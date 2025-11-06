Trường hợp này được ghi nhận tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc).

Theo hồ sơ bệnh án, ngày 20/3, bệnh nhân đi khám trước khi làm thủ thuật cấy tóc tại một cơ sở thẩm mỹ. Kết quả sàng lọc cho thấy xét nghiệm kháng thể giang mai dương tính. Điều tra dịch tễ ghi nhận bệnh nhân có nhiều bạn tình và từng quan hệ không an toàn.

Khám chuyên khoa cho thấy da vùng thân mình, chân tay và lòng bàn tay không có ban đỏ - dấu hiệu thường gặp ở một số trường hợp giang mai. Tuy nhiên, vùng sinh dục xuất hiện tổn thương hỗn hợp.

Các xét nghiệm chuyên sâu sau đó xác nhận tình trạng nhiễm nhiều tác nhân cùng lúc: xét nghiệm giang mai dương tính; HPV có tuýp 6, 53, 54; và nhiều loại mycoplasma gây bệnh tại đường sinh sản (bao gồm Ureaplasma urealyticum và Mycoplasma genitalium). Xét nghiệm tế bào học cổ tử cung (TCT) ghi nhận biến đổi nhẹ dạng tổn thương biểu mô vảy mức độ thấp.

Khi tái khám sau 1 tuần điều trị, tổn thương phẳng quanh hậu môn thu nhỏ rõ rệt, phản ứng đặc trưng của tổn thương do giang mai sau điều trị kháng sinh. Song song với liệu pháp penicillin, bệnh nhân cũng được thực hiện đốt điện và tiêm interleukin-2 tại chỗ để xử lý tổn thương sùi mào gà. Đến ngày 24/4, các tổn thương vùng hậu môn - âm hộ - âm đạo đã biến mất, xét nghiệm lại không còn phát hiện các tác nhân viêm nhiễm nói trên.

Các bác sĩ nhận định hiện tượng đồng nhiễm nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục là tình trạng khá phổ biến trong nhóm người trẻ có hoạt động tình dục.

Một số nghiên cứu ghi nhận ở phụ nữ dương tính HPV, tỷ lệ nhiễm Ureaplasma urealyticum có thể cao gấp 6 lần so với nhóm âm tính HPV. Hai tác nhân này có thể tương tác, làm tăng nguy cơ tổn thương tiền ung thư cổ tử cung, điều trùng khớp với kết quả TCT của trường hợp nói trên.

Để phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs), điều quan trọng nhất là phải hiểu rằng bệnh không chỉ lây qua quan hệ tình dục xâm nhập, mà còn có thể lây qua đường miệng, hậu môn và tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết, máu, vết thương. Một số bệnh rất phổ biến như lậu, giang mai, Chlamydia, HPV, HIV.

Dưới đây là những biện pháp phòng tránh hiệu quả:

- Quan hệ tình dục an toàn: sử dụng bao cao su đúng cách và đều đặn trong mỗi lần quan hệ, kể cả quan hệ miệng hoặc hậu môn. Bao cao su là biện pháp có bằng chứng bảo vệ tốt nhất.

- Chung thuỷ một bạn tình, hạn chế số lượng bạn tình: càng nhiều bạn tình, nguy cơ nhiễm bệnh càng tăng.

- Không dùng chung dụng cụ cá nhân có thể dính máu hoặc dịch cơ thể như dao cạo râu, bàn chải đánh răng, kim xăm, kim tiêm.

- Tiêm phòng HPV và viêm gan B: đây là những vắc xin có thể bảo vệ trước những bệnh lây qua đường tình dục nghiêm trọng (HPV có thể gây ung thư cổ tử cung, miệng - họng).

- Kiểm tra sức khoẻ định kỳ: nếu đang trong nhóm nguy cơ cao (quan hệ không bảo vệ, nhiều bạn tình), nên xét nghiệm bệnh lây truyền tình dục theo khuyến cáo 6-12 tháng/lần, hoặc ngay khi có triệu chứng bất thường.

- Không tin tuyệt đối vào “ngoài nhìn bình thường là không bệnh”: nhiều bệnh như HPV, Chlamydia không có biểu hiện rõ, bệnh vẫn âm thầm lây cho bạn tình.

