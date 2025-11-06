Tuần thai thứ 40: Bé yêu lớn như trái bí ngô nhỏ, sẵn sàng sinh ra.

Mẹ tăng cân, bụng to rõ, có thể co bóp tử cung thường xuyên hoặc áp lực bụng dưới tăng.

Uống axit folic, bổ sung kẽm, theo dõi cử động bé.

Mẹ hãy tận hưởng những khoảnh khắc cuối thai kỳ với tâm trạng háo hức nhé!

Tổng quan về tuần thai thứ 40

Trong tuần thai thứ 40, bé yêu đạt bước tiến quan trọng: đủ tháng, phổi hoàn thiện, và khả năng sống sót ngoài tử cung gần 100% mà không cần chăm sóc đặc biệt. Nhau thai vẫn cung cấp dinh dưỡng và oxy, dù có thể giảm hiệu quả. Mẹ cảm thấy tràn đầy sức sống, nhưng có thể co bóp tử cung thường xuyên hoặc áp lực bụng dưới tăng do bé sẵn sàng sinh.

Đây là giai đoạn mẹ sẵn sàng cho sinh nở. Mẹ hãy giữ tâm trạng vui vẻ để chào bé yêu nhé!

Kích thước và cân nặng của em bé

Ở tuần thai thứ 40, bé yêu là một thai nhi, dài khoảng 50-52 cm (tính từ đầu đến gót chân, như trái bí ngô nhỏ hay quả dưa hấu to một chút), nặng 3.3-3.6 kg, với tim đập mạnh (120-160 lần/phút).

Bé yêu và cơ thể mẹ thay đổi thế nào?

Cơ thể mẹ

- Hormone ổn định: Progesterone và estrogen hỗ trợ thai kỳ, làm tử cung mở rộng, có thể gây co bóp tử cung thường xuyên, áp lực bụng dưới tăng, hoặc đi tiểu thường xuyên.

- Bụng to rõ: Tử cung lớn hơn, khiến bụng to rõ, dễ thấy trong mọi trang phục, dù mẹ mặc đồ rộng rãi.

- Tăng cân: Mẹ có thể tăng 13-15 kg (tùy cơ địa), do thai nhi, nhau thai, và nước ối phát triển.

- Thay đổi khác: Mẹ tràn đầy sức sống, tiết dịch âm đạo (trắng đục, không mùi, có thể nhiều hơn), tóc và móng mọc nhanh, da sáng mịn hoặc có đốm nám. Co bóp tử cung thường xuyên (Braxton Hicks hoặc chuyển dạ sớm) để chuẩn bị sinh nở, và áp lực bụng dưới tăng do bé tụt sâu. Đi tiểu thường xuyên hoặc đau lưng nhẹ vẫn có thể tiếp diễn.

Bé yêu

- Bé yêu là một thai nhi, dài khoảng 50-52 cm (tính từ đầu đến gót chân, như trái bí ngô nhỏ), nặng 3.3-3.6 kg, với tim đập mạnh (120-160 lần/phút).

- Bé đủ tháng, phổi hoàn thiện, và lớp mỡ dưới da dày hơn, giúp bé tròn trịa và điều hòa thân nhiệt. Bé thường ở ngôi đầu, tụt sâu vào khung chậu.

- Siêu âm cho thấy bé cử động rõ nhưng rất ít hơn (đá, xoay, nấc cụt) do không gian tử cung rất hẹp, với da hồng hào và móng tay dài hơn. Thật tuyệt vời!

Triệu chứng mẹ có thể gặp trong tuần thai thứ 40

Trong tuần thứ 40 của thai kỳ, triệu chứng mang thai rõ hơn trong tam cá nguyệt thứ ba:

- Tràn sức sống: Mẹ tràn đầy năng lượng, dù có thể mệt khi đi lại hoặc nằm ngửa.

- Bụng to rõ: Tử cung lớn khiến bụng to rõ, dễ thấy trong mọi trang phục, dù mẹ mặc đồ rộng.

- Cử động thai: Mẹ cảm nhận bé đá hoặc lăn rõ nhưng rất ít hơn, do không gian tử cung rất hẹp.

- Co bóp tử cung thường xuyên: Co bóp Braxton Hicks hoặc chuyển dạ sớm đều hơn, có thể đau nhẹ.

- Áp lực bụng dưới tăng: Bé tụt sâu gây áp lực mạnh, có thể khó chịu khi ngồi hoặc đi lại.

- Đi tiểu thường xuyên: Áp lực lên bàng quang khiến mẹ đi tiểu nhiều lần, đặc biệt vào ban đêm.

- Tiết dịch âm đạo: Dịch trắng đục, không mùi, có thể nhiều hơn; nếu ngứa, có mùi, hoặc màu bất thường, hãy đi khám.

- Da sáng hoặc nám: Hormone khiến da sáng mịn hoặc xuất hiện đốm nám trên mặt.

