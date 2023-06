Nữ phụ được yêu thích ở "Hoa Vương" khổ sở vì bọng mắt sưng to khi khóc

Dù chỉ đóng vai phụ trong phim truyền hình Hoa Vương nhưng Lê Tam Triều Dâng vẫn thu hút nhiều sự chú ý. Ở dự án này, Lê Tam Triều Dâng đóng vai Hoàng Yến - cô gái mới 20 tuổi đã bị mẹ là bà Yên Đan (Thanh Thúy) ép lấy chồng.

Hoàng Yến có tính cách khá ngây thơ, cô nàng chỉ thích ăn chơi nhảy múa, không thích làm việc nhà và cũng không muốn lấy chồng. Tuy nhiên, vì bị ép buộc, Hoàng Yến đành đóng giả tiểu thư ngoan hiền để lấy lòng mẹ chồng tương lai là bà Trà My (Hồng Ánh). Dẫu vậy, trong 1 lần lỡ uống say quá chén, Hoàng Yến đã múa cột trong quán bar rồi bị quay clip và chia sẻ lên mạng xã hội.

Lê Tam Triều Dâng đóng vai Hoàng Yến trong phim "Hoa Vương".

Chính vụ việc ầm ĩ này đã làm bà Yên Đan tức giận, không chút thương xót nào, bà Yên Đan đánh con gái, đồng thời dọa cắt tóc, cạo trọc đầu nếu như còn dám tái phạm. Lê Tam Triều Dâng chia sẻ rằng, khi đóng cảnh tay đôi với Thanh Thúy, cô có rất nhiều cảm xúc. Đặc biệt, với mỗi lần khóc lóc sau khi bị mẹ mắng, Lê Tam Triều Dâng đều vướng phải tình huống oái oăm, cần phải nói ngay để khán giả không hiểu lầm là cô chẳng biết diễn.

"Em quay cảnh bị mẹ kiểm soát tinh thần, vì bị áp bức quá nên bật khóc. Kiểu như là em sẽ khóc bù lu bù loa lên nhưng vì cơ địa có chỗ khác người nên nhiều khi khán giả không biết là em đang khóc hay đang cười. Em thực sự có phần khổ sở vì điều này, nó khiến các cảnh quay khóc lóc của em bị ảnh hưởng. Em chỉ cần khóc trong 1 - 2 take đầu tiên là bọng mắt sưng to lên. Mắt em vốn đã nhỏ, bọng mắt càng sưng to thì khán giả nhìn lại chẳng thấy mắt em đâu. Vậy nên, dù nước mắt có chảy ra, khán giả cũng không biết là em khóc. Biết được nhược điểm nên em rất cố gắng tập trung, mong là khán giả xem phim sẽ cảm nhận được", Lê Tam Triều Dâng nói.

Lê Tam Triều Dâng đóng vai con gái của Thanh Thúy.

Bọng mắt của nữ diễn viên liên tục sưng to khi quay cảnh khóc.

Bên cạnh đó, Lê Tam Triều Dâng cũng bộc bạch rằng trong phim ngoài Otis Đỗ Nhật Trường thì cô còn có nhiều cảnh quay đáng chú ý với Gin Tuấn Kiệt: "Sau rất nhiều màn đấu đá căng thẳng thì sự xuất hiện của em và anh Gin Tuấn Kiệt giống như là mang đến cho khán giả nguồn năng lượng vui vẻ, tích cực. Tuy nhiên, vì trước đây em và anh Gin đã hợp tác trong 1 số dự án rồi nên thực lòng có chút mong mỏi là sẽ có thêm gì đó mới lạ trong các phim sau".

Vai diễn của Lê Tam Triều Dâng trong "Hoa Vương" được yêu thích vì hồn nhiên, vui vẻ.

Nói về việc nhân vật Hoàng Yến đang được khán giả ủng hộ chuyện vùng lên, thoát khỏi sự áp bức của mẹ ruột, Lê Tam Triều Dâng bày tỏ: "Hoàng Yến là cô gái sống trong sự bảo bọc của bố mẹ, cô ấy hài lòng với những gì mình có và không dám phản kháng dù bị ép lấy chồng khi mới 20 tuổi. Tuy nhiên, trải qua nhiều chuyện và chứng kiến cảnh nhiều người đang đấu tranh vì ước mơ, Hoàng Yến mới xem đó là nguồn năng lượng để từ bỏ những gì mình đang có. Còn việc đấu tranh thế nào thì phải đến khi xem phim khán giả mới thấy được".