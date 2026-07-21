Bánh mì là món ăn sáng quen thuộc của vô số dân văn phòng và người bận rộn. Thế nhưng ít ai ngờ rằng chỉ một sơ suất nhỏ trong cách chế biến cũng đủ biến nó thành chất độc bào mòn thận từng ngày chứ không chỉ hại dạ dày.

Đó chính là thảm cảnh mà cô Phương (Đài Loan, Trung Quốc), một nữ nhân viên văn phòng ngoài 30 tuổi vừa gặp phải, khi chỉ số lọc cầu thận chỉ còn 65 và đang có xu hướng giảm "không phanh". Nguyên nhân không đến từ thuốc lá, rượu bia hay trà sữa, mà bắt nguồn từ chính món bánh mì healthy cô ăn mỗi sáng.

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Chất độc "phá thận" núp bóng món ăn healthy

Bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (Đài Loan, Trung Quốc) chia sẻ, cô Phương hoàn toàn không có tiền sử bệnh mãn tính. Ban đầu, bác sĩ nghi ngờ cô lén dùng thuốc thảo dược không rõ nguồn gốc hoặc ăn nhiều đồ dầu mỡ, nhưng kết quả điều tra thói quen ăn uống lại chỉ ra sự thật bất ngờ.

Khi đi sâu tìm hiểu, Bác sĩ Hồng mới bàng hoàng phát hiện ra vấn đề nằm ở cách ăn bánh mì tưởng lành mạnh nhưng hại vô cùng của cô Phương. Cô khẳng định bản thân sống rất kỷ luật, chỉ ăn một lát bánh mì nướng nguyên cám cho bữa sáng, tuyệt đối không phết bơ hay mứt ngọt. Thế nhưng đây lại là nguồn cơn bệnh thận.

Để bánh mì nguyên cám có độ thơm ngon, giòn rụm mà không cần dùng đến bơ hay mứt, cô Phương luôn nướng bánh mì trong lò ở nhiệt độ cao cho đến khi bề mặt chuyển sang màu vàng đậm, cháy xém.

Nghe cô Phương tự hào chia sẻ mẹo ăn kiêng này, bác sĩ Hồng nửa đùa nửa thật trên Health 2.0 rằng ông "suýt ngất xỉu". Ông lập tức cảnh báo cô gái trẻ rằng việc nướng cháy thực phẩm kiểu này khi đi vào cơ thể : “Không khác gì ăn keo dính”.

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Bác sĩ Hồng giải thích, khi bánh mì được nướng ở nhiệt độ quá cao, gây cháy xém trong lò nướng sẽ tạo ra lượng lớn độc tố monochloropropanediol (3-MCPD) và acrylamide. Khi đi vào cơ thể, những chất độc này hoạt động như một lớp keo siêu dính độc hại bám chặt vào các mao mạch. Bộ lọc của thận liên tục bị tắc nghẽn và viêm nhiễm bởi các chất độc này, dẫn đến xơ cứng mạch máu và làm suy giảm chứ năng thận nhanh hơn.

May mắn là với trường hợp của cô Phương, chưa tới mức phải chạy thận. Bác sĩ Hồng nhấn mạnh điều quan trọng nhất là phải cắt đứt ngay nguồn nạp độc tố. Bác sĩ yêu cầu cô dừng triệt để thói quen nướng cháy thực phẩm, đồng thời lập kế hoạch theo dõi sát sao, kết hợp điều chỉnh chế độ dinh dưỡng giảm tải áp lực lọc cho thận và tăng cường bổ sung chất chống oxy hóa để bảo vệ các tế bào thận chưa bị xơ hóa.

3 sai lầm điển hình khi ăn bánh mì tàn phá thận

Bên cạnh việc nướng cháy bánh mì, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường cảnh báo 3 thói quen tai hại khi ăn bánh mì mà rất nhiều người đang mắc phải khiến thận bị "bức tử" âm thầm:

- Nuốt trọn lượng muối và đường ẩn khổng lồ: Nhiều người chọn bánh mì ruốc thịt, bánh mì hành lá cho bữa sáng hoặc bánh mì dứa, bánh mì đậu đỏ cho bữa xế vì nghĩ đây là món ăn nhẹ. Thực chất, để giữ độ mềm xốp, nhà sản xuất nạp rất nhiều natri và đường tinh luyện ẩn giấu bên trong, hai tác nhân hàng đầu tàn phá mạch máu nhỏ ở thận.

- Ăn bánh mì đơn thuần không kèm chất đạm hay xơ: Chỉ giải quyết bữa ăn bằng nhiều lát bánh mì sẽ khiến lượng lớn carbohydrate xả thẳng vào cơ thể. Tình trạng này vừa gây biến động đường huyết dữ dội, vừa thiếu hụt các chất chống oxy hóa cần thiết để bảo vệ thận, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm mãn tính.

- Lạm dụng bánh mì nguyên cám khi thận đã yếu: Bánh mì nguyên cám rất giàu phốt pho và chất xơ. Tuy nhiên, với những người đã bị suy thận mãn tính từ giai đoạn 3B trở lên, việc ăn bánh mì nguyên cám thường xuyên lại vô tình nạp quá tải phốt pho, khiến chức năng lọc của thận càng tổn thương nặng nề.

Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn không cần gạch tên bánh mì khỏi thực đơn, chỉ cần thay đổi cách thưởng thức. Bác sĩ Hồng khuyến nghị, nếu ăn bánh mì nướng, chỉ nướng bánh ở nhiệt độ vừa phải đến khi đạt độ nóng nhẹ, phải loại bỏ các phần viền hoặc bề mặt bị cháy xém.

Thay vì ăn bánh mì không, hãy luôn kết hợp cùng một quả trứng luộc, một ly sữa đậu nành không đường và một ít rau củ tươi. Lượng chất chống oxy hóa dồi dào từ rau quả đóng vai trò như chất giải độc tự nhiên, quét sạch các yếu tố có hại cho hệ bài tiết. Ưu tiên các loại bánh mì ngũ cốc nguyên hạt tối giản, ít dầu, ít muối, không chứa nhân chế biến sẵn để giảm tải tối đa áp lực cho thận.

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Khi thấy các dấu hiệu sớm do thận tổn thương dưới đây phải đi khám càng sớm càng tốt:

- Nước tiểu xuất hiện nhiều bọt lâu tan hoặc có màu đục, hồng bất thường.

- Cơ thể thường xuyên mệt mỏi, sương mù não và giảm khả năng tập trung.

- Mắt tấy sưng húp vào buổi sáng, phù nề ở chân, cổ chân hoặc bàn tay.

- Da khô ráp, ngứa ngáy dữ dội kéo dài không rõ nguyên nhân.

- Đêm đi tiểu nhiều lần dù hạn chế uống nước trước khi ngủ.

- Luôn thấy đắng miệng, hơi thở có mùi hôi hoặc chán ăn triệt để.

Nguồn và ảnh: EToday, Health 2.0, Yahoo News