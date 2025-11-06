Bài văn tả mẹ của học sinh lớp 5 khiến mẹ ngượng chín mặt, chỉ muốn nhắn tin từng người để đính chính

Học sinh tiểu học luôn là "kho báu" của những câu chuyện hài hước nhờ trí tưởng tượng vô biên và lối nhìn đời cực kỳ ngây ngô, tự nhiên. Cũng vì thế mà mỗi khi đọc những bài văn tả người thân của các em, ai nấy đều phải bật cười vì sự hồn nhiên và những câu chữ đáng yêu đến mức không đỡ nổi.

Mới đây, cộng đồng mạng thi nhau đào lại bài tập làm văn của một cậu bé lớp 5 với chủ đề tả người thân. Không miêu tả mẹ bằng những lời khen quen thuộc như "mẹ em hiền dịu", "mẹ em đảm đang"..., cậu nhóc lại chọn hướng đi không giống ai khi kể lại cảnh mẹ tập thể dục mùa dịch.

Bằng giọng văn chân thật đến mức "bóc phốt", em viết: "Trong thời đại Cô - vi (Covid-19) cũng phải có sức khỏe tốt để hệ miễn dịch tốt. Mẹ em cũng vậy, mẹ tập Yoga online. Mỗi lần mẹ tập mồ hôi chảy đầm đìa, mở cửa ra là sóng thần đánh ra cộng với mùi hôi khiến không ai dám vô. Mẹ tập rất chăm chỉ, cứ 5 phút mẹ lại lấy điện thoại nhắn tin. Có lúc bạn mẹ gọi tới mẹ lại lấy điện thoại tán dóc cả tiếng đồng hồ, hết cả buổi tập. Và đó là 1 buổi tập chăm chỉ của mẹ em".

Bài văn từng gây bão mạng.

Bài văn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến ai đọc cũng không thể nhịn cười. Dù được viết từ năm 2020, đến nay nó vẫn được chia sẻ lại như một "huyền thoại văn học tiểu học". Không rõ người mẹ trong câu chuyện khi đọc có nên tự hào vì con tả quá chân thật hay khóc thét vì bị bóc trần thói quen tập thể dục kiểu… nghỉ nhiều hơn tập. Nhưng rõ ràng, đằng sau những dòng kể vừa buồn cười vừa gây bực ấy là tình cảm yêu quý mẹ vô cùng dễ thương của cậu bé.

Cư dân mạng để lại hàng loạt bình luận dí dỏm:

- Tôi mà là giáo viên chấm bài này thì cho 10 điểm ngay, thành thật và sáng tạo vô cùng.

- Sau này mẹ nhớ tập nghiêm túc, không khéo con lại viết mẹ tập gym online mà mãi không ốm mất thôi!

- Hình ảnh "sóng thần đánh ra" đúng là đỉnh cao ví von, đọc mà tưởng tượng rõ mồn một luôn!

- Người mẹ xem xong chỉ thốt lên "ôi thôi chết".

Bạn thì sao, nếu là mẹ của cậu nhóc này, bạn sẽ cười trước sự hóm hỉnh hay xấu hổ vì bị "bóc phốt" công khai như thế?