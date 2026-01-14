Theo cáo trạng được trình bày tại Tòa Thượng thẩm quận Monmouth, bị cáo Paul Caneiro, 59 tuổi, bị buộc tội sát hại em trai là Keith Caneiro, 50 tuổi, cùng vợ của Keith là Jennifer (45 tuổi) và hai con nhỏ của họ, Sophia (8 tuổi) và Jesse (11 tuổi), trong một vụ thảm sát xảy ra vào tháng 11/2018.

Công tố viên Nicole Wallace cho biết động cơ gây án xuất phát từ "lòng tham và sự tuyệt vọng" của Paul, sau khi Keith phát hiện anh trai mình đã lấy trộm hàng chục nghìn USD từ một quỹ tín thác gia đình. Số tiền này, theo cáo buộc của phía công tố, được Paul sử dụng để duy trì một mối quan hệ ngoài luồng.

"Vào ngày 20/11/2018, bị cáo đã sát hại một gia đình bốn người ngay trong chính ngôi nhà của họ" công tố viên Wallace nói trước bồi thẩm đoàn.

Paul Caneiro trong phiên toà

Theo nội dung buộc tội, Paul Caneiro đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho vụ tấn công. Ông ta chờ đến đêm khuya, sau nửa đêm mới ra tay, mặc đồ đen, mang theo súng và lẻn vào ngôi biệt thự trị giá 1,5 triệu USD (khoảng 39,4 tỷ đồng) của gia đình Keith tại Colts Neck.

Công tố viên cho rằng Paul đã cắt điện và vô hiệu hóa máy phát điện dự phòng, buộc Keith phải ra ngoài kiểm tra. Tại đây, Keith bị bắn tử vong. Sau đó, Paul tiếp tục bắn chết Jennifer và dùng dao sát hại hai đứa trẻ đang ngủ. Cuối cùng, ông ta phóng hỏa ngôi nhà nhằm che giấu tội ác.

Ngôi biệt thự bị thiêu rụi (Ảnh: New York Post)

Wallace cáo buộc rằng hai đứa trẻ vẫn còn thở khi đám cháy bắt đầu và đã hít phải khói trong lúc bị thương nặng.

Tại tòa, Paul Caneiro bật khóc khi luật sư bào chữa của ông, Monika Mastellone, phủ nhận toàn bộ cáo buộc và cho rằng thân chủ mình vô tội. Bà Mastellone khẳng định Paul và Keith có mối quan hệ rất thân thiết, là bạn bè thân nhất và yêu quý gia đình của nhau.

Luật sư bào chữa còn bất ngờ đổ lỗi cho người em trai thứ ba trong gia đình, Corey Caneiro, 52 tuổi, cho rằng Corey mới là người có động cơ gây án. Theo lập luận này, cả Paul và Corey đều có thể hưởng khoản thừa kế 1,5 triệu USD (khoảng 39,4 tỷ đồng) mỗi người nếu gia đình Keith qua đời.

"Không có bất kỳ khả năng nào Paul lại giết chính em trai và các cháu của mình chỉ vì 78.000 USD (khoảng 2 tỷ đồng)", luật sư Mastellone nói.

Tuy nhiên, phía công tố phản bác rằng Keith đã gọi điện cho Paul ngay trước ngày xảy ra vụ án để chất vấn về khoản tiền bị thiếu trong quỹ tín thác, vốn dùng để chi trả phí bảo hiểm nhân thọ trị giá 3 triệu USD (khoảng 38.8 tỷ đồng) của Keith. Paul là người duy nhất quản lý quỹ này.

Theo công tố viên, Paul đã lấy lý do đau nửa đầu để né tránh cuộc đối chất. Ngày hôm sau, khi nguy cơ bị phát hiện hành vi biển thủ trở nên cận kề, ông ta đã ra tay sát hại cả gia đình em trai.

"Mối ràng buộc tài chính giữa hai anh em chính là cốt lõi động cơ gây án. Mọi thứ mà bị cáo dày công che đậy sắp sụp đổ", Wallace nhấn mạnh.

Sau khi phóng hỏa nhà Keith, Paul bị cáo buộc quay về nhà riêng tại Ocean Township và tiếp tục đốt nhà mình nhằm tạo hiện trường giả rằng cả hai gia đình đều là mục tiêu tấn công. Tuy nhiên, vợ và các con của Paul đã được đưa ra ngoài an toàn.

Trong phiên xét xử, nhiều nhân chứng đã được triệu tập để làm rõ tình trạng tài chính bết bát của Paul và công ty công nghệ Square One do hai anh em đồng sáng lập. Các lời khai cho thấy công ty phụ thuộc gần như hoàn toàn vào một khách hàng lớn và đang đứng trước nguy cơ phá sản, điều có thể gây tổn thất tài chính nghiêm trọng cho Paul.

Một người hàng xóm thân thiết của gia đình Keith cũng ra làm chứng, kể lại rằng Keith từng tỏ ra bức xúc và được khuyên nên ngừng hỗ trợ anh trai để bảo vệ gia đình mình.

Paul Caneiro hiện phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến 16 tội danh, bao gồm giết người, phóng hỏa nghiêm trọng, tàng trữ vũ khí trái phép, trộm cắp và cản trở điều tra. Nếu bị kết tội với các cáo buộc nghiêm trọng nhất, ông ta có thể đối mặt với án tù chung thân không có khả năng được ân xá.

Phiên tòa dự kiến kéo dài khoảng hai tháng rưỡi, với hội đồng xét xử gồm 12 bồi thẩm viên chính thức và 4 bồi thẩm viên dự khuyết.

Nguồn: New York Post, CBS News