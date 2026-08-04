150 người mẫu nhí cùng hội tụ tại Vietnam Iconic Runway Season

Sân khấu được dựng ngay trong không gian Phố cổ Hoa Lư, nơi gắn với lịch sử vùng đất Cố đô. Việc chọn Ninh Bình cho mùa thứ 10 nằm trong định hướng quen thuộc của chương trình là đưa hoạt động thời trang về những địa phương có bề dày văn hóa và du lịch, để phần trình diễn của các em nhỏ không chỉ dừng lại ở sàn catwalk mà còn là một trải nghiệm gắn với vùng đất.

Bên cạnh phần trình diễn của các Model Kids, chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Kyo York, Hoa hậu Sinh viên Việt Nam Dương Trà Giang, diễn viên múa Ruby Tâm Nhi, quán quân Siêu tài năng nhí Việt Nam Nguyễn Ngọc Dương Cầm cùng các giọng ca nhí Nguyễn Hà My, Nguyễn Hoàng Oanh, Nguyễn Khánh Duyên. Dàn đại sứ hình ảnh gồm Vũ Ngọc Bảo Trâm, Rosie Bảo Anh, Gabi Bảo Uyên, Nguyễn Lưu Hoài An, Đỗ Hoài Anh và Nguyễn Thị Ngọc Trinh.

Điểm nhấn nghệ thuật của Season 10 nằm ở bốn bộ sưu tập với bốn hướng tiếp cận khác nhau, đều lấy chất liệu từ văn hóa Việt.

"Hành Trình Tinh Hoa" của nhà thiết kế Linh Phương được chọn làm bộ sưu tập gắn với tinh thần chủ đề mùa này, kể về hành trình khám phá và tỏa sáng của thế hệ trẻ. "Cò" của nhà thiết kế Phạm Gia Hưng đưa hình tượng con cò, một biểu tượng quen thuộc trong đời sống làng quê Việt, vào ngôn ngữ thiết kế hiện đại. "Mộng Mer" của nhà thiết kế Hồ Sỹ Hưng tạo điểm nhấn thị giác mạnh với hình tượng rồng. Còn "Ngọc Liên" của nhà thiết kế Đinh Phương Trình lấy cảm hứng từ hoa sen, mang tinh thần thanh khiết và tinh tế, tôn lên vẻ trong trẻo của các mẫu nhí trên sân khấu.

Sự cộng hưởng của bốn bộ sưu tập tạo nên một chương trình nhiều màu sắc, đồng thời cho các em nhỏ cơ hội thử sức với nhiều phong cách trình diễn khác nhau trong cùng một đêm diễn.

Vietnam Iconic Runway do 9 Talent Group tổ chức, hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, đào tạo và phát triển tài năng trẻ. Chương trình khởi đầu từ Season 1 "Wake Yourself Up" tại Cao Bằng, sau đó lần lượt đi qua Hạ Long với "Rhythm Of The Sea", Lạng Sơn với "Phong vị Xuân xứ Lạng", Đà Lạt với "Trạm Mơ", Hà Nội với "Trạm Di Sản: Em Tây Bắc", TP.HCM với "ICON:ME", Hải Phòng với "Trạm Hạnh Phúc", Đắk Lắk với "Đại Ngàn Thức Giấc" và Nha Trang với "Feeling The Wave".

Mỗi mùa gắn với một chủ đề riêng, khai thác đặc điểm văn hóa và cảnh quan của từng địa phương. Đến Ninh Bình, hành trình khép lại chặng đầu tiên với thông điệp "Chắp Cánh Tinh Hoa", trong đó "Chắp Cánh" là vai trò đồng hành của người lớn, còn "Tinh Hoa" hướng đến tài năng, sự sáng tạo và ý thức gìn giữ giá trị văn hóa của thế hệ trẻ.

Season 10 cũng là dịp chương trình gặp lại những gương mặt từng đồng hành các mùa trước, bên cạnh việc giới thiệu lứa tài năng mới. Đồng hành tổ chức có dự án Thư viện Nâng cánh ước mơ (Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng) cùng Phố cổ Hoa Lư.