Nam chính phim "Hoa Vương" gặp khó khăn khi quay cảnh khóc

Phim truyền hình Hoa Vương do Hồng Ánh, Anh Thư, Otis Đỗ Nhật Trường đóng chính hiện vẫn đang phát sóng và thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả.



Trong phim, Otis Đỗ Nhật Trường đóng vai Đăng Khoa, con trai của bà Trà My (Hồng Ánh) và ông Quang Hải. Bà Trà My là vợ thứ hai của ông Hải, vì sợ Đăng Khoa không giành được quyền thừa kế tài sản xuất bà Trà My không ngại bày mưu tính kế để triệt hạ cậu con trai lớn là Hải Đăng (Ngọc Quỳnh).

Nam diễn viên trẻ đóng vai con trai của Hồng Ánh.

Dẫu vậy, Đăng Khoa không hề muốn làm người thừa kế. Anh chàng học làm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ theo mong ước của mẹ. Đến lúc đi làm, Đăng Khoa lại cảm thấy ngột ngạt, khó chịu và quyết định nghỉ việc. Đồng thời, Đăng Khoa cũng từ chối cuộc hôn nhân vì mục đích kinh tế do mẹ sắp đặt.

Biết con trai không thích lấy vợ, bà Trà My đã gây áp lực bằng việc kể khổ. Trong 1 lần đi ra ngoài cùng con trai, bà Trà My khóc lóc bảo rằng mình chịu đựng suốt 30 năm để giành tài sản cho Đăng Khoa. Đăng Khoa dù có không thích đi nữa vẫn phải làm theo lời mẹ. Lúc này, Đăng Khoa mới ôm mẹ và khóc. Sợ mẹ nhảy xuống mỏm đá tự sát nếu như mình không làm theo ý muốn, Đăng Khoa đã tạm chấp nhận yêu cầu.

Đỗ Nhật Trường và Hồng Ánh cùng quay cảnh gào khóc trên mỏm đá.

Với cảnh 2 mẹ con khóc lóc giằng xé nội tâm này, Otis Đỗ Nhật Trường cho biết anh đã gặp không ít khó khăn. Vì quay cảnh khóc ở ngoài trời nên Đỗ Nhật Trường không kiểm soát được biểu cảm trên gương mặt, đặc biệt là nước mắt và nước mũi. Do gió thổi liên tục vào mặt nên Otis đã gặp tình huống dở khóc dở dười.

"Mình đã khóc hết bằng cả trái tim, kiểu như cứ đụng vô là khóc vậy đó. 2 mẹ con mình diễn cảnh đó mà không biết làm sao nữa, mình chỉ cảm thấy có điều gắn kết cực kỳ. Trong phim, 2 mẹ con có cảnh khẩu chiến đẫm nước mắt. Mình xem phim Hàn Quốc, thấy các diễn viên Hàn khóc sao mà đẹp quá, còn mình khi khóc chỉ toàn là chảy nước mũi. Vì đứng trên mỏm đá, gió thổi mạnh đánh về phía mẹ Hồng Ánh nên thực sự rất khó khăn. Nhưng vì đang diễn nên mình cứ kệ luôn, kiểu như nhập tâm rồi không lau nước mũi nữa. Đến lúc quay xong, mẹ Ánh mới bảo: Trời ơi muốn chết với con luôn, thấy ghê quá", Otis Đỗ Nhật Trường chia sẻ.

Nam diễn viên đã gặp tình huống dở khóc dở cười vì không kiểm soát được cơ thể.

Bên cạnh đó, Otis Đỗ Nhật Trường cũng lần đầu tâm sự về hoàn cảnh gia đình. Nam diễn viên cho biết, nhân vật trong phim được mẹ bảo bọc, chở che từ nhỏ khiến cho anh nhớ đến người mẹ ngoài đời thực của mình.

Hồng Ánh khiến cho Đỗ Nhật Trường nhớ đến người mẹ ngoài đời thực của mình.

Mẹ Đỗ Nhật Trường cũng rất yêu thương anh, chỉ có điều bà không ở cạnh anh thường xuyên. Nam diễn viên kể: "Mình không được ở gần mẹ, ngay từ khi còn bé mình đã sống cùng ông bà ngoại suốt 7-8 năm rồi. Sau đó, mẹ mới cho mình vào Phan Thiết để ở gần nhau hơn. Mình nhớ cái khoảnh khắc mỗi lần mẹ về thăm mình, ở nhà có 1 cái trụ, mình ôm cái trụ đó và nhìn mẹ. Rồi mẹ bước lên xe, mình nhìn theo và nghĩ trong đầu rằng không biết khi nào mẹ mới trở lại. Hồi còn bé, vì hoàn cảnh gia đình mà mình được gửi ở khắp nơi, cứ mỗi lần có điện thoại bàn gọi tới là mình cầm lấy rồi hỏi ngay: Mẹ ơi, mẹ ở đâu vậy, sao mẹ không đến thăm con. Nhưng thật ra người gọi không phải mẹ, đấy chỉ là 1 người gọi tới rủ chị gái mình đi học thôi. Vậy mà mình vẫn không tin, mình cứ nhất quyết bảo rằng đấy là mẹ".