- Đau lưng nhẹ: Trọng lượng thai và thay đổi tư thế có thể gây đau lưng.

Nếu mẹ thấy co bóp tử cung đau, máu đỏ tươi, vỡ ối, hoặc cử động bé giảm, hãy liên hệ bác sĩ ngay.

Tips chăm sóc cho mẹ trong tuần thai thứ 40

Chăm sóc thể chất

- Tiếp tục axit folic: Mẹ hãy uống 400 mcg axit folic mỗi ngày để hỗ trợ não và tủy sống bé phát triển.

- Ăn uống cân đối: Chọn thực phẩm giàu kẽm (hạt bí, đậu phộng), chất xơ (rau xanh, ngũ cốc nguyên cám), và protein (thịt nạc, đậu) để giảm táo bón và hỗ trợ bé sẵn sàng sinh. Ăn bữa nhỏ, tránh đồ cay hoặc dầu mỡ. Hạn chế caffeine (dưới 200mg/ngày).

- Nghỉ ngơi hợp lý: Ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm, nằm nghiêng trái với gối kê chân, và nghỉ ngắn ban ngày nếu mệt.

- Tập thư giãn cơ: Yoga bầu hoặc thư giãn cơ nhẹ giúp giảm áp lực bụng dưới và chuẩn bị sinh nở, nhưng tránh vận động quá sức.

- Chăm sóc da: Dùng kem dưỡng ẩm tự nhiên (dầu dừa, lô hội) để giữ da mềm mại và giảm khô.

- Mặc quần áo thoải mái: Chọn váy bầu, quần co giãn để phù hợp với bụng ngày càng lớn.

Chăm sóc tinh thần

- Thư giãn với nhạc nhẹ, đọc sách, hoặc thiền để giảm căng thẳng và giữ tâm trạng vui vẻ.

- Kết nối với bạn đời, gia đình, hoặc nhóm mẹ bầu để chia sẻ niềm vui khi bé sẵn sàng sinh ra.

- Nếu lo lắng về co bóp tử cung hoặc sinh nở, hãy trao đổi với bác sĩ để được giải đáp.

Duy trì thai kỳ khỏe mạnh

- Tránh rượu, thuốc lá, và chất kích thích để bảo vệ bé yêu.

- Uống đủ nước (2-2.5 lít/ngày) để giảm táo bón, đi tiểu thường xuyên, và hỗ trợ tuần hoàn máu.

- Theo dõi triệu chứng bất thường và duy trì lịch khám định kỳ với bác sĩ.

Những điều mẹ cần lưu ý trong tuần thai thứ 40

- Khám thai định kỳ: Mẹ cần khám thai hàng tuần để kiểm tra tim thai, ngôi thai, cổ tử cung, và dấu hiệu sinh nở.

- Hiểu co bóp chuyển dạ: Co bóp đều, đau, cách 5-10 phút, hoặc kèm vỡ ối, máu đỏ tươi là dấu hiệu chuyển dạ. Đi khám ngay.

- Theo dõi cử động bé: Ghi lại các lần bé đá hoặc lăn trên ứng dụng theo dõi thai kỳ để nắm rõ sự phát triển của bé.

- Bé đủ tháng: Bé có khả năng sống sót ngoài tử cung gần 100% mà không cần chăm sóc đặc biệt, nhưng mẹ cần theo dõi dấu hiệu sinh.

- Chuẩn bị sinh nở: Mẹ nên kiểm tra lại túi đồ đi sinh, xác nhận phương pháp sinh (thường/sinh mổ), và liên hệ bệnh viện nếu cần.

Câu hỏi mẹ hay thắc mắc

1. Co bóp tử cung thường xuyên tuần 40 có phải chuyển dạ?

Co bóp đều, đau, cách 5-10 phút, hoặc kèm vỡ ối là dấu hiệu chuyển dạ. Nếu chỉ nhẹ, không đều, là Braxton Hicks. Đi khám nếu nghi ngờ.

2. Áp lực bụng dưới tăng tuần 40 làm sao giảm?

Tập thư giãn cơ, dùng gối kê chân, và nghỉ ngơi thường xuyên để giảm áp lực bụng dưới.

3. Cử động thai tuần 40 khác tuần 39 thế nào?

Bé cử động rõ nhưng rất ít hơn do không gian tử cung rất hẹp, thường rõ khi mẹ nghỉ hoặc sau bữa ăn.

4. Khám thai tuần 40 kiểm tra gì?

Bác sĩ kiểm tra tim thai, ngôi thai, cổ tử cung, và có thể siêu âm để đánh giá sự phát triển và dấu hiệu sinh.

5. Làm sao hỗ trợ bé sẵn sàng sinh ra tuần 40?

Bổ sung kẽm (hạt bí, đậu phộng) và protein (thịt nạc, đậu) để hỗ trợ bé khỏe mạnh và sẵn sàng sinh.

Tóm tắt nhanh: 5 hành động cuối thai kỳ tuần thứ 40