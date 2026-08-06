Nữ người mẫu có 366.000 follow tử vong tối 3/8 không rõ nguyên nhân, gia đình tổ chức tang sự kín đáo

Ngày 6/8, tờ Today Line đưa tin gia đình báo nữ người mẫu, KOL Lý Nhuận Nhuận báo tin buồn cô đã đột tử ở tuổi 36. Lý Nhuận Nhuận qua đời vào tối 3/8. Nguyên nhân tử vong của cô không được người thân tiết lộ. Tang lễ của cố nghệ sĩ cũng được tổ chức gấp rút và kín đáo. Trong bài đăng trên trang cá nhân, mẹ Lý Nhuận Nhuận nghẹn ngào cảm ơn người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã không quản đường xa tham dự lễ tưởng niệm, tiễn đưa con gái bà trong chặng đường cuối cùng. Mẹ của Lý Nhuận Nhuận cũng bày tỏ hy vọng rằng nếu có cơ hội trong tương lai, bà sẽ thay con gái đáp lại tất cả tình cảm, sự yêu thương và lòng tốt mà mọi người đã dành cho cô.

Tin dữ về Lý Nhuận Nhuận gây ra cú sốc lớn bởi ngay trước khi qua đời, cô vẫn trông khỏe mạnh, vui vẻ và không để lộ ra bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Bài đăng cuối cùng trên trang cá nhân của Lý Nhuận Nhuận là hình ảnh cũ cách đây 10 năm ghi lại cảnh cô vui vẻ tụ họp cùng nhóm bạn thân. Đáng tiếc, cô đã đột ngột ra đi trước khi có cơ hội gặp lại những người bạn thân thiết với mình.

Lý Nhuận Nhuận qua đời ở tuổi 36. Nguyên nhân cái chết của nữ người mẫu vẫn được phía gia đình giấu kín với truyền thông và công chúng. Ảnh: Instagram.

Ngay sau khi thông tin cô qua đời được công bố, phần bình luận bên dưới các bài đăng trên tài khoản cá nhân của Lý Nhuận Nhuận nhanh chóng ngập tràn những lời chia buồn. Nhiều đồng nghiệp cho biết họ chỉ vừa biết chuyện không hay xảy ra với nữ người mẫu nên vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật Lý Nhuận Nhuận đã ra đi. Trên mạng xã hội, nhiều đối tác từng làm việc cùng cố nghệ sĩ đã chia sẻ những kỷ niệm đẹp giữa họ.

Lý Nhuận Nhuận được biết đến sau khi tham gia chương trình truyền hình Cuộc Hẹn Với Hoàng Tử. Sau đó, cô bước chân vào showbiz với vai trò người mẫu ảnh. Ngoài ra, Lý Nhuận Nhuận còn là gương mặt nổi tiếng trong cộng đồng lặn biển, sở hữu chứng chỉ Huấn luyện viên lặn bình khí PADI. Cô thường xuyên chia sẻ những trải nghiệm khám phá đại dương, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường biển và phát triển kinh tế biển bền vững. Trang cá nhân của Lý Nhuận Nhuận có 366.000 người theo dõi.

Cái chết đột ngột của nữ người mẫu đã gây ra cú sốc lớn cho đồng nghiệp và người hâm mộ. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Today Line