Trong buổi livestream trên kênh TikTok mới đây, người mẫu Nguyễn Hợp - Á quân Vietnam's Next Top Model 2015 đã không ngần ngại "combat" cực căng với cộng đồng mạng khi bị nhắc tên với Hoàng Thùy.

Cụ thể, khi được cộng đồng mạng hỏi "có thích Hoàng Thùy không?", Nguyễn Hợp đã lập tức trả lời: "Chị chẳng thích ai hết, chẳng quan tâm tới ai hết. Chị chỉ thích quan tâm tới bạn bè chị thôi".

Người mẫu Nguyễn Hợp đáp trả netizen khi bị gọi tên giữa ồn ào của Hoàng Thùy

Nguyễn Hợp còn thẳng thắn nói chính một bộ phận cư dân mạng vào trang cá nhân rồi tự nhắc tên Hoàng Thùy. Đồng thời, Á quân Vietnam's Next Top Model cũng khuyên cộng đồng mạng nên "ra chỗ khác chơi".

Trước đó, vào sáng 17/7, Nguyễn Hợp có chia sẻ dòng trạng thái trên trang cá nhân với nội dung: "Muốn người khác tôn trọng mình, thì bản thân mình phải tôn trọng mình, tôn trọng lời nói, lời hứa của mình và học cách tôn trọng người khác.

Bản thân không nỗ lực, cố gắng, không nhận thức, không biết giữ lời hứa mà cứ hở ra là kêu: Bị dồn vào chân tường hay bờ vực... Đừng đóng vai nạn nhân nữa. Ơ kìa". Dù ngay sau đó dòng trạng thái này đã được Nguyễn Hợp xóa/ẩn đi, nhưng cộng đồng mạng vẫn nhanh chóng lưu lại và chia sẻ lên các diễn đàn.

Bài đăng gây xôn xao của Nguyễn Hợp trước đó

Việc dòng trạng thái ẩn ý được chia sẻ đúng vào thời điểm vụ drama của Hoàng Thùy đang trong giai đoạn căng thẳng, khiến cộng đồng mạng không khỏi đặt nghi vấn, nhân vật Nguyễn Hợp muốn nhắm tới là cựu quán quân Vietnam's Next Top Model. Không ít ý kiến còn cho rằng, Nguyễn Hợp đang muốn gây sự chú ý, tạo chiêu trò.

Khi bị cộng đồng mạng "gọi tên", Nguyễn Hợp cũng đăng tải một dòng trạng thái với nội dung: "Đây không thèm xía vô chuyện showbiz nhé. Né đây ra ngay".

Nguyễn Hợp là người mẫu bước ra từ cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2015 với giải Á quân. Tuy nhiên, sau đó cô lại tiếp tục tham gia Vietnam's Next Top Model mùa All Stars 2017 và lọt Top 6. Trong suốt cuộc thi, Nguyễn Hợp gây chú ý với tính cách thẳng thắn và mạnh mẽ. Khi sự nghiệp đang phát triển, Nguyễn Hợp lại bất ngờ "ở ẩn" để sinh con, kết hôn. Thế nhưng sau đó không lâu, cuộc hôn nhân của Nguyễn Hợp cũng đổ vỡ, cô ở vậy nuôi con.