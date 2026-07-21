Đừng chỉ chăm ăn hạt điều để bảo vệ tim: 4 thói quen ăn uống mới là "thủ phạm" đáng sợ nhiều người mắc phải

Nhiều người trung niên và cao tuổi có chung suy nghĩ rằng các loại hạt, đặc biệt là hạt điều, càng ăn nhiều càng tốt vì đây là thực phẩm giàu dinh dưỡng và có lợi cho tim mạch. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng quan niệm này chưa hoàn toàn chính xác.

Thực tế, hạt điều đúng là một trong những loại hạt có giá trị dinh dưỡng cao. Loại hạt này chứa nhiều axit béo không bão hòa đơn, magie, kali và arginine - những dưỡng chất có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tim mạch.

Các axit béo không bão hòa đơn có thể góp phần giảm cholesterol LDL (cholesterol xấu), từ đó hạn chế nguy cơ hình thành mảng xơ vữa động mạch. Trong khi đó, magie giúp ổn định hoạt động co bóp của cơ tim, hỗ trợ điều hòa huyết áp, còn arginine tham gia vào quá trình giãn mạch, cải thiện tuần hoàn máu.

Tuy nhiên, lợi ích của hạt điều chỉ phát huy khi được sử dụng đúng cách và với lượng hợp lý.

Ăn quá nhiều hạt điều cũng có thể gây hại

Không ít người bất ngờ khi biết rằng hạt điều thuộc nhóm thực phẩm giàu năng lượng và chứa hàm lượng chất béo khá cao. Dù phần lớn là chất béo có lợi, việc tiêu thụ quá mức vẫn khiến cơ thể dư thừa calo.

Nếu duy trì thói quen ăn quá nhiều hạt điều trong thời gian dài, lượng chất béo và năng lượng dư thừa có thể tích tụ trong cơ thể, làm tăng triglyceride trong máu, thúc đẩy tăng cân và tạo thêm áp lực cho hệ tim mạch.

Đặc biệt, các loại hạt điều rang muối, chiên dầu, tẩm bơ mật ong hoặc phủ gia vị bán sẵn trên thị trường thường chứa nhiều muối, đường và chất béo bổ sung. Những thành phần này có thể làm giảm đáng kể lợi ích vốn có của hạt điều, thậm chí còn làm tăng nguy cơ tăng huyết áp và rối loạn mỡ máu nếu ăn thường xuyên.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, mỗi ngày chỉ nên ăn khoảng 10 - 15 hạt điều nguyên vị, không tẩm ướp để vừa tận dụng được lợi ích dinh dưỡng, vừa tránh nạp quá nhiều năng lượng.

Điều gây hại cho tim không chỉ nằm ở hạt điều

Theo các bác sĩ, trên thực tế, phần lớn các trường hợp mắc bệnh tim mạch không bắt nguồn từ việc ăn một lượng vừa phải các loại hạt, mà đến từ những thói quen ăn uống kéo dài nhiều năm.

Nhiều người cho rằng chỉ cần ăn ít thịt, ít dầu mỡ là đã có chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, họ lại vô tình tiêu thụ rất nhiều thực phẩm khác có khả năng làm tăng nguy cơ bệnh tim mà không hề hay biết.

Dưới đây là 4 nhóm thực phẩm cần đặc biệt lưu ý

1. Thực phẩm muối chua, nhiều natri

Dưa muối, cà muối, củ cải muối, trứng muối hay các loại thịt xông khói là món ăn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Những món ăn này thường có hương vị hấp dẫn, giúp kích thích vị giác nhưng lại chứa lượng natri rất lớn.

Việc tiêu thụ quá nhiều muối trong thời gian dài có thể khiến cơ thể giữ nước, làm tăng huyết áp và tạo áp lực lên tim. Ngoài ra, lượng natri dư thừa còn góp phần làm tổn thương thành mạch máu, thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch và làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạch vành.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5g muối mỗi ngày. Trong khi đó, chỉ một lượng nhỏ dưa muối hoặc thực phẩm ngâm mặn cũng có thể chứa lượng muối tương đương hoặc vượt mức khuyến nghị này.

2. Ăn quá nhiều tinh bột tinh chế

Cơm trắng, bánh mì trắng, bún, phở, mì và các loại bánh làm từ bột tinh luyện là thực phẩm quen thuộc trong khẩu phần của nhiều người.

Những thực phẩm này không trực tiếp gây bệnh tim, nhưng nếu chiếm tỷ trọng quá lớn trong chế độ ăn và thiếu ngũ cốc nguyên hạt, chất xơ cùng rau xanh, chúng có thể khiến đường huyết tăng nhanh sau bữa ăn.

Lượng đường dư thừa sau đó sẽ được chuyển hóa thành chất béo dự trữ, làm tăng triglyceride, tăng cân, béo bụng và rối loạn chuyển hóa - những yếu tố nguy cơ hàng đầu của bệnh tim mạch.

3. Đồ chiên rán thường xuyên xuất hiện trong bữa sáng

Quẩy, bánh rán, bánh chiên hay các loại bánh quy nhiều bơ là lựa chọn quen thuộc của không ít người, đặc biệt vào bữa sáng. Tuy nhiên, quá trình chiên ở nhiệt độ cao có thể tạo ra axit béo chuyển hóa và nhiều hợp chất bất lợi cho sức khỏe.

Việc tiêu thụ thường xuyên các thực phẩm chiên rán có thể làm tăng cholesterol xấu, giảm cholesterol tốt, thúc đẩy hình thành mảng xơ vữa và đẩy nhanh quá trình lão hóa mạch máu. Ngoài ra, đây cũng là nhóm thực phẩm rất giàu năng lượng, dễ dẫn đến tăng cân nếu ăn liên tục trong thời gian dài.

4. Bánh kẹo, nước ngọt và đồ ăn vặt nhiều đường

Nhiều người nghĩ rằng chỉ trẻ em mới ăn nhiều đồ ngọt, nhưng trên thực tế, không ít người trung niên và cao tuổi cũng có thói quen ăn bánh ngọt, uống trà sữa, nước ngọt hoặc dùng kẹo như món ăn vặt mỗi ngày.

Lượng đường bổ sung quá nhiều có thể làm tăng tình trạng kháng insulin, thúc đẩy tích tụ mỡ nội tạng và gây rối loạn chuyển hóa chất béo. Theo thời gian, những thay đổi này sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường type 2 và béo phì.

Từng chia sẻ với Báo Sức khỏe & Đời sống, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết các loại hạt như hạt điều, hạnh nhân, óc chó hay mắc ca đều mang lại nhiều lợi ích nhờ chứa chất béo không bão hòa, vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm thực phẩm giàu năng lượng nên người trưởng thành chỉ nên sử dụng với lượng vừa phải, khoảng một nắm nhỏ mỗi ngày và ưu tiên loại không thêm muối, đường hoặc dầu.

Theo chuyên gia, bảo vệ tim mạch không thể chỉ trông chờ vào một loại thực phẩm. Điều quan trọng hơn là xây dựng chế độ ăn cân đối với nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, cá, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, giảm muối, giảm đường, đồng thời duy trì cân nặng hợp lý và tập thể dục thường xuyên.

Nói cách khác, hạt điều không phải "thần dược" cũng không phải "thủ phạm". Nếu ăn đúng lượng, đây vẫn là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Ngược lại, chính những món ăn nhiều muối, nhiều đường, nhiều chất béo xấu và thói quen ăn uống mất cân bằng kéo dài mới là nguyên nhân âm thầm làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch ở người trung niên và cao tuổi.