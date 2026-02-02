Bi kịch ở Hải Phòng: Vừa ra tay sát vợ, gã đàn ông liền bị rắn độc cắn ngay sau đó

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, ngày 27/12/2025, Công an xã Việt Khê nhận được tin báo của người dân về việc chị N.T.H (SN 1987, trú thôn Lại Xuân 11, xã Việt Khê) tử vong tại giường ngủ trong nhà riêng với nhiều dấu hiệu bất thường, nghi bị sát hại. Nằm bên cạnh nạn nhân là Nguyễn Minh Tuấn (SN 1983) trong tình trạng hôn mê, sùi bọt mép, chân trái có nhiều vết thương nghi do trúng độc. Tuấn sau đó được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng trong tình trạng nguy kịch.

Đối tượng Nguyễn Minh Tuấn

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an xã Việt Khê và các đơn vị liên quan khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, xác minh vụ việc.

Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, trong khi kết quả điều tra ban đầu chưa xác định được đối tượng gây án, Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố để xác lập chuyên án truy xét, tập trung lực lượng làm rõ vụ việc trong thời gian sớm nhất nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Sau hơn một tháng tập trung đấu tranh, củng cố chứng cứ và bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Minh Tuấn.

Theo lời khai, do nghi ngờ vợ ngoại tình, tối 26/12/2025 giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc bức xúc vì cho rằng vợ có thái độ thách thức, Tuấn đã dùng chăn chèn cổ, dùng chân ghì chặt hai bên sườn và bóp cổ chị N.T.H đến khi nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Tuấn ra khu vườn phía sau nhà thì bị rắn độc cắn. Người này phải bò vào trong nhà và sau đó rơi vào tình trạng bất tỉnh.