Gao Guanghui qua đời vào tháng 11/2025. Vợ anh tên Li, kể lại rằng sáng hôm đó anh thức dậy sớm và nói cảm thấy không khỏe. Tuy nhiên, anh vẫn muốn ngồi vào máy tính để tranh thủ xử lý nốt công việc. Ngay sau đó, tình trạng của Gao chuyển biến xấu , anh bắt đầu co giật và hôn mê trên đường đến bệnh viện.

Bệnh viện Y học Cổ truyền số 2 Quảng Đông, Trung Quốc xác nhận Gao tử vong vào chiều cùng ngày. Nguyên nhân được xác định là đột quỵ tim cấp tính, hệ quả trực tiếp từ tình trạng làm việc quá sức kéo dài.

Mới đây, Li đưa mọi thông tin lên mạng xã hội. Câu chuyện về cái chết do làm việc quá sức của Gao sau đó gây bão mạng xã hội Trung Quốc và chạm đến nỗi bức xúc của hàng triệu người lao động.

Vào đúng ngày định mệnh đó, Gao vẫn truy cập vào hệ thống của công ty tới 5 lần. Thậm chí, khi anh đang được các bác sĩ cấp cứu giành giật sự sống, tài khoản của anh vẫn bị thêm vào nhóm chat công việc mới. Tám giờ sau khi qua đời, sếp vẫn gửi đến tài khoản Gao giục hoàn thành một nhiệm vụ khẩn cấp.

Lập trình viên xấu số qua đời vì làm việc lao lực suốt nhiều năm liền.

Trong suốt tuần trước khi mất, ngày nào Gao cũng về nhà sau 21h30. Chị Li chia sẻ đây là điều bình thường kể từ khi anh được thăng chức trưởng nhóm vào năm 2021. Chị cũng công bố những dòng tin nhắn nhói lòng.

Li liên tục giục chồng rời văn phòng về nhà sau 21h, nhưng anh luôn từ chối vì khối lượng công việc quá lớn và không muốn bỏ mặc đồng đội. "Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ ép anh ấy nghỉ việc", người vợ nức nở.

Điều khiến cộng đồng mạng xót xa hơn cả là quá khứ đầy nghị lực của Gao. Lúc nhỏ, anh từ Hà Nam đến Quảng Châu cùng cha mẹ. Gao từng phải đi nhặt rác trên phố để kiếm tiền tiêu vặt. Suốt những năm đại học, anh làm thêm đủ nghề để tự trang trải học phí.

Năm 16 tuổi, anh từng viết trong nhật ký: "Vận mệnh và nghịch cảnh thúc đẩy tôi phải trưởng thành. Tôi cần phải làm việc chăm chỉ, chăm chỉ hơn nữa".

Cái chết của Gao một lần nữa làm dấy lên làn sóng chỉ trích văn hóa làm việc "996" (từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần) tại các công ty công nghệ Trung Quốc. Dù luật lao động quy định không quá 8 giờ/ngày và 44 giờ/tuần, nhưng thực tế việc thực thi còn rất lỏng lẻo. Một báo cáo năm 2021 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chỉ ra rằng làm việc quá giờ làm tăng 42% nguy cơ tử vong do bệnh tim.

Cơ quan Nhân sự và An sinh Xã hội địa phương cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc tại công ty của Gao. Trên các diễn đàn, nhiều người không khỏi bàng hoàng: "Thật đau lòng khi anh ấy làm việc đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời. Không có công việc nào xứng đáng để đánh đổi bằng mạng sống cả".