh Hiển. Trong 4 lần trả lời đúng thì anh chàng đã có 3 lần là người nhanh tay nhất. Qua đó, 10X này đã soán ngôi đầu.

Ảnh: FBNV

Ở phần thi Về đích, Phương Nga gặp khó khi đang là người xếp cuối đoàn đua. Xếp hạng này vẫn duy trì đến ngay trước phần thi của cô nàng. Nhưng không vì những áp lực điểm số mà cô gái phố hoa đánh mất chính mình. Ngược lại, 10X đã làm rất tốt với gói câu hỏi 20 - 10 - 20 của mình cùng 1 ngôi sao hy vọng. Dứt khoát đưa ra đáp án ở từng câu hỏi, dần dần khoảng cách giữa cô gái này với 3 thí sinh được rút ngắn lại.

Trước câu hỏi tiếng Anh 20 điểm có đặt ngôi sao hy vọng, cô nàng đã thể hiện bản lĩnh của một "tiền đạo" để ghi bàn thắng quyết định, qua đó, giúp mình từ vị trí đứng chót vươn lên dẫn đầu và cũng là người chiến thắng cuối cùng. Thành tích này khiến MC Diệp Chi phải thốt lên: "Cú ghi bàn cực kỳ hoành tráng!"

Như vậy, Phương Nga là nữ sinh thứ hai đoạt vòng nguyệt quế tuần của mùa thi Olympia thứ 21. Cô bạn sẽ cùng Minh Hiển - người có điểm xếp thứ nhì cao nhất tháng bước vào trận thi tháng 2 - quý 3 vào tuần sau.