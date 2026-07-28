Đây là ngoại hình tuổi 17 của cậu con trai được Lâm Chí Dĩnh và vợ người mẫu giấu kín suốt 11 năm

Từng là cậu bé gây sốt khắp châu Á khi xuất hiện trong chương trình Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế, Kimi - con trai đầu lòng của nam thần không tuổi Lâm Chí Dĩnh - giờ đã bước sang tuổi 17. Mới đây, Lâm Chí Dĩnh chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh selfie chụp cùng Kimi trong xe ôtô. Đây là một trong số rất ít lần tài tử Thiên Long Bát Bộ chủ động để con trai xuất hiện trên mạng xã hội khi Kimi ngày càng trưởng thành. Trong bức ảnh, Kimi tươi cười rạng rỡ. Nhiều người nhanh chóng nhận ra quý tử nhà Lâm Chí Dĩnh khuôn miệng duyên dáng giống hệt bố thời trẻ.

Lâm Chí Dĩnh vừa gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc selfie cùng con trai cả Kimi. Ảnh: Sina.

Dù vậy, ngoại hình của Kimi sau khi dậy thì vẫn gây ra tranh cãi trái chiều trong dư luận Trung Quốc. Không ít người bày tỏ sự thất vọng trước diện mạo hiện tại của Kimi. Theo netizen, lúc nhỏ, con trai cả nhà Lâm Chí Dĩnh có đường nét dễ thương, như "bản sao nhí" của người cha nổi tiếng. Thế như, khi lớn lên, Kimi lại sở hữu gương mặt dài giống hệt mẹ - người mẫu Trần Nhược Nghi. Điều này khiến Kimi bị bình phẩm "không thừa hưởng nhan sắc huyền thoại của bố", hay thậm chí bị chê bai "dậy thì không như kỳ vọng".

Bên cạnh những bình luận tiêu cực về ngoại hình tuổi 17 của Kimi, có không ít người cho rằng con trai đầu lòng của Lâm Chí Dĩnh - Trần Nhược Nghi ưa nhìn, thừa hưởng những nét đẹp nổi bật từ cả bố lẫn mẹ, có vóc dáng cao ráo. Kimi được cho là sẽ còn hoàn thiện diện mạo hơn nữa sau khi trưởng thành.

Sau khi bước vào tuổi dậy thì, ngoại hình của con trai Lâm Chí Dĩnh gây tranh cãi. Kimi bị không ít dân mạng chê mất nét dễ thương ngày bé sau khi lớn. Ảnh: Sina.

Không ít netizen nói rằng Kimi sở hữu gương mặt dài giống hệt mẹ - người mẫu Trần Nhược Nghi, hoàn toàn "không thừa hưởng nhan sắc huyền thoại của bố", hay thậm chí bị chê "dậy thì thất bại". Ảnh: Sohu.

Trước những lời bàn tán ngày càng gay gắt về ngoại hình của con trai, Lâm Chí Dĩnh đã trực tiếp lên tiếng bảo vệ Kimi khi tham dự 1 sự kiện. Tài tử khẳng định những bức ảnh gây tranh cãi về ngoại hình của Kimi đều các khoảnh khắc bị chụp ở góc không đẹp. Lâm Chí Dĩnh hài hước nhưng đầy tự hào nói: "Ngoài đời con trai tôi trắng trẻo, đẹp trai lắm nhé. Kimi giờ đã cao hơn 1,80m rồi, vuợt qua cả tôi!".

Theo nam diễn viên, ở tuổi 17, Kimi có cuộc sống bình thường như bao học sinh cấp 3 khác, yêu thích chơi guitar và cầu lông. Hai cha con thường xuyên đồng hành cùng nhau, có mối quan hệ gần gũi đến mức được ví như hai anh em. Lâm Chí Dĩnh chia sẻ con trai cả hướng nội, không thích xuất hiện trước công chúng. Để con thoải mái phát triển, nam diễn viên và vợ người mẫu cũng không ép buộc Kimi phải công khai diện mạo. "Bản thân tôi nổi tiếng từ khi còn rất trẻ nên hiểu cảm giác đánh mất tuổi thơ và cuộc sống bình thường là như thế nào. Do đó, dù Kimi nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng, vợ chồng tôi vẫn luôn cố gắng bảo vệ cuộc sống riêng tư của con. Nếu con không đồng ý lộ mặt, chúng tôi sẽ tôn trọng mong muốn của Kimi", Lâm Chí Dĩnh nói.

Con trai Lâm Chí Dĩnh cao hơn 1,80 m ở tuổi 17. Ảnh: Sina.

Kimi sinh năm 2009, là quý tử nhà sao bí ẩn nhất Trung Quốc. Sau khi tham gia chương trình Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế bản Trung, Kimi trở thành sao nhí được săn đón ở Cbiz, nhận mức thù lao lên đến 150.000 NDT (khoảng 525 triệu đồng). Sức hút của Kimi thời điểm đó còn khiến cha Lâm Chí Dĩnh lu mờ. Tuy nhiên, Kimi không thoải mái với việc bị ghi hình và xuất hiện trước đám đông. Năm 2015, sau khi hoàn thành bản điện ảnh của Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế, vợ chồng Lâm Chí Dĩnh - Trần Nhược Nghi không còn để Kimi xuất hiện trước truyền thông.

Những hình ảnh của Kimi khi cùng cha tài tử tham gia show Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế bản Trung. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu