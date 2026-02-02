Nữ nhân viên tiệm cắt tóc mất tích, vài ngày sau bạn trai nạn nhân thừa nhận: Tôi đã sát hại cô ấy

Một phụ nữ 41 tuổi tại Malaysia được báo cáo mất tích vài ngày trước được tìm thấy đã tử vong trong phòng khách nhà bạn trai ở Batu Pahat, Johor. Bạn trai 44 tuổi của nạn nhân, người cũng có mặt tại hiện trường không hề chạy trốn cũng như giấu giếm mà tuyên bố rằng anh ta chính là thủ phạm.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, cảnh sát đã đột kích vào ngôi nhà vào khoảng 1 giờ sáng thứ Sáu (30 tháng 1) và tìm thấy nghi phạm với những vết thương ở cổ và tay, được cho là tự gây ra. Theo một báo cáo của China Press, nạn nhân qua đời vì ngạt thở và được cho là đã bị siết cổ bằng gối.

Điều tra ban đầu cho thấy vụ việc xảy ra vào thứ Ba, 27/1. Nghi phạm đã bị bắt ngay lập tức nhưng đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Nạn nhân đã bị sát hại vào ngày 27/1 vừa qua.

Tòa án sơ thẩm Batu Pahat đã cho phép cảnh sát gia hạn tạm giam thêm 7 ngày đối với nghi phạm nam, người đang bị điều tra theo Điều 302 Bộ luật Hình sự Malaysia về tội giết người. Việc xin gia hạn tạm giam được tiến hành tại bệnh viện, nơi nghi phạm vẫn đang được điều trị.

Theo lời hàng xóm của nghi phạm, mọi thứ dường như bình thường trước khi phát hiện thi thể nạn nhân. Mặc dù họ hiếm khi tiếp xúc với nạn nhân và nghi phạm, nhưng họ cho biết không nhận thấy điều gì bất thường từ anh ta. Một nhân viên bảo vệ tại khu dân cư tiết lộ rằng nghi phạm đã lái xe đi vào chiều thứ Năm (29 tháng 1) và không trở về cho đến khoảng 4 giờ chiều. Người bảo vệ cho biết thêm rằng nghi phạm thường đi xe máy.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Tuy nhiên, khi nghi phạm trở về bằng ô tô vào tối thứ Năm, người bảo vệ không thể xác định liệu anh ta có đi một mình hay không, vì cư dân sử dụng thẻ ra vào để vào khu vực.

Theo lời chủ tiệm cửa hàng làm tóc - nơi làm việc của nạn nhân - một thợ làm tóc thì người phụ nữ đã làm việc ở đó hơn 2 năm. Theo ông biết, nạn nhân đã chấm dứt mối quan hệ với nghi phạm, người đang thất nghiệp, khoảng ba tháng trước đó. “Cô ấy rất chăm chỉ và hiếm khi nghỉ phép,” chủ tiệm nói.

Chủ tiệm cho biết thêm rằng nạn nhân đột nhiên thông báo với ông vào thứ Ba rằng cô cần thực hiện một chuyến đi vì việc khẩn cấp và có thể sẽ không trở lại sớm. Những nỗ lực liên lạc với cô qua WhatsApp đều không thành công. Hai ngày sau, ông nhận được tin nhắn từ số điện thoại của nạn nhân nói rằng cô đang ở nước ngoài và sẽ giải thích tình hình khi có cơ hội.