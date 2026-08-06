Song Joong Ki xuất hiện với trạng thái không ngờ giữa tin đồn ly hôn vợ Tây

Trong thời gian gần đây, Song Joong Ki liên tục khiến truyền thông dậy sóng với nghi vấn đã ly hôn bà xã - cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders. Tới sáng 6/8, tờ Heraldmuse cho hay, mỹ nam Cậu Út Nhà Tài Phiệt vừa có màn lộ diện hiếm hoi ngay sau tin đồn đổ vỡ hôn nhân. Theo đó, trên trang cá nhân, tài tử họ Song mới đây đã bất ngờ “dội bom” bằng loạt hình ảnh khoe trọn nhan sắc trẻ trung, điển trai ngời ngời của bản thân ở thời điểm hiện tại kèm dòng chú thích đầy tích cực: “Nạp đầy năng lượng, luôn biết ơn tất cả mọi người”.

Trong loạt hình mới được chia sẻ, Song Joong Ki nở nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc khi được thưởng thức những món ăn ngon do người hâm mộ gửi tới. Nam diễn viên đình đám diện chiếc áo len trắng giản dị và xuất hiện với kiểu tóc được chải chuốt gọn gàng. Trước ống kính, tài tử 8X gây ấn tượng mạnh nhờ visual trẻ trung, cuốn hút, gần như không có sự khác biệt so với thời điểm anh “làm mưa làm gió” với siêu phẩm Hậu Duệ Mặt Trời cách đây 11 năm. Nhìn diện mạo của Song Joong Ki ở thời điểm hiện tại đã khiến cho công chúng ngạc nhiên tột độ, phải dụi mắt nhìn lại nhiều lần vì không tin nổi anh đã bước sang tuổi 41.

Thậm chí, 1 bộ phận khán giả khi chứng kiến thần sắc rạng ngời của tài tử họ Song đã phải thốt lên rằng: “Đây mà là trạng thái của người vừa ly hôn sao?”. Từ đó, những netizen này càng thêm khẳng định chắc chắn rằng thông tin Song Joong Ki tan vỡ với cựu diễn viên Katy Louise Saunders chỉ là tin đồn nhảm nhí, bởi lẽ 1 người đàn ông vừa bị vợ bỏ chắc chắn sẽ không thể nào ngay lập tức xuất hiện được với dáng vẻ tươi tắn, rạng rỡ như nam thần họ Song.

Song Joong Ki vừa lộ diện sau khi dính tin ly hôn vợ Tây. Nụ cười rạng rỡ, ấm áp cùng làn da trẻ trung, không tì vết của anh đã khiến cho người hâm mộ khó lòng rời mắt. Ảnh: IGNV

So với hình ảnh cách đây 11 năm khi tham gia diễn xuất ở Hậu Duệ Mặt Trời (hình phải), Song Joong Ki gần như không thay đổi. Ảnh: Naver

Song Joong Ki khiến khán giả thích thú khi có những biểu cảm nhắng nhít, đáng yêu. Netizen không thấy nam diễn viên 8X “cưa sừng làm nghé” 1 chút nào vì anh thực sự trông vô cùng trẻ trung, hoàn toàn phù hợp với những biểu cảm đó. Ảnh: IGNV

Trước đó, vào sáng 14/7, tờ Line Today cho hay, Song Joong Ki đã bất ngờ dính nghi vấn ly hôn bà xã Katy Louise Saunders. Tin đồn bùng lên mạnh mẽ xuất phát từ 1 video trên YouTube đề cập tới việc Song Joong Ki đổ vỡ hôn nhân lần 2. Video này sử dụng hình ảnh của vợ chồng tài tử họ Song, còn lồng vào đó cả giọng đọc lưu loát theo đúng phong cách 1 người đang dẫn dắt bản tin, khiến công chúng không khỏi hoang mang.

Nghi vấn Song Joong Ki ly hôn Katy xuất hiện lần đầu trên các phương tiện truyền thông xứ Trung, sau đó mới được các trang báo Hàn Quốc đăng tải lại.

Đáng nói, trong suốt thời gian qua, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Song Joong Ki - Katy Louise Saunders rạn nứt hôn nhân. Thậm chí vào hôm 19/4, cặp đôi còn sóng đôi bên nhau và cùng tham gia dẫn chương trình buổi hòa nhạc cổ điển dành cho người khuyết tật tại Trung tâm Nghệ thuật Seoul trong bầu không khí ngập tràn hạnh phúc.

Xâu chuỗi các dữ kiện, truyền thông Hàn nhận định, thông tin Song Joong Ki ly hôn lần 2 chỉ là tin đồn nhảm nhí, và clip đăng tải tin đồn này thực chất do AI dựng lên.

Tin đồn Song Joong Ki ly hôn vợ Tây lần đầu rộ lên vào hôm 14/7, nhưng truyền thông Hàn đã vào cuộc bác bỏ thông tin này. Còn nhớ tài tử họ Song đã hạnh phúc sóng đôi cùng vợ Tây trong 1 sự kiện hồi cuối tháng 4 năm nay. Ảnh: X

Tới trưa 22/7, cộng đồng mạng châu Á lại được phen dậy sóng trước thông tin Katy Louise Saunders đã dọn tới London (Anh). Từ đây, tin đồn Song Joong Ki ly dị lại tiếp tục rộ lên lần nữa. Thậm chí tới lần này, 1 bộ phận khán giả còn đặt ra nghi vấn Song Joong Ki bị vợ Tây bỏ phũ phàng, đàng gái đã dọn hành lý bỏ về Anh và để mặc tài tử họ Song ở lại Hàn Quốc.

Thế nhưng, ngay giữa tâm bão vụ việc, 1 nguồn tin thân cận đã nhanh chóng lên tiếng cho biết Song Joong Ki và bà xã người Anh hiện vẫn đang hạnh phúc bên nhau. Người này khẳng định Katy đang sống ở Seoul, Hàn Quốc bên ông xã tài tử, không có chuyện cô đã dọn hành lý sang Anh. Nguồn tin tiết lộ thêm rằng cựu diễn viên người Anh cách đây không lâu còn dự sự kiện cùng gia đình Song Joong Ki trong bầu không khí đầm ấm. Ngoài ra, vợ chồng tài tử họ Song gần đây cũng được bắt gặp đi đặt bánh sinh nhật cho cậu quý tử đầu lòng. Và tới nay, bà xã Song Joong Ki đã trở thành bạn bè thân thiết với chủ tiệm bánh nói trên.

Chỉ trong vòng 1 tháng qua, Song Joong Ki đã 2 lần bị đồn ly hôn Katy. Ảnh: Nate

Song Joong Ki công khai hẹn hò cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders hồi tháng 12/2022. Sau đó không lâu, họ chính thức tuyên bố kết hôn. Vào tháng 6/2023, cặp đôi hạnh phúc vỡ òa chào đón con trai đầu lòng. Tới tháng 11/2024, Katy hạ sinh cô công chúa đáng yêu trong niềm hân hoan của người hâm mộ khắp châu Á.